[{"available":true,"c_guid":"b3ad523b-f05c-490b-bda9-d2c1df333df4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Belekerült az atlétikai stadion fejlesztési területe is a Déli Városkapu terveibe, hogy hely maradjon a diákszállásoknak a kínai egyetem mellett. A Népszava szerint a Diákváros lakóinak fizetniük is kell majd azokért a szolgáltatásokért, melyeket eredetileg csak nekik szántak.","shortLead":"Belekerült az atlétikai stadion fejlesztési területe is a Déli Városkapu terveibe, hogy hely maradjon...","id":"20210526_Fizetniuk_kell_majd_a_magyar_diakoknak_az_eredetileg_nekik_szant_konyvtarert_es_edzoteremert_a_Fudan_teruleten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad523b-f05c-490b-bda9-d2c1df333df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d376561b-2a33-4065-a770-f1400bb7df4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_Fizetniuk_kell_majd_a_magyar_diakoknak_az_eredetileg_nekik_szant_konyvtarert_es_edzoteremert_a_Fudan_teruleten","timestamp":"2021. május. 26. 12:26","title":"Fizetniük kell majd a magyar diákoknak az eredetileg nekik szánt könyvtárért és edzőteremért a Fudan területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd90c8e-d8ee-4370-945c-706acdfc1471","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes S 400 d az eddiginél jobban gyorsul és a végsebessége is megnőtt.","shortLead":"A Mercedes S 400 d az eddiginél jobban gyorsul és a végsebessége is megnőtt.","id":"20210526_395_loeros_lett_az_uj_mercedes_sosztaly_csucsdizele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cd90c8e-d8ee-4370-945c-706acdfc1471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55532c94-0e29-4296-b921-fe11ce0ad2cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_395_loeros_lett_az_uj_mercedes_sosztaly_csucsdizele","timestamp":"2021. május. 27. 06:41","title":"395 lóerős lett az új Mercedes S-osztály csúcsdízele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9654f386-1548-4c72-bcfc-07549f59d89e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az indoklás szerint a GOMI Kft. többek között elhanyagolta a területet, és engedély nélkül építkezett.","shortLead":"Az indoklás szerint a GOMI Kft. többek között elhanyagolta a területet, és engedély nélkül építkezett.","id":"20210527_Velence_onkormanyzat_szerzodes_Korzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9654f386-1548-4c72-bcfc-07549f59d89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0bf76a-7ec8-4e95-9a42-f3b24cf35dfa","keywords":null,"link":"/kkv/20210527_Velence_onkormanyzat_szerzodes_Korzo","timestamp":"2021. május. 27. 15:41","title":"A velencei önkormányzat felmondta a szerződést a Korzót üzemeltető céggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da9f480-5b3f-4aab-ad99-8413f7acfa95","c_author":"HVG","category":"360","description":"A bél mikrobióta-profilja hatással van az egészségi állapotra, sőt az élettartamot is megjósolhatja – derül ki finn kutatók hosszú távú nyomkövetési tanulmányából. ","shortLead":"A bél mikrobióta-profilja hatással van az egészségi állapotra, sőt az élettartamot is megjósolhatja – derül ki finn...","id":"202121_eletmod_es_halalozas_belbol_josolnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5da9f480-5b3f-4aab-ad99-8413f7acfa95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be83639b-db4d-47e4-a7df-e617b0d326a7","keywords":null,"link":"/360/202121_eletmod_es_halalozas_belbol_josolnak","timestamp":"2021. május. 27. 16:00","title":"Bélből megjósolható a korai halál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2af7e0-8f2d-4672-82b0-d19b42ad559f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel töltik a munkavállalók valójában az idejüket? A munkanap nagyobb részét tényleg a közösségimédia-felületek böngészése és az informális beszélgetések teszik ki? Lehet-e objektíven mérni az alkalmazottak, és így a szervezet produktivitását, vagy ez már kémkedésnek számít? És hogyan viszonyulnak ehhez a munkavállalók?","shortLead":"Mivel töltik a munkavállalók valójában az idejüket? A munkanap nagyobb részét tényleg a közösségimédia-felületek...","id":"20210527_tavmunka_home_office_munkavallalo_monitorozasa_etm_szoftverek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc2af7e0-8f2d-4672-82b0-d19b42ad559f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db1c507-81f8-4513-8943-eb1a20822a25","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_tavmunka_home_office_munkavallalo_monitorozasa_etm_szoftverek","timestamp":"2021. május. 27. 10:03","title":"Munkavállalók megfigyelése home office-ban – Ha nincs otthon a macska, cincognak az egerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c985125c-5d96-43ed-a308-fd9dae134c6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állami segítség bértámogatásban és járulékmentességben merült ki, miközben a legnagyobb irodák 8–16 milliárd forintos forgalomcsökkenést szenvedtek el.","shortLead":"Az állami segítség bértámogatásban és járulékmentességben merült ki, miközben a legnagyobb irodák 8–16 milliárd...","id":"20210526_utazasi_irodak_forgalomcsokkenes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c985125c-5d96-43ed-a308-fd9dae134c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e91aa42-8c6e-45bb-9527-e40f9b1f0792","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_utazasi_irodak_forgalomcsokkenes","timestamp":"2021. május. 26. 09:40","title":"Brutális pénzektől estek el az utazási irodák a koronavírus alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ba0983-056d-438c-9103-91d2a67f1c31","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Aki szeretné a társasági adója egy részét a sportra költeni, annak még öt napja van erre.","shortLead":"Aki szeretné a társasági adója egy részét a sportra költeni, annak még öt napja van erre.","id":"20210527_Tallai_foci_sport_tao","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02ba0983-056d-438c-9103-91d2a67f1c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5054548-0f31-4fd2-82b1-328ebd130ae2","keywords":null,"link":"/kkv/20210527_Tallai_foci_sport_tao","timestamp":"2021. május. 27. 06:58","title":"Tállai: Tíz év alatt 220 százalékkal nőtt a magyar focisták száma a tao-rendszer bevezetése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Még csak 26 éves, de már egy évtizede lázad Fehéroroszország diktátora ellen, s amikor tavaly, az elcsalt elnökválasztás miatt kitört a hónapokig tartó tüntetéshullám, a részben általa vezetett közösségi hírcsatorna, a Nexta döntő szerepet játszott az Aljakszandr Lukasenka ellen lázadók hitének megerősítésében. Most Lukasenka egy repülőgépet is eltérített, hogy kézre kerítse Raman Prataszevicset. Nem biztos, hogy jól tette: az ellenzék újabb tüntetéseket szervez, s a légikalózkodás miatt sorra lépnek érvénybe a Fehéroroszországot sújtó újabb szankciók.","shortLead":"Még csak 26 éves, de már egy évtizede lázad Fehéroroszország diktátora ellen, s amikor tavaly, az elcsalt...","id":"20210526_Ime_a_fiatalember_aki_miatt_meg_tobb_szankciot_bevallalt_a_feherorosz_diktator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73df5e80-9621-406b-9e84-535e4d299bb9","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_Ime_a_fiatalember_aki_miatt_meg_tobb_szankciot_bevallalt_a_feherorosz_diktator","timestamp":"2021. május. 26. 20:00","title":"Ki ez a fiatalember, aki miatt még több szankciót bevállalt a fehérorosz diktátor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]