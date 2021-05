A Nintendo Switch mintájára saját, hordozható kézi konzolt fejleszt az Apple – legalábbis erről terjednek hírek az ázsiai fórumokon a MacRumors szerint. Az újdonság munkálataira rálátó források azt is tudni vélik, hogy az almás cég egy teljesen új processzort álmodott meg a készüléknek, hogy a rajta futó játékok grafikailag is rendben legyenek.

Ehhez állítólag több szoftverkiadóval, köztük a francia Ubisofttal is tárgyalásokat folytat Tim Cookék vállalata.

A cikk szerint nehéz behatárolni, hogy pontosan milyen tartalmak lesznek elérhetők a rejtélyes eszközre, az kompatibilis lesz-e például a cég Arcade nevű szolgáltatásával, ami fix havidíjért cserébe biztosít hozzáférést egy minőségi játékkatalógushoz.

Kevesek által ismert, de az Apple korábban is próbálkozott játékkonzol fejlesztésével: a 90-es években tervezett Bandai Pippin egy nyílt forráskódú platform volt, amely a Macintosh számítógépek szoftverén is hardverén alapult. Az ötlet azonban nem jött be, mert a készülék iránt rendkívül silány érdeklődés mutatkozott, részben a magas ár miatt is: 599 dollárért árulták, ami a mai árfolyamon nézve 177 ezer forintot jelent.

A most felvázolt ötlet azonban eltér ettől, mert eleve a kézi konzolos kategóriába tartozik, ami egy kisebb, hordozható készüléket jelent – feltéve, hogy létezik. De ha így is van, egyelőre nem tudni, hogy mikor mutathatják be, ahogy az sem ismert, mennyibe kerülhet.

