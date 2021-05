Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ügyvédje szerint nincs szó vádalkuról, és nem volt más választása a férfinak, mint megnevezni Sz. Lajost.","shortLead":"A férfi ügyvédje szerint nincs szó vádalkuról, és nem volt más választása a férfinak, mint megnevezni Sz. Lajost.","id":"20210526_h_attila_itelet_katzenbach_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88852322-a085-46a0-be77-e25001f24adb","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_h_attila_itelet_katzenbach_gyilkossag","timestamp":"2021. május. 26. 07:18","title":"Előnyösebb ítélet reményében dobta fel társát a Katzenbach Imre megölésével gyanúsított H. Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3144bc2-3acf-40ef-922a-53a726e4f51f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belarusz ellenállás egy meg nem nevezett női szervezőjével beszélt telefonon a DK miniszterelnök-jelöltje.","shortLead":"A belarusz ellenállás egy meg nem nevezett női szervezőjével beszélt telefonon a DK miniszterelnök-jelöltje.","id":"20210525_dobrev_klara_orosz_nyelvtudas_belarusz_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3144bc2-3acf-40ef-922a-53a726e4f51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0575a80-075e-4481-b559-a4b48cf47316","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_dobrev_klara_orosz_nyelvtudas_belarusz_valsag","timestamp":"2021. május. 25. 16:50","title":"Dobrev Klára egy belarusz aktivistával beszélve villantotta meg orosz nyelvtudását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c43bf77-5b09-4b6b-8dbc-04a029e107bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stílusában leginkább a BMW X4-hez hasonló francia újdonság kétféle hajtáslánccal rendelhető.","shortLead":"A stílusában leginkább a BMW X4-hez hasonló francia újdonság kétféle hajtáslánccal rendelhető.","id":"20210525_magyarorszagon_a_renault_arkana_az_uj_kupes_divatterepjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c43bf77-5b09-4b6b-8dbc-04a029e107bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4eaf32e-b2d1-4599-b8f7-dffcd8d25e0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_magyarorszagon_a_renault_arkana_az_uj_kupes_divatterepjaro","timestamp":"2021. május. 25. 07:59","title":"Magyarországon a Renault Arkana, az új kupés divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211c11e9-b619-4928-8bfd-8e4d89519bbe","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Ami a 2022-es választások utáni helyzetet illeti, a legdrámaibb lehetőségekkel is számolnunk kell.","shortLead":"Ami a 2022-es választások utáni helyzetet illeti, a legdrámaibb lehetőségekkel is számolnunk kell.","id":"20210525_Revesz_Sandor_Keszuljunk_a_haborura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=211c11e9-b619-4928-8bfd-8e4d89519bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3cb8ae1-6af4-49d6-8445-a16944bbe583","keywords":null,"link":"/360/20210525_Revesz_Sandor_Keszuljunk_a_haborura","timestamp":"2021. május. 25. 16:00","title":"Révész Sándor: Készüljünk a háborúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2993abfb-849c-4187-8181-09d7a8e43a86","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sedat Peker állításai tovább ronthatják a török államfő népszerűségét.","shortLead":"Sedat Peker állításai tovább ronthatják a török államfő népszerűségét.","id":"20210525_Erdogan_hatalmat_veszelyeztetik_a_torok_maffiavezer_videoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2993abfb-849c-4187-8181-09d7a8e43a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e77cbfa-f52f-4864-bfee-5b0e851d8e0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Erdogan_hatalmat_veszelyeztetik_a_torok_maffiavezer_videoi","timestamp":"2021. május. 25. 19:44","title":"Erdogan hatalmát veszélyeztetik a török maffiavezér videói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0209611-cc77-4e49-b13e-7ea5593f2571","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a különleges GT R-nek a vezetéséhez nem árt bukósisakot húzni a fejünkre.","shortLead":"Ennek a különleges GT R-nek a vezetéséhez nem árt bukósisakot húzni a fejünkre.","id":"20210525_szelvedo_nelkul_es_850_loerovel_tamad_az_uj_mercedesamg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0209611-cc77-4e49-b13e-7ea5593f2571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b757cf4e-3792-4063-800f-a23e4139ee1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_szelvedo_nelkul_es_850_loerovel_tamad_az_uj_mercedesamg","timestamp":"2021. május. 25. 11:21","title":"Szélvédő nélkül és 850 lóerővel támad az új Mercedes-AMG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61d9cf1-293d-4d8b-9a05-23cddb94d18b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két férfi Budapest több kerületében is kivágta jónéhány autó katalizátorát. ","shortLead":"Két férfi Budapest több kerületében is kivágta jónéhány autó katalizátorát. ","id":"20210525_Osszesen_tiz_katalizatora_volt_egy_megallitott_autonak_ebbol_kilenc_lopott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a61d9cf1-293d-4d8b-9a05-23cddb94d18b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6376a542-959a-49b5-9986-4553a3a88e66","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_Osszesen_tiz_katalizatora_volt_egy_megallitott_autonak_ebbol_kilenc_lopott","timestamp":"2021. május. 25. 07:32","title":"Összesen tíz katalizátora volt egy megállított autónak, ebből kilenc lopott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f832438-e83c-4cc0-be66-3680827472a5","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Két napos rendkívüli csúcstalálkozót tartanak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben. A napirenden az EU-orosz kapcsolatok, a brexit, a Covid-járvánnyal kapcsolatos helyzet és az éghajlatpolitika kérdései szerepelnek. Rendkívüli témaként szó lesz a fehérorosz hatóságok által leszállásra kényszerített polgári légijárat ügyéről is.","shortLead":"Két napos rendkívüli csúcstalálkozót tartanak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben. A napirenden az EU-orosz...","id":"20210524_EUcsucs_az_elteritett_repulorol_is_szo_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f832438-e83c-4cc0-be66-3680827472a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31906079-0bdc-4aa1-bbe3-56dfce78ff0f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210524_EUcsucs_az_elteritett_repulorol_is_szo_lesz","timestamp":"2021. május. 24. 13:25","title":"EU-csúcs: az eltérített repülőről is szó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]