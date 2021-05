Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9a246694-fdcd-4916-b879-a6193709a2f6","c_author":"Oroszi Babett, Szabó Yvette","category":"360","description":"Az áruszállítás és a járműgyártás területét is magukénak akarják Orbán-közeli oligarchák. Piacszerzési igyekezetük ezúttal száz ember munkahelyébe kerülhet.","shortLead":"Az áruszállítás és a járműgyártás területét is magukénak akarják Orbán-közeli oligarchák. Piacszerzési igyekezetük...","id":"202120__rail_cargo__matrai_eromu__teruletfoglalas__sinre_tettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a246694-fdcd-4916-b879-a6193709a2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68689d78-df80-44f4-bc34-b128c62a77f3","keywords":null,"link":"/360/202120__rail_cargo__matrai_eromu__teruletfoglalas__sinre_tettek","timestamp":"2021. május. 21. 07:00","title":"Habony és Hernádi körei startoltak rá a vasúti ágazatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b313b007-bae8-4765-bc33-83dfbd649dd2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egyesült Államokban élő Karikót arról is kérdezték a diákok, hogyan lehet valakiből sikeres kutató.","shortLead":"Az Egyesült Államokban élő Karikót arról is kérdezték a diákok, hogyan lehet valakiből sikeres kutató.","id":"20210520_kariko_katalin_szeged","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b313b007-bae8-4765-bc33-83dfbd649dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf96109-4369-4066-a385-bd8cf2bbe246","keywords":null,"link":"/elet/20210520_kariko_katalin_szeged","timestamp":"2021. május. 20. 15:39","title":"Biológia tagozatos diákokkal találkozott Szegeden Karikó Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86094c93-64c1-4e7b-9e48-335969842741","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megvédte Európa-bajnoki címét Kapás Boglárka.","shortLead":"Megvédte Európa-bajnoki címét Kapás Boglárka.","id":"20210520_hosszu_katinka_kapas_boglarka_cseh_laszlo_vizes_eb_csutortok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86094c93-64c1-4e7b-9e48-335969842741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e698c4cb-c4be-4366-9db7-b9af04ebb79d","keywords":null,"link":"/sport/20210520_hosszu_katinka_kapas_boglarka_cseh_laszlo_vizes_eb_csutortok","timestamp":"2021. május. 20. 18:13","title":"Vizes Eb: Kapás arany-, Hosszú ezüstérmes 200 pillangón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe310d37-a333-4aca-97cf-dbffe3d8e22a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A választási bizottság elnöke szerint árulóként fogják kezelni az állítólagos csalásban résztvevőket, és intézkedni is fognak ellenük.","shortLead":"A választási bizottság elnöke szerint árulóként fogják kezelni az állítólagos csalásban résztvevőket, és intézkedni is...","id":"20210521_Valasztasi_csalasok_feloszlatas_Aung_Szan_Szu_Kji_Mianmar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe310d37-a333-4aca-97cf-dbffe3d8e22a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe12d00d-53aa-4817-b836-6cc8654487c3","keywords":null,"link":"/vilag/20210521_Valasztasi_csalasok_feloszlatas_Aung_Szan_Szu_Kji_Mianmar","timestamp":"2021. május. 21. 10:46","title":"Választási csalásokra hivatkozva oszlathatják fel Aung Szan Szú Kjí pártját Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3f8ab9-b9b5-4e72-b9b2-584b333a4da2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap úgy tudja, hogy a kormány az oltások számához köti az ingyenes parkolás eltörlését.","shortLead":"A lap úgy tudja, hogy a kormány az oltások számához köti az ingyenes parkolás eltörlését.","id":"20210519_ingyenes_parkolas_otmillio_beoltott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d3f8ab9-b9b5-4e72-b9b2-584b333a4da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad5a280-be22-4bc5-8adf-7e56515d7269","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_ingyenes_parkolas_otmillio_beoltott","timestamp":"2021. május. 19. 15:29","title":"Világgazdaság: Ötmillió beoltott után lesz vége az ingyenes parkolásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi megszerezte az asszony személyes adatait is, és tévét, telefont vásárolt magának.","shortLead":"A férfi megszerezte az asszony személyes adatait is, és tévét, telefont vásárolt magának.","id":"20210520_Millio_forint_csalt_ki_tarskereso_oldal_janoshalmi_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fa3e6b0-8bd8-4ed9-a36d-695a61b0d906","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_Millio_forint_csalt_ki_tarskereso_oldal_janoshalmi_ferfi","timestamp":"2021. május. 20. 09:45","title":"2 millió forintot csalt ki a társkereső oldalon megismert nőtől egy jánoshalmi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8798f1-dcf0-44b8-869f-28cd27a68f80","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A svéd Chalmers Műszaki Egyetem kutatói szerint a jövő építőanyagainak lesz egy plusz haszna is.","shortLead":"A svéd Chalmers Műszaki Egyetem kutatói szerint a jövő építőanyagainak lesz egy plusz haszna is.","id":"20210519_cement_akkumulator_energia_tarolasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e8798f1-dcf0-44b8-869f-28cd27a68f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128ca4f8-64f7-4f48-8fa6-f68fd27bcca8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_cement_akkumulator_energia_tarolasa","timestamp":"2021. május. 19. 19:03","title":"Cementalapú akkumulátort fejlesztettek svéd kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158e8830-bea2-4f33-8af3-5594d471bd65","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A magyar külügyminiszter szerint az EU genderügyekkel és emberi jogi feltételekkel nehezíti a kereskedelmi tárgyalásait.","shortLead":"A magyar külügyminiszter szerint az EU genderügyekkel és emberi jogi feltételekkel nehezíti a kereskedelmi tárgyalásait.","id":"20210520_Szijjarto_Izrael_megkoszonte_Magyarorszagnak_hogy_megvetozott_egy_unios_allasfoglalast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=158e8830-bea2-4f33-8af3-5594d471bd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fabe45d-2322-443f-b4d1-c77181ba2820","keywords":null,"link":"/eurologus/20210520_Szijjarto_Izrael_megkoszonte_Magyarorszagnak_hogy_megvetozott_egy_unios_allasfoglalast","timestamp":"2021. május. 20. 16:57","title":"Szijjártó: Izrael megköszönte Magyarországnak, hogy megvétózta a velük foglalkozó uniós állásfoglalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]