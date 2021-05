Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"53f5f97a-0466-430c-8a5d-72d7efa9327a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így dőlt meg a magyarázat, hogy meccsre miért lehet járni és koncertre miért nem.","shortLead":"Így dőlt meg a magyarázat, hogy meccsre miért lehet járni és koncertre miért nem.","id":"20210516_Mutatjuk_a_szurkolot_aki_szemmel_lathatoan_nem_olvasta_Gulyas_Gergely_nyilatkozatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53f5f97a-0466-430c-8a5d-72d7efa9327a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae5444e-341b-4322-9d4c-57c994c282c8","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Mutatjuk_a_szurkolot_aki_szemmel_lathatoan_nem_olvasta_Gulyas_Gergely_nyilatkozatat","timestamp":"2021. május. 16. 16:19","title":"Mutatjuk a szurkolót, aki szemmel láthatóan nem olvasta Gulyás Gergely nyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikában nincs szerzői jog - kommentálta a DK elnöke Karácsony Gergely tegnapi programismertetését.","shortLead":"A politikában nincs szerzői jog - kommentálta a DK elnöke Karácsony Gergely tegnapi programismertetését.","id":"20210516_Gyurcsany_Dobrevevel_megegyezo_programot_mutatott_be_Karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f1d6ff0-0538-41e3-aee4-68a04db12d08","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Gyurcsany_Dobrevevel_megegyezo_programot_mutatott_be_Karacsony","timestamp":"2021. május. 16. 19:07","title":"Gyurcsány: Dobrevével megegyező programot mutatott be Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki a Covid–19 miatt nem tudja tartani a határidőt a társasági adó, a kisvállalati adó, az innovációs járulék, az energiaellátók jövedelemadója, illetve a transzferár-dokumentáció benyújtásakor, megúszhatja a késedelmi pótlékot.","shortLead":"Aki a Covid–19 miatt nem tudja tartani a határidőt a társasági adó, a kisvállalati adó, az innovációs járulék...","id":"20210517_nav_covid19_hatarido_adobevallas_adofizetes_mentesseg_adougy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc498fa-a112-4ac2-9085-251f74e8fcff","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_nav_covid19_hatarido_adobevallas_adofizetes_mentesseg_adougy","timestamp":"2021. május. 17. 17:26","title":"Elnézi a NAV, ha egy cég a koronavírus miatt csúszik a bevallásaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6af2de-54b4-472c-9a02-c0973c84ece9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A tavaly elhunyt kosárlabdázó özvegye, Vanessa Bryant megható beszédet mondott abból az alkalomból, hogy a Los Angeles Lakers legendáját beiktatták a kosárlabda Hírességek Csarnokába. ","shortLead":"A tavaly elhunyt kosárlabdázó özvegye, Vanessa Bryant megható beszédet mondott abból az alkalomból, hogy a Los Angeles...","id":"20210516_Kobe_Bryant_most_jot_nevet_a_mennyorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a6af2de-54b4-472c-9a02-c0973c84ece9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ad8c4a-0808-478c-96ea-af833210388b","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Kobe_Bryant_most_jot_nevet_a_mennyorszagban","timestamp":"2021. május. 16. 16:45","title":"„Kobe Bryant most jót nevet a mennyországban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48f071c-1ca4-453d-9d19-fa2c93538c4e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Politikai harcok is állhatnak az egészségügyi szakmai kollégiumok vezetőinek küldött minisztériumi körlevélben – állítják egészségügyi források. Miközben Pintér Sándor belügyminiszter kezében egyre nagyobb hatalom koncentrálódik, Kásler Miklós is szeretné visszaszerezni a döntési jogát, ehhez azonban nem a legjobb módszert választotta, sőt még a miniszterhez lojális érintettek is meglehetősen hűvösen fogadták az Emmi utasítását.","shortLead":"Politikai harcok is állhatnak az egészségügyi szakmai kollégiumok vezetőinek küldött minisztériumi körlevélben –...","id":"20210518_Kasler_adatkeres_egeszsegugy_atalakitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a48f071c-1ca4-453d-9d19-fa2c93538c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc2d47b-7a14-40ab-a179-6aa70e005a4b","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_Kasler_adatkeres_egeszsegugy_atalakitas","timestamp":"2021. május. 18. 14:30","title":"Kásler és Pintér harcáról szólhat az Emmi váratlan körlevele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az éves beszámoló elmaradásáért büntetett a jegybank.","shortLead":"Az éves beszámoló elmaradásáért büntetett a jegybank.","id":"20210518_mnb_ott_one_birsag_lelegeztetogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bbfcba-1abd-4a15-89a5-0a2918a7ebe8","keywords":null,"link":"/kkv/20210518_mnb_ott_one_birsag_lelegeztetogep","timestamp":"2021. május. 18. 13:08","title":"Megbírságolta az MNB a lélegeztetőgép-vásárlás egyik szereplőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a141916-b052-46fc-8a7a-4be385a85d81","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A zöld-fehérek 29-23-ra nyertek a Debrecen ellen a veszprémi négyes döntő második játéknapján.\r

","shortLead":"A zöld-fehérek 29-23-ra nyertek a Debrecen ellen a veszprémi négyes döntő második játéknapján.\r

","id":"20210516_gyor_debrecen_kezilabda_magyar_kupa_cimvedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a141916-b052-46fc-8a7a-4be385a85d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1eb759c-ed70-4123-9ec2-051f7ed97a15","keywords":null,"link":"/sport/20210516_gyor_debrecen_kezilabda_magyar_kupa_cimvedes","timestamp":"2021. május. 16. 20:49","title":"Győri címvédés a kézilabda Magyar Kupában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a25b61-ecef-4b3c-9d62-2ea1805aae33","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Archív dokumentumokból most az derül ki, hogy a zsűri aggódott az íróért.","shortLead":"Archív dokumentumokból most az derül ki, hogy a zsűri aggódott az íróért.","id":"20210516_Biztos_jo_otlet_volt_Szolzsenyicinnek_Nobeldijat_adni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38a25b61-ecef-4b3c-9d62-2ea1805aae33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb74bc10-b0bf-4052-8e21-b63dff37eed8","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Biztos_jo_otlet_volt_Szolzsenyicinnek_Nobeldijat_adni","timestamp":"2021. május. 16. 18:41","title":"Biztos jó ötlet volt Szolzsenyicinnek Nobel-díjat adni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]