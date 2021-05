Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"61a4170d-057c-4c38-a0eb-ff9a3da62d72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soha nem mondták kevesebben az Omninbusz kutatássorozat történetében azt, hogy gyakoribb kézmosással védekeznek a járvány ellen, mint ahányan májusban.","shortLead":"Soha nem mondták kevesebben az Omninbusz kutatássorozat történetében azt, hogy gyakoribb kézmosással védekeznek...","id":"20210520_ipsos_omnibusz_koronavirus_kezmosas_nyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61a4170d-057c-4c38-a0eb-ff9a3da62d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34fc2fc1-7fab-43db-96ae-207a6c8d84a8","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_ipsos_omnibusz_koronavirus_kezmosas_nyitas","timestamp":"2021. május. 20. 10:52","title":"A magyarok ötöde szerint örökre velünk marad a korlátozások egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48323811-28f6-490f-806f-7ba62a1010b4","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az orosz ügynökök bázisává vált Magyarország. Moszkvának az a célja, hogy meggyengítse az európai és euroatlanti intézményeket, és ebben partnerre talált Orbán Viktorban. ","shortLead":"Az orosz ügynökök bázisává vált Magyarország. Moszkvának az a célja, hogy meggyengítse az európai és euroatlanti...","id":"202120__orosz_befolyas_kozepeuropaban__magyar_kivetel__kemfeszek__welcome_szasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48323811-28f6-490f-806f-7ba62a1010b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d356819-0f48-42a2-a427-794ca6853c6b","keywords":null,"link":"/360/202120__orosz_befolyas_kozepeuropaban__magyar_kivetel__kemfeszek__welcome_szasa","timestamp":"2021. május. 20. 11:00","title":"Kémjátszma: Putyin betette a lábát a résbe, Orbán meg kitárja előtte az ajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig tíz országgal állapodott meg Magyarország az oltottak szabad utazásáról.","shortLead":"Eddig tíz országgal állapodott meg Magyarország az oltottak szabad utazásáról.","id":"20210520_szijjarto_gruzia_mongolia_oltasi_igazolvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1ee6d2-57a4-48e1-b399-94f1e50b61a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_szijjarto_gruzia_mongolia_oltasi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 20. 10:07","title":"Szijjártó: Grúziába és Mongóliába is szabadon utazhatunk az oltási igazolványunkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c56781-180f-4a0c-a651-dc9bdd441126","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"A prosztatagyulladás igencsak kellemetlen, nehezen múló betegség, mely a komoly „alsó fertályi” fájdalmaktól a vizelési nehézségekig változatos tünetekkel járhat. Ugyanakkor a prosztatagyulladás kellő odafigyeléssel, és már néhány egyszerű, ám kevésbé ismert hétköznapi trükkel megelőzhető. Mutatjuk, melyek ezek.","shortLead":"A prosztatagyulladás igencsak kellemetlen, nehezen múló betegség, mely a komoly „alsó fertályi” fájdalmaktól a vizelési...","id":"proxelan_20190507_prosztatagyulladas_tunetek_trukkok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81c56781-180f-4a0c-a651-dc9bdd441126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d9afdd-bd10-4b02-bb47-6ef44bb1317e","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20190507_prosztatagyulladas_tunetek_trukkok","timestamp":"2021. május. 20. 07:30","title":"Hétköznapi trükkök, melyek segítségével megelőzhető a prosztatagyulladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"b313b007-bae8-4765-bc33-83dfbd649dd2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egyesült Államokban élő Karikót arról is kérdezték a diákok, hogyan lehet valakiből sikeres kutató.","shortLead":"Az Egyesült Államokban élő Karikót arról is kérdezték a diákok, hogyan lehet valakiből sikeres kutató.","id":"20210520_kariko_katalin_szeged","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b313b007-bae8-4765-bc33-83dfbd649dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf96109-4369-4066-a385-bd8cf2bbe246","keywords":null,"link":"/elet/20210520_kariko_katalin_szeged","timestamp":"2021. május. 20. 15:39","title":"Biológia tagozatos diákokkal találkozott Szegeden Karikó Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599e74b0-04b1-4591-852d-1cbff514c7e2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan felvetették, hogy az éves díjjal ők lényegében a díjmentes időszakra is fizettek. ","shortLead":"Sokan felvetették, hogy az éves díjjal ők lényegében a díjmentes időszakra is fizettek. ","id":"20210520_Magyar_Autoklub_szerint_idoaranyosan_visszajarna_parkolodijak_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=599e74b0-04b1-4591-852d-1cbff514c7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df631f86-e52d-4d35-bf82-35e0bc4d2c44","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_Magyar_Autoklub_szerint_idoaranyosan_visszajarna_parkolodijak_ara","timestamp":"2021. május. 20. 18:25","title":"A Magyar Autóklub szerint időarányosan visszajárna az éves parkolódíjak ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2180dc0d-2e25-4953-998d-96f0ecf5dc59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 27 tagállam közül csak Magyarország nem értett egyet azzal az üzenettel: most az a legfontosabb, hogy elhallgassanak a fegyverek. „Ki tudja, miért” – mondta Heiko Maas.","shortLead":"A 27 tagállam közül csak Magyarország nem értett egyet azzal az üzenettel: most az a legfontosabb, hogy elhallgassanak...","id":"20210519_izraeli_palesztin_konfliktus_kulugyminiszteri_nyilatkozat_szijjarto_peter_heiko_maas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2180dc0d-2e25-4953-998d-96f0ecf5dc59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7913b0db-bc58-47ad-ac04-22802b5d6dee","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_izraeli_palesztin_konfliktus_kulugyminiszteri_nyilatkozat_szijjarto_peter_heiko_maas","timestamp":"2021. május. 19. 15:39","title":"A magyar vétó ellenére a német külügyminiszter szerint egységesen látja az EU az izraeli–palesztin konfliktust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014ca269-519a-41f5-b964-1434a3525e9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt újra elővett egy régi módszert.","shortLead":"A kormánypárt újra elővett egy régi módszert.","id":"20210519_kozossegi_media_fidesz_lejaratas_karacsony_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=014ca269-519a-41f5-b964-1434a3525e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7893442a-e40f-4c11-9f0c-246982b25334","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_kozossegi_media_fidesz_lejaratas_karacsony_gergely","timestamp":"2021. május. 19. 10:05","title":"Milliókat költött a Fidesz, hogy lejárassa Karácsony Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]