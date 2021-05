Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"09ff2fb8-3e84-41ad-9048-5e3461c2f3af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfival elhitették, 800 millióért el tudják intézni, hogy ne induljon ellene büntetőeljárás. A szövevényes ügyben hét embert, köztük két ügyvédet hallgattak ki gyanúsítottként. ","shortLead":"A férfival elhitették, 800 millióért el tudják intézni, hogy ne induljon ellene büntetőeljárás. A szövevényes ügyben...","id":"20210519_korrupcio_ugyvedek_vesztegetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09ff2fb8-3e84-41ad-9048-5e3461c2f3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74c3eb8-1cce-45cf-8fea-3ea210dc0631","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_korrupcio_ugyvedek_vesztegetes","timestamp":"2021. május. 19. 15:07","title":"Orbán Viktorra és Pintér Sándorra hivatkozva csaltak ki százmilliókat egy vállalkozótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbc05b8-d367-4b6f-9a85-2f80adabf3c5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A környéken lakóknak nem tetszett a park, mert túl sok látogatója volt. ","shortLead":"A környéken lakóknak nem tetszett a park, mert túl sok látogatója volt. ","id":"20210519_autos_szafaripark_szada_magyar_nemzeti_cirkusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fbc05b8-d367-4b6f-9a85-2f80adabf3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1014674c-d6c9-408f-a8f7-9cc66db05cfd","keywords":null,"link":"/kkv/20210519_autos_szafaripark_szada_magyar_nemzeti_cirkusz","timestamp":"2021. május. 19. 12:29","title":"Nem nyithat ki újra Szadán az autós szafaripark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52547a31-ae78-4882-a44f-82c0b335f4df","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint kétszer annyi az új cég, mint tavaly ilyenkor. Máskor jogszabályi változás kell ahhoz, hogy ennyi új céget jegyezzenek be.","shortLead":"Több mint kétszer annyi az új cég, mint tavaly ilyenkor. Máskor jogszabályi változás kell ahhoz, hogy ennyi új céget...","id":"20210520_cegalapitasok_szama_tiz_eves_csucson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52547a31-ae78-4882-a44f-82c0b335f4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6cfd9ab-b95e-4443-9d41-9464d10583e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_cegalapitasok_szama_tiz_eves_csucson","timestamp":"2021. május. 20. 06:08","title":"Rekordokat dönt az új cégek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514cb9bc-fa85-4ad6-b3e5-a5634b5810fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nálunk az Audi, Mercedes adja az elit vonalat a rendőrautókban, az olaszoknál természetesen az Alfa. ","shortLead":"Nálunk az Audi, Mercedes adja az elit vonalat a rendőrautókban, az olaszoknál természetesen az Alfa. ","id":"20210521_alfa_romeo_giulia_csendor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=514cb9bc-fa85-4ad6-b3e5-a5634b5810fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc26f8d5-ae27-42cb-94dc-0d70777359b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210521_alfa_romeo_giulia_csendor","timestamp":"2021. május. 21. 07:49","title":"1770 darab csendőr Alfa Romeo Giulia húzza ki a bajból az olasz sportlimuzint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt javasolja Dmitrij Medvegyev, aki orosz elnök is volt, jelenleg pedig Putyin pártjának vezére. Oroszországban a lakosságnak csak a 30%-a akarja beoltatni magát – írja az Rt.com.","shortLead":"Ezt javasolja Dmitrij Medvegyev, aki orosz elnök is volt, jelenleg pedig Putyin pártjának vezére. Oroszországban...","id":"20210520_Kotelezo_lesz_a_vedooltas_Oroszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4412f8f3-791f-4acd-b746-9d7799fc392e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_Kotelezo_lesz_a_vedooltas_Oroszorszagban","timestamp":"2021. május. 20. 17:25","title":"Kötelező lesz a védőoltás Oroszországban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c54d5b-62e8-406e-9127-d649ebd45c2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple egyik remek fejlesztése az AssistiveTouch, amely lehetővé teszi, hogy az adott készüléket a képernyő érintése nélkül kezelje a felhasználó. Ez a hasznos eszköz az Apple Watchon is elérhető lesz.","shortLead":"Az Apple egyik remek fejlesztése az AssistiveTouch, amely lehetővé teszi, hogy az adott készüléket a képernyő érintése...","id":"20210520_apple_watch_okosora_assistivetouch","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9c54d5b-62e8-406e-9127-d649ebd45c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83abd064-222a-4ed4-bd85-3702bd3300e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_apple_watch_okosora_assistivetouch","timestamp":"2021. május. 20. 15:11","title":"Jön egy új funkció, ezzel érintés nélkül is kezelheti az Apple Watchot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a83de2c-357c-48b1-ba3c-aea677522097","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az osztrák kancellár körüli botrány következménye lehet az is, hogy az emberek elkezdenek nem hinni a demokráciában, nyilatkozta Sabine Matejka a Der Standardnak.","shortLead":"Az osztrák kancellár körüli botrány következménye lehet az is, hogy az emberek elkezdenek nem hinni a demokráciában...","id":"20210521_Az_Osztrak_Biroi_Egyesulet_vezetoje_Barhol_megtortenhet_az_ami_a_magyar_es_lengyel_birosagokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a83de2c-357c-48b1-ba3c-aea677522097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9bae8ff-3814-45bc-a40c-309634088372","keywords":null,"link":"/360/20210521_Az_Osztrak_Biroi_Egyesulet_vezetoje_Barhol_megtortenhet_az_ami_a_magyar_es_lengyel_birosagokkal","timestamp":"2021. május. 21. 07:30","title":"Az Osztrák Bírói Egyesület vezetője: Bárhol megtörténhet az, ami a magyar és lengyel bíróságokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b168bf6-17b9-439e-b535-86bfa708a1f3","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Egy olyan monstruózus rendezvényhez ragaszkodnak a NOB urai, a világmédia urai és Japán vezetői, amely valójában sosem szolgálta a világbéke ügyét, méretei egyre iszonyatosabbak, lehetőséget ad a diktatúrák demonstrálására, és a járványügyi helyzetben egészségügyi kérdéseket is felvet. Vélemény.","shortLead":"Egy olyan monstruózus rendezvényhez ragaszkodnak a NOB urai, a világmédia urai és Japán vezetői, amely valójában sosem...","id":"202120_Revesz_olimpia__atok_rea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b168bf6-17b9-439e-b535-86bfa708a1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a239f7bb-121e-4214-8249-88b027f10927","keywords":null,"link":"/360/202120_Revesz_olimpia__atok_rea","timestamp":"2021. május. 20. 17:00","title":"Révész Sándor: Olimpia – átok reá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]