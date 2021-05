Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aff4da33-c3f8-4864-b8d0-d266fa64d2f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orosz Szputnyik V esetében viszont nincs könnyítés.","shortLead":"Az orosz Szputnyik V esetében viszont nincs könnyítés.","id":"20210518_ausztria_sinopharm_szputnyik_v","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aff4da33-c3f8-4864-b8d0-d266fa64d2f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c5e129-f630-42dd-bb36-677bd477e718","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210518_ausztria_sinopharm_szputnyik_v","timestamp":"2021. május. 18. 13:17","title":"A Sinopharm vakcinájával oltottak igazolását is elfogadja Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecb1e17-e0ca-4948-9191-0e5d52b91d15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hugo Barra fogta össze a vállalat virtuális valósággal kapcsolatos fejlesztéseit, de a Facebook első AR-szemüvegének munkálataiban is részt vett. Az utóbbi időben pedig már csak azon dolgozott.","shortLead":"Hugo Barra fogta össze a vállalat virtuális valósággal kapcsolatos fejlesztéseit, de a Facebook első AR-szemüvegének...","id":"20210518_facebook_hugo_barra_virtualis_valosag_ar_szemuveg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ecb1e17-e0ca-4948-9191-0e5d52b91d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2ea3f9-2936-4b29-a946-4dd020ad275e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_facebook_hugo_barra_virtualis_valosag_ar_szemuveg","timestamp":"2021. május. 18. 14:03","title":"Távozik Zuckerberg egyik legfontosabb embere a Facebooktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google I/O konferenciáján bejelentett újdonságot hagyományos PIN-kóddal és ujjlenyomattal is lehet használni.","shortLead":"A Google I/O konferenciáján bejelentett újdonságot hagyományos PIN-kóddal és ujjlenyomattal is lehet használni.","id":"20210519_google_fotok_zarolt_mappa_ujjlenyomat_pin_kod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e8bead-1882-464b-becf-f3067ce72a3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_google_fotok_zarolt_mappa_ujjlenyomat_pin_kod","timestamp":"2021. május. 19. 10:39","title":"Lesz egy zárolt mappa a Google Fotókban, a legféltettebb képeket lehet őrizni benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014ca269-519a-41f5-b964-1434a3525e9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt újra elővett egy régi módszert.","shortLead":"A kormánypárt újra elővett egy régi módszert.","id":"20210519_kozossegi_media_fidesz_lejaratas_karacsony_gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=014ca269-519a-41f5-b964-1434a3525e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7893442a-e40f-4c11-9f0c-246982b25334","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_kozossegi_media_fidesz_lejaratas_karacsony_gergely","timestamp":"2021. május. 19. 10:05","title":"Milliókat költött a Fidesz, hogy lejárassa Karácsony Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33f9d67-a81b-475a-8532-1b99d85760fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a sokat látott pálya mércéjével nézve is erős jelenetek játszódtak le.","shortLead":"Még a sokat látott pálya mércéjével nézve is erős jelenetek játszódtak le.","id":"20210520_Tomegbalesetet_hozott_ossze_a_vizes_aszfalt_a_legutobbi_Nurburgring_palyanapon__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d33f9d67-a81b-475a-8532-1b99d85760fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c6347a-cf85-4ce7-a9de-19f06e78ddb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_Tomegbalesetet_hozott_ossze_a_vizes_aszfalt_a_legutobbi_Nurburgring_palyanapon__video","timestamp":"2021. május. 20. 09:39","title":"Félelmetes balesetsort hozott össze a vizes aszfalt a legutóbbi Nürburgring pályanapon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d43b017-ea47-45e4-adae-b5f565cf01d9","c_author":"Electrolux","category":"brandcontent","description":"Tóth Péterrel, az Electrolux Magyarország Értékesítési Divíziójának Vezetőjével beszélgettünk az elmúlt egy év trendjeiről, és arról, hogy milyen kihívások elé állítja a gyártókat a környezettudatosság fontossága. Az Electrolux a pandémia alatt még inkább ráfeküdt az online vásárlásra, és ott tartunk, hogy lassan tényleg fölösleges elmennünk a boltokba, hogy elképzelhessük az új sütőnket a konyhánkban. ","shortLead":"Tóth Péterrel, az Electrolux Magyarország Értékesítési Divíziójának Vezetőjével beszélgettünk az elmúlt egy év...","id":"20210414_A_tavalyi_evunk_a_fozesrol_es_a_takaritasrol_szolt_Electrolux_pandemia_haztartasigepek_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d43b017-ea47-45e4-adae-b5f565cf01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdee94cd-6784-4f06-8759-9c077768f901","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210414_A_tavalyi_evunk_a_fozesrol_es_a_takaritasrol_szolt_Electrolux_pandemia_haztartasigepek_interju","timestamp":"2021. május. 18. 20:10","title":"A tavalyi évünk a főzésről és a takarításról szólt otthon, a vasalást bezzeg hanyagoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c2e195-bfd6-4d84-a07e-bd123a493820","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"1948. december 1-jén találtak rá a Somertoni Emberre, de a mai napig nem tudni, ki lehetett ő pontosan. Ez most megváltozhat.","shortLead":"1948. december 1-jén találtak rá a Somertoni Emberre, de a mai napig nem tudni, ki lehetett ő pontosan. Ez most...","id":"20210519_ausztral_ferfi_dns_rejtely_megoldasa_somertomi_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41c2e195-bfd6-4d84-a07e-bd123a493820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b354610-0d7f-4bf1-aee7-1c7353ebff09","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_ausztral_ferfi_dns_rejtely_megoldasa_somertomi_ferfi","timestamp":"2021. május. 19. 20:03","title":"Kihantoltak egy ismeretlen férfit Ausztráliában, hogy megoldjanak egy 73 éves rejtélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szlávik János szerint hamarosan vége a harmadik hullámnak, mindennaposnak számítottak az UFO-észlelések az amerikai haditengerészetben. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Szlávik János szerint hamarosan vége a harmadik hullámnak, mindennaposnak számítottak az UFO-észlelések az amerikai...","id":"20210520_Radar360_Nyilhatnak_a_kulso_EUs_hatarok_kozel_a_tuzszunet_Gazaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9773a9c-9575-41bd-8b11-dbb0049d7e3d","keywords":null,"link":"/360/20210520_Radar360_Nyilhatnak_a_kulso_EUs_hatarok_kozel_a_tuzszunet_Gazaban","timestamp":"2021. május. 20. 08:07","title":"Radar360: Nyílhatnak a külső EU-s határok, közel a tűzszünet Gázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]