[{"available":true,"c_guid":"f8fe0c12-879b-47f0-aa7c-09877f569134","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A HVG 1995-ben készített portréinterjút a 65 éves korában elhunyt világhírű játékvezetővel, Puhl Sándorral. Páratlanul sikeres pályafutása alatt az 1994-es vb-döntőn és az 1997-es BL-döntőn is ő dirigált. Beszélt közönségnyugtató trükkről, és a vb-döntő labdájának megszerzéséről is.","shortLead":"A HVG 1995-ben készített portréinterjút a 65 éves korában elhunyt világhírű játékvezetővel, Puhl Sándorral. Páratlanul...","id":"20210520_Puhl_Sandor_hvgportre_1995_05","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8fe0c12-879b-47f0-aa7c-09877f569134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1050107-c1f9-4dff-9d52-d8dc4f02a8af","keywords":null,"link":"/360/20210520_Puhl_Sandor_hvgportre_1995_05","timestamp":"2021. május. 20. 12:00","title":"\"Mérkőzés előtt és után bárkivel szívesen haverkodom, de a pályán soha\" – Puhl Sándor emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37eec2cc-eed3-4f27-88c4-6e89b91d8be3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még 2020-ban ítélte neki oda a közmédia az Év Embere díjat, de csak most tudta átvenni a szolnoki születésű kutatóbiológus.","shortLead":"Még 2020-ban ítélte neki oda a közmédia az Év Embere díjat, de csak most tudta átvenni a szolnoki születésű...","id":"20210518_Kariko_Katalin_kozmedia_ev_embere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37eec2cc-eed3-4f27-88c4-6e89b91d8be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e525f018-8d94-4ce4-9d0e-0dff27a4a5bd","keywords":null,"link":"/elet/20210518_Kariko_Katalin_kozmedia_ev_embere","timestamp":"2021. május. 18. 19:28","title":"Karikó Katalin díjat vett át, majd pózolt a TV Macival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ellopott telefon tartalmára hivatkozva állítja azt egy bulvárlap, hogy az államtitkárnak viszonya van egy ismert műsorvezetővel. Kovács szerint minden állítás hazugság.","shortLead":"Egy ellopott telefon tartalmára hivatkozva állítja azt egy bulvárlap, hogy az államtitkárnak viszonya van egy ismert...","id":"20210520_kovacs_zoltan_orosz_barbara_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b433d49-2d78-48d8-bd0d-8758188e3a9d","keywords":null,"link":"/elet/20210520_kovacs_zoltan_orosz_barbara_per","timestamp":"2021. május. 20. 13:17","title":"A TV2 műsorvezetőjével akarják szexbotrányba keverni Kovács Zoltánt, az államtitkár perre megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb8dabb-7c2e-4c37-a2ca-1623f919f2de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tesztelés közben lefotózták a Toyota Corolla Cross-t.","shortLead":"Tesztelés közben lefotózták a Toyota Corolla Cross-t.","id":"20210519_Lefotoztak_a_Toyota_Corolla_Crosst","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbb8dabb-7c2e-4c37-a2ca-1623f919f2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01537a8d-8312-4210-9145-3d0e8c9cd1b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210519_Lefotoztak_a_Toyota_Corolla_Crosst","timestamp":"2021. május. 19. 10:25","title":"A Toyota Corollának is lesz szabadidő-autó változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c346ef-5acb-4ef0-b8e7-3ab06373d6e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki Londonban jár a nyáron, az megcsodálhatja a Disney-mesébe illő ruhát.","shortLead":"Aki Londonban jár a nyáron, az megcsodálhatja a Disney-mesébe illő ruhát.","id":"20210520_Kiallitjak_Diana_hercegno_eskuvoi_ruhajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8c346ef-5acb-4ef0-b8e7-3ab06373d6e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e507452-5585-42df-b6ee-4a615bc5f35e","keywords":null,"link":"/elet/20210520_Kiallitjak_Diana_hercegno_eskuvoi_ruhajat","timestamp":"2021. május. 20. 15:23","title":"Kiállítják Diana hercegnő esküvői ruháját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eeece58-e040-4220-9371-2946dce0dd21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A RoboRobo nevű fejlesztőcég egy olyan csevegőbottal állt elő, amit a Szegedi Tudományegyetem tanulmányi rendszerével, a Neptunnal kötöttek össze, hogy a vizsgaidőszak alatt is segítsék a hallgatókat.","shortLead":"A RoboRobo nevű fejlesztőcég egy olyan csevegőbottal állt elő, amit a Szegedi Tudományegyetem tanulmányi rendszerével...","id":"20210518_roborobo_chatbot_csevegobot_messenger_vizsgaidopont_neptun_messenger_orarend","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7eeece58-e040-4220-9371-2946dce0dd21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e07a66c-7cc1-4a7b-a496-a4e95021e4b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_roborobo_chatbot_csevegobot_messenger_vizsgaidopont_neptun_messenger_orarend","timestamp":"2021. május. 18. 19:33","title":"Csevegőbot segíti a szegedi egyetemistákat, hogy képben legyenek a vizsgáikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mintegy 40 millió eurós összeg nagy részét – előlegként – már tavaly elküldték.","shortLead":"A mintegy 40 millió eurós összeg nagy részét – előlegként – már tavaly elküldték.","id":"20210519_europai_parlament_tamogatas_jarvanykezeles_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e14a35-3e1c-4aad-942b-5b0ebfbd1a4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_europai_parlament_tamogatas_jarvanykezeles_magyarorszag","timestamp":"2021. május. 19. 05:46","title":"Az EP közel 14 milliárd forintnyi támogatást szavazott meg Magyarországnak járványkezelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10X véglegesen koporsóba került. A szoftver néhány érdekes újítása azonban nem vész el, a jelenleg is piacon lévő Windows 10-be építik őket.","shortLead":"A Windows 10X véglegesen koporsóba került. A szoftver néhány érdekes újítása azonban nem vész el, a jelenleg is piacon...","id":"20210519_microsoft_windows_10x_funkciok_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82dc7ba1-5178-4999-8745-35d7b21d399b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_microsoft_windows_10x_funkciok_operacios_rendszer","timestamp":"2021. május. 19. 11:35","title":"A Microsoft hivatalosan is elkaszálta az új Windowst, ami a gyenge gépeken is jobban futott volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]