[{"available":true,"c_guid":"596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A londoni Great Ormond Street Gyermekkórház szakemberei szerint nagyon ritka, hogy a gyerekeknél többszervi elégtelenség jelentkezik.","shortLead":"A londoni Great Ormond Street Gyermekkórház szakemberei szerint nagyon ritka, hogy a gyerekeknél többszervi...","id":"20210525_koronavirus_gyerekek_fertozes_gyulladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b68e2d65-6ebb-4611-acc8-b06cb71e3c60","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_koronavirus_gyerekek_fertozes_gyulladas","timestamp":"2021. május. 25. 20:03","title":"Hat hónapon belül felépülnek a gyerekek a Covid-19 utáni sokszervi gyulladásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss felmérési eredmény szerint az IT területek kevesebb mint feléről tudják az emberek, hogy pontosan mit jelent, miközben sokan úgy vélik, nincs is érzékük az informatikához.","shortLead":"Egy friss felmérési eredmény szerint az IT területek kevesebb mint feléről tudják az emberek, hogy pontosan mit jelent...","id":"20210526_informatika_tulajdonsagok_it_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94277a4-0260-435d-9669-7aeffc665266","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_informatika_tulajdonsagok_it_felmeres","timestamp":"2021. május. 26. 18:03","title":"Azt gondolta, ismeri az informatikai szakmákat? Szinte biztos, hogy téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b14e7fc3-80b8-46b2-9070-dafcb1d7691b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A nemzetközi szervezet és a német Zöld Párt szerint is a repülőjáratok jelentik a kevés lehetőség egyikét arra, hogy el lehessen hagyni Fehéroroszországot.\r

","shortLead":"A nemzetközi szervezet és a német Zöld Párt szerint is a repülőjáratok jelentik a kevés lehetőség egyikét arra, hogy el...","id":"20210526_Riporterek_Hatarok_Nelkul_Feheroroszorszag_repulesi_tilalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b14e7fc3-80b8-46b2-9070-dafcb1d7691b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ef8274-299a-4609-9cc0-58cf24aaf0b8","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_Riporterek_Hatarok_Nelkul_Feheroroszorszag_repulesi_tilalom","timestamp":"2021. május. 26. 06:55","title":"Riporterek Határok Nélkül: Visszaüthet a Fehéroroszországot érintő repülési tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c594570e-11d1-41a1-9540-1e197ee53e21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető szerint csak az igazán nagy államférfiakra jellemző, hogy országépítő munkájuk mellett figyelemmel vannak az emberek bajaira, mindennapjaira is.","shortLead":"A műsorvezető szerint csak az igazán nagy államférfiakra jellemző, hogy országépítő munkájuk mellett figyelemmel vannak...","id":"20210527_Orban_levelben_kivant_jobbulast_a_szivinfarktuson_atesett_Fasy_Adamak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c594570e-11d1-41a1-9540-1e197ee53e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c44a60-be1b-4220-8ceb-856d6c941711","keywords":null,"link":"/elet/20210527_Orban_levelben_kivant_jobbulast_a_szivinfarktuson_atesett_Fasy_Adamak","timestamp":"2021. május. 27. 09:23","title":"Orbán levélben kívánt jobbulást a szívinfarktust kapott Fásy Ádámnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c620f8b-c76d-4844-b92d-8b8d4e92380b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kásler Miklós szerint a Semmelweis Ignácéhoz hasonló tudománytörténeti értékű az a gondolat is, amit Karikó megfogalmazott.","shortLead":"Kásler Miklós szerint a Semmelweis Ignácéhoz hasonló tudománytörténeti értékű az a gondolat is, amit Karikó...","id":"20210525_kariko_katalin_semmelweis_dij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c620f8b-c76d-4844-b92d-8b8d4e92380b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f66ee45-6d4b-4464-bd1f-efd0d3274371","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_kariko_katalin_semmelweis_dij","timestamp":"2021. május. 25. 11:59","title":"Karikó Katalin megkapta a legrangosabb magyar orvosi díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c416f59-1230-4e7e-be3b-7d2a7b1588aa","c_author":"Lengyel Tibor","category":"kkv","description":"A nyomozás folyik, gyanúsítottja azonban továbbra sincs a négy évvel ezelőtti több száz milliós betörésnek.","shortLead":"A nyomozás folyik, gyanúsítottja azonban továbbra sincs a négy évvel ezelőtti több száz milliós betörésnek.","id":"20210526_Negy_ev_utan_sincs_gyanusitottja_az_Arton_Capital_rablasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c416f59-1230-4e7e-be3b-7d2a7b1588aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb933368-6bc2-4933-ad3c-48f9c2bf9d05","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_Negy_ev_utan_sincs_gyanusitottja_az_Arton_Capital_rablasnak","timestamp":"2021. május. 26. 11:20","title":"Négy év után sincs gyanúsítottja a letelepedési kötvény-bizniszben érdekelt Arton Capital kirablásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e49e996-e505-4b32-8842-7b7625efcaf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korom Ferenc 2023-ig lehetett volna a Magyar Honvédség parancsnoka, de idén június 1-jei hatállyal felmentették.","shortLead":"Korom Ferenc 2023-ig lehetett volna a Magyar Honvédség parancsnoka, de idén június 1-jei hatállyal felmentették.","id":"20210527_Magyar_Honvedseg_parancsnok_Korom_Ferenc_felmentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e49e996-e505-4b32-8842-7b7625efcaf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fac9d57-5812-44ab-a215-6312ac9efc80","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_Magyar_Honvedseg_parancsnok_Korom_Ferenc_felmentes","timestamp":"2021. május. 27. 06:04","title":"Áder János felmentette a Magyar Honvédség parancsnokát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d61f54e-8ae8-4380-85f0-644157365bd4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szofija Szapega a videón azt állítja, ő is szerkesztette azt a Telegramot, ahol személyes adatokat szivárogtattak ki belarusz rendőrökről, de a szülei szerint csak rosszkor volt rossz helyen.","shortLead":"Szofija Szapega a videón azt állítja, ő is szerkesztette azt a Telegramot, ahol személyes adatokat szivárogtattak ki...","id":"20210526_feheroroszorszag_minszk_vallomas_prataszevics_szapega","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d61f54e-8ae8-4380-85f0-644157365bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abed56ae-c064-443c-a3a2-9e37c0e24019","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_feheroroszorszag_minszk_vallomas_prataszevics_szapega","timestamp":"2021. május. 26. 14:40","title":"Gyanús videón tesz vallomást Raman Prataszevics barátnője is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]