[{"available":true,"c_guid":"5e02045c-6f12-4d75-a229-8bdd4a21bd30","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hárskút felé vezető úton megbénult a közlekedés a havazás miatt.","shortLead":"A Hárskút felé vezető úton megbénult a közlekedés a havazás miatt.","id":"20210413_A_Bakonyban_mar_szakad_a_ho_tobb_busz_es_auto_is_elakadt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e02045c-6f12-4d75-a229-8bdd4a21bd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91af4fab-143b-4c63-a831-b6d6d06440b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_A_Bakonyban_mar_szakad_a_ho_tobb_busz_es_auto_is_elakadt","timestamp":"2021. április. 13. 18:49","title":"A Bakonyban már szakad a hó, több busz és autó is elakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1085dbfc-1a29-4622-9d98-516b52d509d6","c_author":"Dorosz Dávid","category":"360","description":"Egy évvel járunk a 2022-es parlamenti választás előtt. Az ország az elmúlt évtizedek legsötétebb óráit éli – naponta százak halnak meg, családok tízezrei mennek tönkre, egész iparágak kerülnek a tönk szélére. Közben a Orbán-kormány gyilkos alkalmatlansága példátlan személyes vagyoni felhalmozással párosul. De hosszú idő után először Orbán verhető – erről szól az előttünk álló egy év. Vélemény.","shortLead":"Egy évvel járunk a 2022-es parlamenti választás előtt. Az ország az elmúlt évtizedek legsötétebb óráit éli – naponta...","id":"20210413_Dorosz_David_Orban_Mohacsot_hozott__kozosen_valtozast_fogunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1085dbfc-1a29-4622-9d98-516b52d509d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e86334-3e49-4974-abdd-b3fbfe9d7668","keywords":null,"link":"/360/20210413_Dorosz_David_Orban_Mohacsot_hozott__kozosen_valtozast_fogunk","timestamp":"2021. április. 13. 14:00","title":"Dorosz Dávid: Orbán Mohácsot hozott – közösen változást fogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A projektvezetőtől az építésvezetőkön keresztül az összes munkavállalót elkülönítették a zánkai gyerektábor felújításának központi helyén. A projekt ezért két hetet csúszik.","shortLead":"A projektvezetőtől az építésvezetőkön keresztül az összes munkavállalót elkülönítették a zánkai gyerektábor...","id":"20210413_Jarvanyugyi_zarlat_ala_vettek_a_Meszaros_gyerekek_zankai_kontenervarosat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a64121-bc7f-4e74-b038-112227981c84","keywords":null,"link":"/kkv/20210413_Jarvanyugyi_zarlat_ala_vettek_a_Meszaros_gyerekek_zankai_kontenervarosat","timestamp":"2021. április. 13. 10:21","title":"Járványügyi zárlat alá vették a Mészáros gyerekek zánkai konténervárosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca3ff02-bd7c-4540-aacb-8022c37c04b5","c_author":"Hann Endre","category":"360","description":"A politikai témákban általában is meglehetősen megosztott magyar közvéleményt a járványkezelés megítélése ügyében még a szokottnál is élesebb törésvonal szakítja két táborra. A kormányzati kommunikáció csont nélkül betalált a fideszes szavazóknál, de a többség amúgy sem jól tájékozott. A fiatalok jobban nyitáspártiak, de összességében is távolinak tűnik a tavalyi fegyelmezettség. ","shortLead":"A politikai témákban általában is meglehetősen megosztott magyar közvéleményt a járványkezelés megítélése ügyében még...","id":"20210414_Median","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aca3ff02-bd7c-4540-aacb-8022c37c04b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd39f3c-6216-4755-944c-09ee8730199c","keywords":null,"link":"/360/20210414_Median","timestamp":"2021. április. 14. 11:00","title":"Medián: Fáradnak és megosztottak a járványkezelés megítélésében a magyarok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2dd42c4-d5d0-448d-adf6-7c54528fd4d3","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A járvány kezdete óta összesített számok szerint lakosságarányosan csak Csehország és San Marino előzi meg Magyarországot az egymillió főre jutó koronavírusos halálesetek számban, de a jelenlegi trendek szerint hamar az élre kerülhetünk. A kormány szerint ezek az adatok nem mutatják a valós képet, a központi kommunikáció ma már inkább a hazai többlethalálozásra mutogat. Megpróbálunk pár dolgot tisztázni a számháborúval kapcsolatban. ","shortLead":"A járvány kezdete óta összesített számok szerint lakosságarányosan csak Csehország és San Marino előzi meg...","id":"20210413_magyar_halalozasi_adatok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2dd42c4-d5d0-448d-adf6-7c54528fd4d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef5e97b-1f02-4b93-b4fd-f5c362c6a0b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_magyar_halalozasi_adatok_koronavirus","timestamp":"2021. április. 13. 14:45","title":"Tényleg a magyar halálozási adatok a legrosszabbak a világon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szövetségi intézményekben szüneteltetik az oltást az egydózisú vakcinával, mert hat nőnél is vérrögképződés lépett fel.","shortLead":"A szövetségi intézményekben szüneteltetik az oltást az egydózisú vakcinával, mert hat nőnél is vérrögképződés lépett...","id":"20210413_felfuggesztes_oltas_johnson_and_johnson_vakcina_amerika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c8b483-ddee-47dc-8e62-a946c1b064c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_felfuggesztes_oltas_johnson_and_johnson_vakcina_amerika","timestamp":"2021. április. 13. 14:23","title":"Felfüggesztik a Johnson & Johnson vakcinával oltást az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c36ef99-b306-42ab-9b00-901a4d1eef54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amint megszerezte a készüléket, B. László mindig elfutott.","shortLead":"Amint megszerezte a készüléket, B. László mindig elfutott.","id":"20210413_1_es_villamos_mobiltelefon_lopas_mobil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c36ef99-b306-42ab-9b00-901a4d1eef54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02cd433f-b3e4-4e85-a1c3-6fbf588c93de","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_1_es_villamos_mobiltelefon_lopas_mobil","timestamp":"2021. április. 13. 10:59","title":"Elfogták a férfit, aki mobilokat rántott ki az utasok kezéből az 1-es villamos vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megvan a magyarázat arra, hogy miért a Semmelweis Egyetem rektorától kapta meg a védőoltást.","shortLead":"Megvan a magyarázat arra, hogy miért a Semmelweis Egyetem rektorától kapta meg a védőoltást.","id":"20210414_Majka_oltas_Merkely_Bela","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af53cb1-073a-4862-9bb8-d490881b0414","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Majka_oltas_Merkely_Bela","timestamp":"2021. április. 14. 08:23","title":"Megkapta Majka is az oltást, maga Merkely Béla oltotta be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]