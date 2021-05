Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f6cb8923-1902-4543-be5e-dd2649c33754","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ez az egyetlen, befejezett regény, amely az író halála után kiadatlan maradt.","shortLead":"Ez az egyetlen, befejezett regény, amely az író halála után kiadatlan maradt.","id":"20210520_Tiz_honappal_a_halala_utan_uj_konyve_jelenik_meg_John_le_Carrenak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6cb8923-1902-4543-be5e-dd2649c33754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9381c6fe-0dd6-4b31-8f89-4abe22a15ac0","keywords":null,"link":"/kultura/20210520_Tiz_honappal_a_halala_utan_uj_konyve_jelenik_meg_John_le_Carrenak","timestamp":"2021. május. 20. 11:43","title":"Tíz hónappal a halála után új könyve jelenik meg John le Carrénak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hárman sérültek meg a balesetben.","shortLead":"Hárman sérültek meg a balesetben.","id":"20210518_baleset_obuda_becsi_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78ebcae-ae2b-40e7-a386-c2cd8936a852","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_baleset_obuda_becsi_ut","timestamp":"2021. május. 18. 14:48","title":"Négy autó, egy furgon és egy kamion ütközött össze Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f06583a-b3f5-485e-b0dc-afdea1e8101b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változóan fogják fel a 99 Mozgalom hvg.hu által megszólaltatott alapítótagjai Karácsony Gergely szövetségének célját: van, aki kertelés nélkül kimondta, hogy ez a mozgalom Budapest főpolgármesterének támogatása miatt van, mások szerint túlmutathat rajta, sőt, vérfrissítést is hozhat a politikába. Alföldi Róbert viszont épp annak örül, hogy politikamentes. Többek közt Hajós András, Jordán Tamás és Bod Péter Ákos is mesélt nekünk arról, miért lépett be a mozgalomba. ","shortLead":"Változóan fogják fel a 99 Mozgalom hvg.hu által megszólaltatott alapítótagjai Karácsony Gergely szövetségének célját...","id":"20210519_99_mozgalom_alapitok_karacsony_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f06583a-b3f5-485e-b0dc-afdea1e8101b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed980be8-410e-4807-8c31-6723f4114bae","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_99_mozgalom_alapitok_karacsony_gergely","timestamp":"2021. május. 19. 16:40","title":"„Gergő olyan, akit a politika talán nem változtat meg gyökeresen” - Karácsony mozgalmának alapítóival beszéltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39495d8-4b61-41db-a0aa-e8a5327e2a03","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Volt, aki emléket hagyott maga után. Volt, akit a tudomány szépsége vezérelt. A 19. századig nem jelentett semmi rosszat az antropodermikus bibliopégia.","shortLead":"Volt, aki emléket hagyott maga után. Volt, akit a tudomány szépsége vezérelt. A 19. századig nem jelentett semmi...","id":"20210518_Emberborbe_kotott_konyvek_halalraiteltek_orvostudorok_nacik_antropodermikus_bibliopegia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b39495d8-4b61-41db-a0aa-e8a5327e2a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1c3615-350a-48f9-a601-9a388d6f002d","keywords":null,"link":"/360/20210518_Emberborbe_kotott_konyvek_halalraiteltek_orvostudorok_nacik_antropodermikus_bibliopegia","timestamp":"2021. május. 18. 14:00","title":"Emberbőrbe kötött könyvek: halálraítéltek, orvostudorok, nácik története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e69100-ad51-4880-8427-63fcbb0e4747","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg információi szerint a jövőben elérhető Mac Prót minden eddiginél erősebb processzorral szerelheti fel az Apple.","shortLead":"A Bloomberg információi szerint a jövőben elérhető Mac Prót minden eddiginél erősebb processzorral szerelheti fel...","id":"20210518_apple_silicon_processzor_mac_pro_40_magos_processzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8e69100-ad51-4880-8427-63fcbb0e4747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5306a23-f972-403f-a16f-7c24d9e7d7fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_apple_silicon_processzor_mac_pro_40_magos_processzor","timestamp":"2021. május. 18. 17:03","title":"40 magos processzoron dolgozhat az Apple, a legerősebb Mac Pro kaphatja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Fidesz-közeli üzletemberek piacszerzési igyekezete száz ember munkahelyébe kerülhet.","shortLead":"Fidesz-közeli üzletemberek piacszerzési igyekezete száz ember munkahelyébe kerülhet.","id":"20210519_Habany_Arpad_korei_rastartoltak_a_vasutra__Meszaros_Lorinc_volt_eromuvenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29dd1512-23de-4e69-a788-e47f80cde2cb","keywords":null,"link":"/kkv/20210519_Habany_Arpad_korei_rastartoltak_a_vasutra__Meszaros_Lorinc_volt_eromuvenel","timestamp":"2021. május. 19. 13:55","title":"Habony Árpád körei rástartoltak a vasútra – Mészáros Lőrinc volt erőművénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f28beec-cc23-4718-9248-11b832ba6ea2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eltűnik a Van Hool A300.","shortLead":"Eltűnik a Van Hool A300.","id":"20210518_bkv_van_hool_a300_busz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f28beec-cc23-4718-9248-11b832ba6ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d150bc-7e3f-46fc-94dd-92c45a8ac887","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_bkv_van_hool_a300_busz","timestamp":"2021. május. 18. 14:28","title":"Kivon a forgalomból egy busztípust a BKV, vasárnapig lehet rajta utazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31bbaf12-6b64-46b3-89ff-61dddbe23afa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos szerint csupán a nyár nem akadályozza meg, hogy negyedik hullám is legyen. Ha sok az oltatlan, akkor bekövetkezhet.","shortLead":"A főorvos szerint csupán a nyár nem akadályozza meg, hogy negyedik hullám is legyen. Ha sok az oltatlan, akkor...","id":"20210518_szlavik_oltas_negyedik_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31bbaf12-6b64-46b3-89ff-61dddbe23afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a293b3-9b45-405f-9158-20442ab3b26c","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_szlavik_oltas_negyedik_hullam","timestamp":"2021. május. 18. 20:29","title":"Szlávik: Az emberek 8-10 százaléka csak az első oltást adatja be magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]