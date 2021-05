Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"2,3 százalékos GDP-esést mért a KSH 2021 első három hónapjában. 2020 végéhez képest így is nőtt a gazdaság teljesítménye.","shortLead":"2,3 százalékos GDP-esést mért a KSH 2021 első három hónapjában. 2020 végéhez képest így is nőtt a gazdaság...","id":"20210518_GDP_csokkenes_recesszio_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c49dc1-779b-4bc7-ae16-fc4533a27842","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210518_GDP_csokkenes_recesszio_ksh","timestamp":"2021. május. 18. 09:00","title":"Nem tudta elkerülni az újabb GDP-csökkenést a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3d4322-562c-47a4-a855-08a39019a0bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fasort, széles járdákat alakítanak ki, könnyebbé teszik a gyalogosok lejutását. Az autóforgalom marad, de csillapított formában.\r

\r

","shortLead":"Fasort, széles járdákat alakítanak ki, könnyebbé teszik a gyalogosok lejutását. Az autóforgalom marad, de csillapított...","id":"20210517_pesti_also_rakpart_megujulasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e3d4322-562c-47a4-a855-08a39019a0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d14309-4aac-42fb-98bd-8f0e7b268d34","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_pesti_also_rakpart_megujulasa","timestamp":"2021. május. 17. 18:40","title":"Sétányt alakítanak ki a pesti alsó rakparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes szerint Magyarország kétoldalú megállapodásokra törekszik a vakcinák elfogadásáról.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes szerint Magyarország kétoldalú megállapodásokra törekszik a vakcinák elfogadásáról.","id":"20210518_semjen_zsolt_vedettsegi_igazolvany_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921e0e73-73ba-48e0-8d61-b53be180ca9c","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_semjen_zsolt_vedettsegi_igazolvany_vakcina","timestamp":"2021. május. 18. 11:22","title":"Semjén: Ha egy ország nem fogadja el a magyar oltásokat, Magyarország sem ismeri el az ottaniakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6119a896-4b81-4623-8d8f-c5bbce3a8804","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem működik a decemberben indult Hundub, amit az elmúlt hónapok nagy csendje alapján talán egyébként sem sokan akarnának elérni.","shortLead":"Nem működik a decemberben indult Hundub, amit az elmúlt hónapok nagy csendje alapján talán egyébként sem sokan...","id":"20210517_hundub_552_hiba_cloudflare","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6119a896-4b81-4623-8d8f-c5bbce3a8804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804673bf-bf3a-4aa7-b906-3d17dab3b4ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_hundub_552_hiba_cloudflare","timestamp":"2021. május. 17. 17:13","title":"Elérhetetlenné vált a Hundub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d30e5f-febf-4aaf-a8e2-6670be821c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány ennél korábban is megszüntetheti.","shortLead":"A kormány ennél korábban is megszüntetheti.","id":"20210518_veszelyhelyzeti_jogszabaly_meghosszabbitva_parlamenti_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6d30e5f-febf-4aaf-a8e2-6670be821c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17aca408-cc6b-4415-8608-bc69660485fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_veszelyhelyzeti_jogszabaly_meghosszabbitva_parlamenti_szavazas","timestamp":"2021. május. 18. 11:58","title":"Szeptemberig meghosszabbították a veszélyhelyzeti törvény hatályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6a979c-e727-466b-8171-ad17491da2d5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A leállított turizmus következtében az utazni vágyók egy részénél felértékelődött a lakóautók és a lakókocsik kínálta lehetőség.","shortLead":"A leállított turizmus következtében az utazni vágyók egy részénél felértékelődött a lakóautók és a lakókocsik kínálta...","id":"20210517_A_lakoautopiac_a_jarvany_egyik_nagy_nyertese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe6a979c-e727-466b-8171-ad17491da2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296d6791-992d-4354-a1d9-5be436555def","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_A_lakoautopiac_a_jarvany_egyik_nagy_nyertese","timestamp":"2021. május. 17. 08:12","title":"A lakóautó-piac a járvány egyik nagy nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnöktől külön megkérdezte a Jobbik elnöke, hogy nevezheti-e ficsúrnak. Kövér el is vette tőle a szót.



","shortLead":"A házelnöktől külön megkérdezte a Jobbik elnöke, hogy nevezheti-e ficsúrnak. Kövér el is vette tőle a szót.



","id":"20210517_jakab_peter_kover_laszlo_ficsurok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac677e7d-4a0f-457f-aee6-d513d0f1a661","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_jakab_peter_kover_laszlo_ficsurok","timestamp":"2021. május. 17. 15:17","title":"Jakab Péter egy kérdéssel akasztotta ki a parlamentben Kövér Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fffa71e-6de5-4f10-8961-1113960c5a95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda Enyaq iV elektromos szabadidő-autóból új változatok érkeztek. ","shortLead":"A Skoda Enyaq iV elektromos szabadidő-autóból új változatok érkeztek. ","id":"20210518_olcsobb_es_nagyobb_hatotavu_skoda_enyaqi_iv_villanyautok_magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fffa71e-6de5-4f10-8961-1113960c5a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c5bcde-79a1-4913-b5c3-407141efcb7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_olcsobb_es_nagyobb_hatotavu_skoda_enyaqi_iv_villanyautok_magyarorszagon","timestamp":"2021. május. 18. 09:41","title":"Olcsóbb és nagyobb hatótávú Skoda villanyautók Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]