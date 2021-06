Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2dae7dc9-8fcf-4133-84b5-44f100ad0935","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester Hollik István felháborodására reagált.","shortLead":"A főpolgármester Hollik István felháborodására reagált.","id":"20210610_karacsony_gergely_budapest_kozlekedes_belvaros_hollik_istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dae7dc9-8fcf-4133-84b5-44f100ad0935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149f536b-40f2-4716-91ac-6ec0f6917e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_karacsony_gergely_budapest_kozlekedes_belvaros_hollik_istvan","timestamp":"2021. június. 10. 08:48","title":"Karácsony: A Fidesztől azt kérjük, szálljanak le a hazugságvonatról és menjenek a..., menjenek gyalog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d31790a-01c7-4bff-8f33-b359cbc58633","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A torna végéig fenntartják a megerősített rendőri jelenlétet, ellenőrizni fogják a szórakozóhelyeket is.","shortLead":"A torna végéig fenntartják a megerősített rendőri jelenlétet, ellenőrizni fogják a szórakozóhelyeket is.","id":"20210610_rendorseg_europa_ajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d31790a-01c7-4bff-8f33-b359cbc58633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"707d780e-5203-4666-949d-05d974992b89","keywords":null,"link":"/sport/20210610_rendorseg_europa_ajnoksag","timestamp":"2021. június. 10. 12:15","title":"3200 magyar rendőr készül az Európa-bajnokságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már júniusban elkezdődhet a szigorítási ciklus, az MNB a lehető leggyorsabban megpróbálja kiiktatni a tartós inflációs folyamatokat – mondta Virág Barnabás, a jegybank alelnöke.","shortLead":"Már júniusban elkezdődhet a szigorítási ciklus, az MNB a lehető leggyorsabban megpróbálja kiiktatni a tartós inflációs...","id":"20210609_MNB_alelnok_inflacio_szigoritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eae3153-530c-4917-81db-7d9d2dec2981","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_MNB_alelnok_inflacio_szigoritas","timestamp":"2021. június. 09. 10:04","title":"Máris reagált az MNB az inflációs adatra: szigorítás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e3a0cf-2106-4152-aafa-ce4f1ef0f1dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A holland fotós, Hans van der Meer unortodox európai focipályákat bemutató sorozatot készített.\r

