[{"available":true,"c_guid":"1c05845c-a84f-4a00-a0dd-5d3bcb2cc12f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az összes áldozat neve felkerült a hét méter hosszú gránittömbre, amelyet spotlámpákkal is megvilágítanak.","shortLead":"Az összes áldozat neve felkerült a hét méter hosszú gránittömbre, amelyet spotlámpákkal is megvilágítanak.","id":"20210531_Felavattak_a_Hableanytragedia_aldozatainak_emlekmuvet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c05845c-a84f-4a00-a0dd-5d3bcb2cc12f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b89edd-9726-48c6-9552-416bb089b70f","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_Felavattak_a_Hableanytragedia_aldozatainak_emlekmuvet","timestamp":"2021. május. 31. 21:16","title":"Felavatták a Hableány-trágédia áldozatainak emlékművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fff6e2d-9a74-48d4-b036-29ed2345a24e","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Lady Mary Wortley Montagu a variolációt (a vakcinázás ősét) már 75 évvel azelőtt alkalmazta, hogy Edward Jenner orvos a XVIII. század végén tökéletesítette az eljárást. Azóta a himlő vált az eddigi egyetlen eltüntetett kórokozóvá. ","shortLead":"Lady Mary Wortley Montagu a variolációt (a vakcinázás ősét) már 75 évvel azelőtt alkalmazta, hogy Edward Jenner orvos...","id":"202121__elpusztitott_himlo__egy_tudos_asszony__harom_evszazad__oltasi_otletek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fff6e2d-9a74-48d4-b036-29ed2345a24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554ac1ef-5310-437c-bba8-bc08c3a82f4b","keywords":null,"link":"/360/202121__elpusztitott_himlo__egy_tudos_asszony__harom_evszazad__oltasi_otletek","timestamp":"2021. május. 30. 13:30","title":"A brit arisztokrata nő, aki 300 éve kisfia \"beoltásával\" üzent hadat a fekete himlőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8292b395-482e-4ac8-bbb0-8e054d83d835","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az uniós kormányokon múlik, jóváhagyják és alkalmazzák-e az Európai Bizottság ajánlásait.","shortLead":"Az uniós kormányokon múlik, jóváhagyják és alkalmazzák-e az Európai Bizottság ajánlásait.","id":"20210531_Az_Europai_Bizottsag_mar_junius_kozepetol_konnyitene_az_europai_utazasi_szabalyokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8292b395-482e-4ac8-bbb0-8e054d83d835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2339035-6f1f-45b6-b210-ea8d792d96d9","keywords":null,"link":"/eurologus/20210531_Az_Europai_Bizottsag_mar_junius_kozepetol_konnyitene_az_europai_utazasi_szabalyokon","timestamp":"2021. május. 31. 14:19","title":"Az Európai Bizottság már június közepétől könnyítene az európai utazási szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezetek eredetileg 10 százalékos bértömegnövekedést kértek.","shortLead":"A szakszervezetek eredetileg 10 százalékos bértömegnövekedést kértek.","id":"20210601_magyar_posta_bertargyalas_szakszervezetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323f1c94-374b-478f-98e7-7a8aa1ee7f23","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_magyar_posta_bertargyalas_szakszervezetek","timestamp":"2021. június. 01. 08:06","title":"Még mindig nem kaptak béremelési ajánlatot a postások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020f6372-76f6-4697-8922-dafc25d97e7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kőkemény amerikai terepjáró már plugin hibrid változatban is kapható. ","shortLead":"A kőkemény amerikai terepjáró már plugin hibrid változatban is kapható. ","id":"20210601_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_jeep_wrangler_4xe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=020f6372-76f6-4697-8922-dafc25d97e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01847a63-b59d-4984-8b95-6c7ef24db264","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_jeep_wrangler_4xe","timestamp":"2021. június. 01. 06:41","title":"Magyarországon a zöld rendszámos új Jeep Wrangler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 13 éves lányt mintegy 30 méteren át vonszolta az autója alatt az ittas sofőr.","shortLead":"A 13 éves lányt mintegy 30 méteren át vonszolta az autója alatt az ittas sofőr.","id":"20210531_cserbenhagyas_ittas_kiskunhalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e842f069-2f2d-4a13-8848-428cd32a5b28","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_cserbenhagyas_ittas_kiskunhalas","timestamp":"2021. május. 31. 08:57","title":"Elütötte, az autója alatt vonszolta, majd cserbenhagyta az áldozatát egy ittas férfi Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 44 éves késelőre végrehajtandó fegyházbüntetést indítványozott az ügyészség.","shortLead":"A 44 éves késelőre végrehajtandó fegyházbüntetést indítványozott az ügyészség.","id":"20210601_emberoles_28as_villamos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b8ceaa-78c9-430d-9c70-76493e298d3a","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_emberoles_28as_villamos","timestamp":"2021. június. 01. 10:41","title":"Vádat emeltek a társaság ellen, akik halálra késeltek egy utast a 28-as villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7dbd2f9-929c-48ca-9342-b8480b2de828","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hipersportkocsi kevesebb, mint 2 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","shortLead":"A hipersportkocsi kevesebb, mint 2 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","id":"20210531_holnap_debutal_a_horvatok_kozel_2000_loeros_villanyautoja_rimac_c_two","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7dbd2f9-929c-48ca-9342-b8480b2de828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d59cafb-980c-4261-bca0-eebfee98c1bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_holnap_debutal_a_horvatok_kozel_2000_loeros_villanyautoja_rimac_c_two","timestamp":"2021. május. 31. 07:59","title":"Holnap debütál a horvátok közel 2000 lóerős villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]