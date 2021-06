A Samsung idei csúcsmobilja, a Galaxy S21 nem tartozik az olcsó eszközök közé. Egy katonai szintű biztonsággal megerősített változatáért viszont az eredeti ár többszörösét is elkérik.

Eredetileg 800 dollárba kerül, de 2650 dollárért (közel 800 ezer forintért) is kínálnak egy Galaxy S21-et, persze nem az „egyszerű csúcstelefonról” van szó. A Sirin V3 nevű készüléket a Sirin Labs jelentette be, és már meg is vásárolható a vállalat weboldalán. Az eszköz a Samsung Knox rendszert használja, ami a chip-szinttől kezdve kínál magas fokú biztonságot.

A Sirin V3-nak a felhasználói felülete is egyedi. A Dual-Personal névre hallgató interfésznek két, egymástól szigorúan elválasztott módja van: a személyes mód és a bizalmas munkaterület mód, amelyek között egyszerű a váltás. Az előbbi lehetővé teszi a felhasználó privát szférájának magas szintű megóvását, védelmet nyújt a vírusok ellen és csak a Google Play áruházból enged alkalmazásokat letölteni. Emellett nem teszi lehetővé a más billentyűzet-alkalmazásra történő váltást, azt, hogy aktiválják a fejlesztői opciókat vagy engedélyezzék az USB hibakeresést.

A bizalmas munkaterület mód katonai szintű titkosítással érkezik. Nem teszi lehetővé alkalmazások telepítését, viszont olyan előretelepített appokkal érkezik, amelyekre a felhasználónak szüksége lehet a gyártó szerint. Ebben a módban nem lehet képernyőmentéseket vagy hangfelvételeket készíteni.

A kétféle felhasználói felület © Sirin Labs

A telefon amúgy a hardvereit és a dizájnját tekintve megegyezik a 800 dolláros Galaxy S21-gyel, szóval a többi pénzt az emelt szintű biztonságra kell áldozni (illetve a Knox hároméves licencdíjára, a titkosított kommunikációra és egy anonim telefonszámra). 12 GB-nyi RAM van az eszközben, és 128 GB a natív tárhely. A globális piacokra az Exynos 2100 processzorral kerül, míg az Egyesült Államokba és Dél-Koreába a Snapdragon 888-as verziót vehetik majd meg az érdeklődők.

Egyébként nem ez a Sirin Labs első próbálkozása biztonságra fókuszáló okostelefonnal. Még 2018-ban kiadott egy készüléket Sirin Finney néven. 999 dollárba került, és beépített kriptotárcával és a kijelzőn lévő ujjlenyomat-szkennerrel rendelkezett, ami abban az időben igazi újdonságnak számított. A készülék azonban nem lett igazán sikeres, és a PhoneArena szerint a vállalat rájött, hogy könnyebb inkább egy már sikeres okostelefonra építeni a saját eszközét.

