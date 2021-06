Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c95f90b4-269c-439f-8967-c409ed9b507b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ország legnagyobb közéleti hetilapjának vezetését Jakus Ibolyától Gergely Márton veszi át július 1-től.","shortLead":"Az ország legnagyobb közéleti hetilapjának vezetését Jakus Ibolyától Gergely Márton veszi át július 1-től.","id":"20210602_Uj_vizeken_jarunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c95f90b4-269c-439f-8967-c409ed9b507b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0c4bbe-ada0-4e03-844f-78398c1a3b8f","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Uj_vizeken_jarunk","timestamp":"2021. június. 02. 14:13","title":"Váltás a HVG élén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8a89c1-6395-4329-be01-39564d82abbd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány miatt nem akarják beengedni az orosz drukkereket.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt nem akarják beengedni az orosz drukkereket.","id":"20210601_dania_oroszorszag_eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa8a89c1-6395-4329-be01-39564d82abbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfde809-79c1-4cc8-b1a4-464f11bd343c","keywords":null,"link":"/sport/20210601_dania_oroszorszag_eb","timestamp":"2021. június. 01. 21:17","title":"Dánia nem enged be orosz szurkolókat az Eb-meccsekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9856af-f390-4c7b-8048-baa0df221121","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 41 éves kínai férfi állapota a közlemény szerint stabil.","shortLead":"A 41 éves kínai férfi állapota a közlemény szerint stabil.","id":"20210601_h10n3_madarinfluenza_fertozes_zoonozis_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f9856af-f390-4c7b-8048-baa0df221121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dc2e1d-d614-484e-9e06-4d8aa0a25f99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_h10n3_madarinfluenza_fertozes_zoonozis_kina","timestamp":"2021. június. 01. 12:15","title":"Először fertőződött meg ember a H10N3 madárinfluenza-vírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869f4acf-5ff2-4c15-ab55-622c2c7a4c19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A félrevezető cikkek elleni küzdelem sosem volt olyan fontos, mint a koronavírus-járvány évében. A Facebooknál is jól tudják ezt.","shortLead":"A félrevezető cikkek elleni küzdelem sosem volt olyan fontos, mint a koronavírus-járvány évében. A Facebooknál is jól...","id":"20210601_facebook_oldal_alhir_felinformacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=869f4acf-5ff2-4c15-ab55-622c2c7a4c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7464ee2a-d8b2-4d55-8f0b-3a13f03009f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_facebook_oldal_alhir_felinformacio","timestamp":"2021. június. 01. 16:03","title":"A Facebook megjelöli azokat az oldalakat, melyek rendszeresen álhíreket terjesztenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kormány döntött az új rendszámtáblákról. Az eddigi három betű és három szám helyett kétszer két betű és három szám jelenik meg az alap állandó rendszámtáblán, és felkerül rá a címer is.","shortLead":"A kormány döntött az új rendszámtáblákról. Az eddigi három betű és három szám helyett kétszer két betű és három szám...","id":"20210602_Uj_magyar_rendszamtabla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c305fd-e3b0-428b-962e-e3dd96b6c127","keywords":null,"link":"/cegauto/20210602_Uj_magyar_rendszamtabla","timestamp":"2021. június. 02. 07:17","title":"Egy betűvel hosszabbak lesznek a magyar rendszámok jövő nyártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"504fdc78-5a01-4dbe-bcb7-351f29b6fb64","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"A járvány miatti hosszú várakozás után végre bemutatták az Éden című filmet egy emberről, aki egy különös betegség miatt nem tudja elhagyni a lakását. Lehet, hogy az egy év karantén miatt a helyzet most ismerősebb, mint valaha, de az Éden valójában nem a járvány miatt működik ilyen jól.","shortLead":"A járvány miatti hosszú várakozás után végre bemutatták az Éden című filmet egy emberről, aki egy különös betegség...","id":"20210601_eden_film_kritika_kocsis_agnes_magyar_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=504fdc78-5a01-4dbe-bcb7-351f29b6fb64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d8c23c-2d8e-41f6-9f5e-aa9158e16597","keywords":null,"link":"/kultura/20210601_eden_film_kritika_kocsis_agnes_magyar_film","timestamp":"2021. június. 01. 20:00","title":"„Az intimitás, az magának szex?” – Lenyűgöző magyar film került moziba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9db3fe-3bae-4d2f-aecd-a88bf688b638","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az áprilisban bejelentett sorozat három tagja szerint az Európai és a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség megsérti az EU versenyjogi előírásait.","shortLead":"Az áprilisban bejelentett sorozat három tagja szerint az Európai és a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség megsérti az EU...","id":"20210601_europai_szuperliga_juventus_real_madrid_fc_barcelona_uefa_fifa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f9db3fe-3bae-4d2f-aecd-a88bf688b638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ac7c94-412e-4239-aae0-13c50096d03f","keywords":null,"link":"/sport/20210601_europai_szuperliga_juventus_real_madrid_fc_barcelona_uefa_fifa","timestamp":"2021. június. 01. 15:11","title":"Az EU bírósága dönthet a Szuperliga-csapatok és az UEFA harcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a3d1a5-9a3b-4a2d-b136-1dc72837fa02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Eredet, A sötét lovag és a Mad Max sztárja arról is beszélt, sokan tartják kifejezetten férfiasnak, de ő egyáltalán nem érzi magát annak.","shortLead":"Az Eredet, A sötét lovag és a Mad Max sztárja arról is beszélt, sokan tartják kifejezetten férfiasnak, de ő egyáltalán...","id":"20210602_Tom_Hardy_Szinesz_vagyok_persze_hogy_szexeltem_mar_ferfival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12a3d1a5-9a3b-4a2d-b136-1dc72837fa02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6871e14b-93a1-4fe9-b7ec-9525fbd36fe6","keywords":null,"link":"/elet/20210602_Tom_Hardy_Szinesz_vagyok_persze_hogy_szexeltem_mar_ferfival","timestamp":"2021. június. 02. 11:17","title":"Tom Hardy: „Színész vagyok, persze, hogy szexeltem már férfival”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]