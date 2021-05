Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6f48a64c-5caf-4511-a6e7-05b824cafbce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezők jövő hétre ígértek programbontást.","shortLead":"A szervezők jövő hétre ígértek programbontást.","id":"20210522_Itt_a_bejelentes_az_elso_fesztivalrol_megrendezik_a_Campust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f48a64c-5caf-4511-a6e7-05b824cafbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cbcfba3-2f32-4032-9f4a-ee96b171b74d","keywords":null,"link":"/kultura/20210522_Itt_a_bejelentes_az_elso_fesztivalrol_megrendezik_a_Campust","timestamp":"2021. május. 22. 12:55","title":"Itt a bejelentés az első fesztiválról: megrendezik a Campust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e188a848-5b84-4885-b61e-7bdd378f862f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatt akadozik az ellátás, a hazai gyárakban idén már volt is leállás emiatt, az idei termelés vissza is eshet tavalyhoz képest.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt akadozik az ellátás, a hazai gyárakban idén már volt is leállás emiatt, az idei termelés...","id":"20210522_Alkatreszhiany_fogja_vissza_a_hazai_kerekpargyartast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e188a848-5b84-4885-b61e-7bdd378f862f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a59bffa-0327-4c2c-8cbc-af0331ada760","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210522_Alkatreszhiany_fogja_vissza_a_hazai_kerekpargyartast","timestamp":"2021. május. 22. 08:42","title":"Alkatrészhiány fogja vissza a hazai kerékpárgyártást, pedig egyre többen bringáznának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e8305a-79f8-46a7-b19a-8a1851058bfd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség és a WHO által jóváhagyott vakcinákat fogadják el az országban.","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség és a WHO által jóváhagyott vakcinákat fogadják el az országban.","id":"20210521_Spanyolorszag_utazas__Sinopharm_Szputnyikk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80e8305a-79f8-46a7-b19a-8a1851058bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189c51e2-7faa-4507-9a00-93a0ba08469d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_Spanyolorszag_utazas__Sinopharm_Szputnyikk","timestamp":"2021. május. 21. 14:01","title":"Június 7-étől Sinopharmmal is lehet Spanyolországba utazni, Szputnyikkal egyelőre nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe310d37-a333-4aca-97cf-dbffe3d8e22a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A választási bizottság elnöke szerint árulóként fogják kezelni az állítólagos csalásban részt vevőket, és intézkedni is fognak ellenük.","shortLead":"A választási bizottság elnöke szerint árulóként fogják kezelni az állítólagos csalásban részt vevőket, és intézkedni is...","id":"20210521_Valasztasi_csalasok_feloszlatas_Aung_Szan_Szu_Kji_Mianmar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe310d37-a333-4aca-97cf-dbffe3d8e22a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe12d00d-53aa-4817-b836-6cc8654487c3","keywords":null,"link":"/vilag/20210521_Valasztasi_csalasok_feloszlatas_Aung_Szan_Szu_Kji_Mianmar","timestamp":"2021. május. 21. 10:46","title":"Választási csalásokra hivatkozva oszlathatják fel Aung Szan Szú Kjí pártját Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagyjából hét évtizede szemetel az emberiség az űrben, és egyre kezelhetetlenebb a Föld körüli pályán száguldó anyagdarabkák mennyisége. ","shortLead":"Nagyjából hét évtizede szemetel az emberiség az űrben, és egyre kezelhetetlenebb a Föld körüli pályán száguldó...","id":"202120_honnan_jon_azurszemet_kukavizit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a66178-57f1-4138-9352-963238999dfa","keywords":null,"link":"/360/202120_honnan_jon_azurszemet_kukavizit","timestamp":"2021. május. 21. 14:00","title":"Honnan jön az űrszemét? Mennyi van belőle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028da3a2-1c1a-4989-9371-e2fea8ad9738","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kisodródott az autójuk. Hárman csak könnyebben sérültek meg, de egy fiatal nem élte túl a balesetet.","shortLead":"Kisodródott az autójuk. Hárman csak könnyebben sérültek meg, de egy fiatal nem élte túl a balesetet.","id":"20210522_16_eves_sofor_halalos_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=028da3a2-1c1a-4989-9371-e2fea8ad9738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95a777f-bfbc-448d-a45f-e38f44565b13","keywords":null,"link":"/cegauto/20210522_16_eves_sofor_halalos_baleset","timestamp":"2021. május. 22. 15:39","title":"Halálos balesetet okozott egy 16 éves gyerek, aki jogosítvány nélkül vezetett és ihatott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba720203-0b2a-4282-a881-d808f7c5930e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy békésnek indult megemlékezés fajult el. ","shortLead":"Egy békésnek indult megemlékezés fajult el. ","id":"20210521_wales_randalirozo_fiatalok_felgyujtott_autok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba720203-0b2a-4282-a881-d808f7c5930e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46af08e4-bf45-439e-830b-e46c99d695ee","keywords":null,"link":"/vilag/20210521_wales_randalirozo_fiatalok_felgyujtott_autok","timestamp":"2021. május. 21. 14:45","title":"Autókat gyújtogattak, majd kőzáporral fogadták a rendőröket Walesben a randalírozó fiatalok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4feae568-1426-47c5-bc5b-5fe78c0616bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy beteg egy látogatót fogadhat zárt térben maximum egy órára.","shortLead":"Egy beteg egy látogatót fogadhat zárt térben maximum egy órára.","id":"20210521_Mar_matol_feloldjak_a_korhazi_latogatasi_tilalmat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4feae568-1426-47c5-bc5b-5fe78c0616bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ecc3e00-aaa8-4903-8d34-f47c3cab7ccf","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_Mar_matol_feloldjak_a_korhazi_latogatasi_tilalmat","timestamp":"2021. május. 21. 11:34","title":"Operatív törzs: már péntektől feloldják a kórházi látogatási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]