[{"available":true,"c_guid":"6e6c28c5-d367-4057-bb70-69540cadccd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupergyors újdonság fém- helyett könnyebb vászontetőt kapott.","shortLead":"A szupergyors újdonság fém- helyett könnyebb vászontetőt kapott.","id":"20210526_itt_az_uj_bmw_m4_kabrio_510_loerovel_es_osszkerekhajtassal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e6c28c5-d367-4057-bb70-69540cadccd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38795652-f9e8-4035-af62-2430235fe0ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_itt_az_uj_bmw_m4_kabrio_510_loerovel_es_osszkerekhajtassal","timestamp":"2021. május. 26. 07:11","title":"Itt az új BMW M4 kabrió, 510 lóerővel és összkerék-hajtással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dfc154-8452-4dc2-9c67-c2db7928806b","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Negyven éve vannak versenyben, kormányok jöttek-mentek, a KÉSZ Csoport maradt. Az alapító Varga Mihály szerint a hitelesség és a tudás a legfontosabb - a vagyon mellett ezt is örökségül szánja a cégbirodalom alapítója, ezt a Varga Családi Alkotmánnyal kőbe is vésték. Rendszerváltókból generációváltók sorozatunk következő részében azt mutatjuk be, milyen módon igyekszik egyben tartani a négy évtized alatt felépített cégét az alapító.","shortLead":"Negyven éve vannak versenyben, kormányok jöttek-mentek, a KÉSZ Csoport maradt. Az alapító Varga Mihály szerint...","id":"20210524_Varga_Mihaly_a_KESZ_Csoport_csaladi_alkotmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07dfc154-8452-4dc2-9c67-c2db7928806b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7a3337-5832-4507-9e28-393f05d477e9","keywords":null,"link":"/kkv/20210524_Varga_Mihaly_a_KESZ_Csoport_csaladi_alkotmany","timestamp":"2021. május. 24. 17:00","title":"Varga Mihály, a KÉSZ Csoport alapítója: „Nem baj, ha edzésen sírunk, ha utána a meccsen nevetünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbdfea40-3e2a-48a0-9b5f-a1ec2c1853aa","c_author":"Kis Anna","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaváltozás már most is számos teatermelő területen okoz nehézséget, a közeljövőben a terméshozam csökkenésével, és a kevesebb tea miatt magasabb árakkal kell számolnunk. A hőmérsékleti és csapadékviszonyok megváltozása azonban nemcsak a mennyiségre, hanem a minőségre is kihat: valószínűleg kevésbé ízletes teákra és arra kell számítani, hogy a teázás jótékony egészségügyi hatása csökken. Egyes területeken ezek a problémák már most jelentkeznek, amit öntözéssel és növényvédő szerek alkalmazásával igyekeznek orvosolni, de ha nem mérsékeljük a globális felmelegedést, a tea, ahhoz képest, ahogyan megismerte az emberiség, biztosan meg fog változni.","shortLead":"A klímaváltozás már most is számos teatermelő területen okoz nehézséget, a közeljövőben a terméshozam csökkenésével, és...","id":"20210526_Dragabba_es_egeszsegtelenebbe_teszi_a_teat_a_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbdfea40-3e2a-48a0-9b5f-a1ec2c1853aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a9e4f4-e2ab-405c-a107-2b08b5370b8f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210526_Dragabba_es_egeszsegtelenebbe_teszi_a_teat_a_klimavaltozas","timestamp":"2021. május. 26. 09:41","title":"Drágábbá és egészségtelenebbé teszi a teát a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb37a9ca-54be-4151-ad03-11e123b469ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bámészkodók azt is elmesélték, hogy szerintük mi történhetett, de nem tudni, mi igaz belőle.","shortLead":"Bámészkodók azt is elmesélték, hogy szerintük mi történhetett, de nem tudni, mi igaz belőle.","id":"20210525_penzszallito_rablas_nyiregyhaza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb37a9ca-54be-4151-ad03-11e123b469ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd837bb-bded-46eb-986f-68c681940ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_penzszallito_rablas_nyiregyhaza","timestamp":"2021. május. 