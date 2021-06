Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6b06c05f-f1c5-4b0e-9a5c-4ac1d73715c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint az évtized végére indulna be az amerikai atomerőmű, amely több üzemanyagot termelne, mint amennyit elhasznál. A szakemberek azonban aggódnak.","shortLead":"A tervek szerint az évtized végére indulna be az amerikai atomerőmű, amely több üzemanyagot termelne, mint amennyit...","id":"20210607_bill_gates_atomeromu_atomreaktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b06c05f-f1c5-4b0e-9a5c-4ac1d73715c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8e15a9-3be4-4a34-95a5-81f374551f4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_bill_gates_atomeromu_atomreaktor","timestamp":"2021. június. 07. 18:03","title":"Kísérleti atomerőművet építtet Bill Gates","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19a1c8f-5f85-4622-9ab8-c4385c26c919","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A francia versenyhivatal elnöke történelminek nevezte a döntést.","shortLead":"A francia versenyhivatal elnöke történelminek nevezte a döntést.","id":"20210607_google_birsag_franciaorszag_versenyhatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a19a1c8f-5f85-4622-9ab8-c4385c26c919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c41dcb-06a2-46be-b009-1f5912a178da","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_google_birsag_franciaorszag_versenyhatosag","timestamp":"2021. június. 07. 21:50","title":"Hatalmas bírságot kapott a Google Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09de9bbf-7cd0-4f51-99a7-fecef69228f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung mostanság fejlesztett táblagépének nemcsak a specifikációi lehetnek erősek, hanem kijelzőjének nagysága is meglepően nagy lehet.","shortLead":"A Samsung mostanság fejlesztett táblagépének nemcsak a specifikációi lehetnek erősek, hanem kijelzőjének nagysága is...","id":"20210608_samsung_oriaskepernyos_tablagep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09de9bbf-7cd0-4f51-99a7-fecef69228f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376c1804-f22e-42b7-97bd-129c05cfda7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_samsung_oriaskepernyos_tablagep","timestamp":"2021. június. 08. 10:03","title":"Mit szólna egy 37 centis kijelzőjű tablethez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb54dea-3d21-403e-a56d-f11ad806265d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyolclemezes dobozban jelent meg John Lennon első szólóanyaga, a Plastic Ono Band.



","shortLead":"Nyolclemezes dobozban jelent meg John Lennon első szólóanyaga, a Plastic Ono Band.



","id":"20210608_John_Lennon_elso_szololemeze_nyolclemezes_dobozban_jelent_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccb54dea-3d21-403e-a56d-f11ad806265d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f3db91-9299-4e51-a167-b428cb0bf2e9","keywords":null,"link":"/kultura/20210608_John_Lennon_elso_szololemeze_nyolclemezes_dobozban_jelent_meg","timestamp":"2021. június. 08. 15:05","title":"Nyolclemezes dobozban jelent meg John Lennon első szólólemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a136145c-c60c-4942-b24b-572125d52660","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit luxusautó ezen kivitele nem a luxusról, hanem a lehető legnagyobb tempóról szól. ","shortLead":"A kékvérű brit luxusautó ezen kivitele nem a luxusról, hanem a lehető legnagyobb tempóról szól. ","id":"20210607_gigantikus_legtereloket_kapott_a_bentley_continental_gt3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a136145c-c60c-4942-b24b-572125d52660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee783ea-ed83-43e4-808c-2161a27dbd5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_gigantikus_legtereloket_kapott_a_bentley_continental_gt3","timestamp":"2021. június. 07. 07:59","title":"Gigantikus légterelőket kapott a Bentley Continental GT3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbb4040-e709-487e-b987-abe9386be12c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az aducanumab nem az Alzheimer-kór tüneteit kezeli, hanem a betegség kialakulásához vezető okokra hat.","shortLead":"Az aducanumab nem az Alzheimer-kór tüneteit kezeli, hanem a betegség kialakulásához vezető okokra hat.","id":"20210607_uj_alzheimer_gyogyszer_egyesult_allamok_aducanumab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cbb4040-e709-487e-b987-abe9386be12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e634a6-9465-4b9f-8118-9f8bf6ad6e85","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_uj_alzheimer_gyogyszer_egyesult_allamok_aducanumab","timestamp":"2021. június. 07. 19:08","title":"Az Alzheimer-kór egy új gyógyszerét hagyták jóvá az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f7b475-4b07-4cb3-9ce9-5bf474f80084","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A G7 pénzügyminiszterek Londonban megállapodtak erről, a G20 pénzügyminiszterek júliusban Velencében tárgyalják meg a minimális globális társasági adó tervét, melyet egyelőre főleg a gazdag országok támogatnak. Paolo Gentiloni, az EU pénzügyi biztosa mindenesetre támogatásáról biztosította az elképzelést. ","shortLead":"A G7 pénzügyminiszterek Londonban megállapodtak erről, a G20 pénzügyminiszterek júliusban Velencében tárgyalják meg...","id":"20210607_globalis_tarsasagi_ado_g7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0f7b475-4b07-4cb3-9ce9-5bf474f80084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6949604d-3d3c-4e43-9e70-b4b52503d3da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210607_globalis_tarsasagi_ado_g7","timestamp":"2021. június. 07. 14:49","title":"Kevésnek tűnik a magyar ellenállás, haladunk a globális adó felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce0057b-20c7-4cdc-8614-0a9b2cb3e7be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagykövetség szerint hazugságok és hamis információk hangzottak el szombaton.","shortLead":"A nagykövetség szerint hazugságok és hamis információk hangzottak el szombaton.","id":"20210607_Kina_nagykovetseg_szabotazs_szombati_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cce0057b-20c7-4cdc-8614-0a9b2cb3e7be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c695f9-b69b-4100-b265-0a6de0c63214","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_Kina_nagykovetseg_szabotazs_szombati_tuntetes","timestamp":"2021. június. 07. 06:00","title":"A kínai nagykövetség durva beavatkozásról és szabotázsról ír a szombati tüntetés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]