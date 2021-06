Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"19daf7c5-c613-4041-8d77-29c1f5b38e30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május közepén lépett életbe a Facebook-tulajdonban lévő WhatsApp új adatvédelmi szabályzata, és a változásokat nem elfogadóknak korlátozást ígértek a csevegő használatában. Most viszont kiderült: mégsem eszik annyira forrón a kását.","shortLead":"Május közepén lépett életbe a Facebook-tulajdonban lévő WhatsApp új adatvédelmi szabályzata, és a változásokat nem...","id":"20210531_facebook_whatsapp_adatvedelmi_iranyelvek_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19daf7c5-c613-4041-8d77-29c1f5b38e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9138c9a6-2485-439b-b152-f0c4182f06a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_facebook_whatsapp_adatvedelmi_iranyelvek_korlatozas","timestamp":"2021. május. 31. 10:03","title":"Meghátrált a Facebook, mégsem lesz korlátozás a WhatsAppban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce228412-de54-4a40-a5ca-ea0e1dc220ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel új chipjeit látva lassan tényleg alaptalan azt hangoztatni, hogy egy laptop ereje nem érhet fel egy asztali számítógép teljesítményével.","shortLead":"Az Intel új chipjeit látva lassan tényleg alaptalan azt hangoztatni, hogy egy laptop ereje nem érhet fel egy asztali...","id":"20210601_computex_2021_intel_u_processzor_laptop_5_ghz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce228412-de54-4a40-a5ca-ea0e1dc220ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682970c4-c7ef-4266-92f3-f706ab74cbc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_computex_2021_intel_u_processzor_laptop_5_ghz","timestamp":"2021. június. 01. 09:03","title":"Itt vannak az Intel új processzorai, ezekkel 5 GHz-es erő költözik a laptopokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48558af0-841f-4160-9305-36397e8f008a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahelyett, hogy a zavaros vízbe merült volna, hogy megkeresse az elveszett iPhone-t, inkább más megoldás után nézett egy férfi. ","shortLead":"Ahelyett, hogy a zavaros vízbe merült volna, hogy megkeresse az elveszett iPhone-t, inkább más megoldás után nézett...","id":"20210531_magsafe_tolto_kanalis_vizbe_esett_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48558af0-841f-4160-9305-36397e8f008a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44c7721-243d-4360-8e79-139e8380e5c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_magsafe_tolto_kanalis_vizbe_esett_iphone","timestamp":"2021. május. 31. 09:40","title":"A MagSafe előnye: kihorgászták a kanálisba pottyant iPhone-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2818987-80aa-4cd7-8bfc-3e9856e16278","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Átvesszük a kínai vakcina teljes gyártási technológiáját. Szijjártó Péter és Vang Ji találkozóján az is kiderült, hogy Kína engedélyt adott, hogy Magyarország egy új főkonzulátust létesítsen a Kuangtung tartománybeli Kantonban.","shortLead":"Átvesszük a kínai vakcina teljes gyártási technológiáját. Szijjártó Péter és Vang Ji találkozóján az is kiderült...","id":"20210531_Sinopharm_eloallitas_Nemzeti_Oltoanyaggyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2818987-80aa-4cd7-8bfc-3e9856e16278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf302d91-2cb4-4ba4-af2d-5b020d0b04bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_Sinopharm_eloallitas_Nemzeti_Oltoanyaggyar","timestamp":"2021. május. 31. 19:59","title":"Kínai Sinopharmot gyárthatnak majd a Nemzeti Oltóanyaggyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó éve volt a TV2 Média Csoportnak, nagyot nőtt a bevétel, így a nyereség is.","shortLead":"Jó éve volt a TV2 Média Csoportnak, nagyot nőtt a bevétel, így a nyereség is.","id":"20210531_tv2_nyereseg_beszamolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bbf102-0ffa-4e52-8029-f9bc7c67df0e","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_tv2_nyereseg_beszamolo","timestamp":"2021. május. 31. 15:26","title":"Több mint kétszeresére nőtt a TV2 profitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6845591e-9c15-4366-9ec2-bb0609d6f727","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább huszonöt ember meghalt, miután mérgező alkoholt fogyasztott India északi részén.","shortLead":"Legalább huszonöt ember meghalt, miután mérgező alkoholt fogyasztott India északi részén.","id":"20210530_Huszonoten_haltak_meg_alkoholmergezesben_Indiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6845591e-9c15-4366-9ec2-bb0609d6f727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7dad1c-df26-46ef-907d-61079a20d74d","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Huszonoten_haltak_meg_alkoholmergezesben_Indiaban","timestamp":"2021. május. 30. 21:53","title":"Huszonöten haltak meg alkoholmérgezésben Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af12ce79-5288-4bf9-890f-4416d8e80720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"11 milliárd forinttal nőtt a Mediaworks árbevétele, de az adózott eredmény majdnem a harmadára csökkent.","shortLead":"11 milliárd forinttal nőtt a Mediaworks árbevétele, de az adózott eredmény majdnem a harmadára csökkent.","id":"20210531_mediaworks_ujsag_media_nyereseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af12ce79-5288-4bf9-890f-4416d8e80720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582690dc-3284-4838-bcd8-c0868649c4cb","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_mediaworks_ujsag_media_nyereseg","timestamp":"2021. május. 31. 15:02","title":"Óriásit nőtt a bérköltség a Mediaworksnél, a nyereség viszont a harmadára esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egy évvel korábbi negyedére esett vissza Tiborcz István cégének profitja.","shortLead":"Az egy évvel korábbi negyedére esett vissza Tiborcz István cégének profitja.","id":"20210531_bdpst_nyereseg_tiborcz_istvan_eves_beszamolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ac7999-a1fe-488a-800a-74e29f6d09c6","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_bdpst_nyereseg_tiborcz_istvan_eves_beszamolo","timestamp":"2021. május. 31. 12:31","title":"1,2 milliárd forint nyereséget hozott össze a BDPST Zrt., ki is fizette osztalékként majdnem az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]