25. 18:20","title":"Kiraboltak egy pénzszállítót Nyíregyházán, fegyvert is szerezhettek a rablók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a1f473-5506-4ea0-a8d6-253b6c314b6e","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az önkormányzati bérlakásokat érintő lakástörvény-módosítás parlamenti tárgyalásával egy időben szólaltak fel lakhatási szervezetek képviselői. A változtatást semmilyen formában nem tartják elfogadhatónak. ","shortLead":"Az önkormányzati bérlakásokat érintő lakástörvény-módosítás parlamenti tárgyalásával egy időben szólaltak fel lakhatási...","id":"20210526_A_Parlamentet_se_veszi_meg_senki__civilek_tovabbra_is_elfogadhatatlannak_tartjak_az_uj_lakastorvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4a1f473-5506-4ea0-a8d6-253b6c314b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19f3709-d138-4802-b104-3c5f8eecd9de","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210526_A_Parlamentet_se_veszi_meg_senki__civilek_tovabbra_is_elfogadhatatlannak_tartjak_az_uj_lakastorvenyt","timestamp":"2021. május. 26. 11:52","title":"„A Parlamentet se veszi meg senki” – civilek továbbra is elfogadhatatlannak tartják az új lakástörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"691fe258-17df-47fa-9b3b-23bd44d66782","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lili Budapesten meglátogatta unokáját, Juditot, aki az egykor Magyarországon hagyott lányának, kis Lilinek a gyermeke. Találkozásuk újabb családi traumát elevenített fel. Közben Lili másik lánya, Edit találkozót kér féltestvérétől, hogy rendezni tudják az évek óta megromlott viszonyt. Lili, második rész. ","shortLead":"Lili Budapesten meglátogatta unokáját, Juditot, aki az egykor Magyarországon hagyott lányának, kis Lilinek a gyermeke...","id":"20210525_Doku360_Lili_masodik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=691fe258-17df-47fa-9b3b-23bd44d66782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030a81f8-5b19-4123-b150-8f2f508d088e","keywords":null,"link":"/360/20210525_Doku360_Lili_masodik_resz","timestamp":"2021. május. 25. 19:00","title":"Doku360: Azt mondta, neki véget értek a szülői kötelezettségei, és van egy órám, hogy összepakoljak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b70ddcb-9902-4718-bb3b-68475e438a2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az állatoknak olyan emberek zoknijait és pólóit mutatták meg, akik megfertőződtek a betegséggel. ","shortLead":"Az állatoknak olyan emberek zoknijait és pólóit mutatták meg, akik megfertőződtek a betegséggel. ","id":"20210525_kutya_zokni_tanulmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b70ddcb-9902-4718-bb3b-68475e438a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef0c87a-0d0b-472f-a3f7-61afc96dfcc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_kutya_zokni_tanulmany","timestamp":"2021. május. 25. 12:25","title":"Használt zoknikon edzett kutyákkal szagoltatnák ki a koronavírust brit reptereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4f8ad8-067b-4b53-b27e-05e488a078e2","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság hatalmas erőbedobással készített jogállamisági jelentése reflektorfénybe helyezi a problémákat, de megoldási javaslatot nem kínál. Jogálom című cikksorozatunk 4. része.","shortLead":"Az Európai Bizottság hatalmas erőbedobással készített jogállamisági jelentése reflektorfénybe helyezi a problémákat, de...","id":"20210525_Jogalom_4_jogallamisagi_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc4f8ad8-067b-4b53-b27e-05e488a078e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a318f5-936d-4579-8510-ddffd7449e0d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210525_Jogalom_4_jogallamisagi_jelentes","timestamp":"2021. május. 25. 11:00","title":"PR-fogásnak pont jó lesz: júliusban jelenik meg a második jogállamisági jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]