[{"available":true,"c_guid":"02e2b5f4-4132-492e-8f48-a26629d139f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az első kaptárakat már ki is helyezték, hogy tovább növeljék a sínek melletti zöldterületek növényvilágának sokszínűségét.","shortLead":"Az első kaptárakat már ki is helyezték, hogy tovább növeljék a sínek melletti zöldterületek növényvilágának...","id":"20210519_becs_tomegkozlekedes_mehek_wiener_linien","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02e2b5f4-4132-492e-8f48-a26629d139f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca39095-9de1-416f-8e5f-46912c3fc584","keywords":null,"link":"/zhvg/20210519_becs_tomegkozlekedes_mehek_wiener_linien","timestamp":"2021. május. 19. 15:43","title":"Méhek millióit telepítik a bécsi megállók mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6053a18d-0ec7-44c6-894f-ab11d7e4ffc9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Van, aki pénzhiányból, van, aki kedvtelésből épít autót hulladékból. ","shortLead":"Van, aki pénzhiányból, van, aki kedvtelésből épít autót hulladékból. ","id":"202119_hobbiautok_hulladekbol_lemezarugyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6053a18d-0ec7-44c6-894f-ab11d7e4ffc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34f4fec-4b68-4b95-84ff-a3298143586f","keywords":null,"link":"/360/202119_hobbiautok_hulladekbol_lemezarugyar","timestamp":"2021. május. 19. 10:00","title":"200 dollárból 3 év alatt összerakott egy autót – és más ínyencségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e1b386-1c84-465c-8744-48f3e39a81d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Akom Ágnes eltűnését május 11-én jelentették. Állítólag ismerte a letartóztatott londoni férfit.","shortLead":"Akom Ágnes eltűnését május 11-én jelentették. Állítólag ismerte a letartóztatott londoni férfit.","id":"20210520_Magyar_lany_gyilkossag_angol_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42e1b386-1c84-465c-8744-48f3e39a81d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a97b27-4c90-46a5-9575-d1bafa0fcbdc","keywords":null,"link":"/vilag/20210520_Magyar_lany_gyilkossag_angol_ferfi","timestamp":"2021. május. 20. 11:09","title":"Egy 20 éves magyar lány megölésével gyanúsítanak egy 63 éves angol férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d19f74-899b-4956-81b8-38644ea22fde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kijött az új Jóbarátok-epizódnak a normális, kétperces előzetese, amelyből egészen sok minden kiderül.","shortLead":"Kijött az új Jóbarátok-epizódnak a normális, kétperces előzetese, amelyből egészen sok minden kiderül.","id":"20210519_Meg_fog_rikatni_a_Jobaratokreunion__kijott_a_hosszu_elozetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4d19f74-899b-4956-81b8-38644ea22fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c396d0f2-fa27-4cac-a6d4-d861b484fc2c","keywords":null,"link":"/elet/20210519_Meg_fog_rikatni_a_Jobaratokreunion__kijott_a_hosszu_elozetes","timestamp":"2021. május. 19. 20:27","title":"Meg fog ríkatni a Jóbarátok-reunion - kijött a hosszú előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1efe8bfb-c607-489d-832c-70fdd43b31ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy megbízhatónak tartott kiszivárogtató megszellőztette a Twitteren, hogy vége a Huawei és a Leica ötéves kapcsolatának. A kameragyártó kissé rejtélyesen reagált a hírre.","shortLead":"Egy megbízhatónak tartott kiszivárogtató megszellőztette a Twitteren, hogy vége a Huawei és a Leica ötéves...","id":"20210519_huawei_leica_egyuttmukodes_kamerak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1efe8bfb-c607-489d-832c-70fdd43b31ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82436b39-2918-4400-b327-a5c1f4caf45f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_huawei_leica_egyuttmukodes_kamerak","timestamp":"2021. május. 19. 10:03","title":"Kérdőjelek a Huawei telefonok kamerái körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b34cf6-69bb-448f-a6da-ab0770acbfca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A „csőcselék elleni harccal” akarja elhódítani Missouri szenátori székét az a férfi, aki 2020-ban fegyvert fogott a háza előtt elvonuló tüntetőkre.","shortLead":"A „csőcselék elleni harccal” akarja elhódítani Missouri szenátori székét az a férfi, aki 2020-ban fegyvert fogott...","id":"20210519_szenator_fegyver_USA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6b34cf6-69bb-448f-a6da-ab0770acbfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223d212b-a7e4-4f34-b6af-748f3a622135","keywords":null,"link":"/elet/20210519_szenator_fegyver_USA","timestamp":"2021. május. 19. 15:47","title":"Szenátor akar lenni a tüntetőket fegyverrel fenyegető amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9e79ac-6d74-4d73-80ab-cc5cbf5ca7d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint ahova a magyar turisták kilencven százaléka utazik, azokkal az országokkal meg fogunk állapodni. Gulyás azt is mondta, hogy nem maradt ellátatlanul beteg.","shortLead":"A miniszter szerint ahova a magyar turisták kilencven százaléka utazik, azokkal az országokkal meg fogunk állapodni...","id":"20210520_gulyas_gergely_vakcina_koronavirus_diakvaros_fudan_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d9e79ac-6d74-4d73-80ab-cc5cbf5ca7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44fc1a9d-352a-4c2c-b3ac-b482ef05c7c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_gulyas_gergely_vakcina_koronavirus_diakvaros_fudan_egyetem","timestamp":"2021. május. 20. 21:27","title":"Gulyás Gergely: Talán még sikeresebb lehetett volna a védekezés, ha az ellenzék nem a vakcinák ellen ágál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c789cc0-4019-4fd1-8834-2813398313b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztés összesen 288 bőrbetegséget képes felismerni. Ehhez milliónyi bőrelváltozásról készült fotót mutattak meg neki.","shortLead":"A fejlesztés összesen 288 bőrbetegséget képes felismerni. Ehhez milliónyi bőrelváltozásról készült fotót mutattak meg...","id":"20210520_google_borbetegseg_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c789cc0-4019-4fd1-8834-2813398313b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1696ca6-6306-4cae-a8fd-12a812d00c48","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_google_borbetegseg_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2021. május. 20. 16:30","title":"A Google új alkalmazása ránézésre megmondja, milyen bőrbetegsége van az embernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]