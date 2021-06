Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"48258ddd-c192-4efc-83fd-612d078616e6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Útra kelhetnek a magyar nyaralók a tengerpartokra, drámai drágulásra nem kell számítani idén a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke szerint.","shortLead":"Útra kelhetnek a magyar nyaralók a tengerpartokra, drámai drágulásra nem kell számítani idén a Magyar Utazási Irodák...","id":"20210609_magyar_utazasi_irodak_turizmus_koronavirus_nyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48258ddd-c192-4efc-83fd-612d078616e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d102171b-2052-4e12-94b2-e80d9ad1af10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_magyar_utazasi_irodak_turizmus_koronavirus_nyar","timestamp":"2021. június. 09. 06:14","title":"Éledezik a turizmus, az uniós vakcinaigazolvány pedig valódi áttörést hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f042a095-b02d-4486-9f57-2d856c42d011","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Stephen Kenny szerint a szurkolók reakciója az egész országra rossz fényt vet.","shortLead":"Stephen Kenny szerint a szurkolók reakciója az egész országra rossz fényt vet.","id":"20210609_ir_kapitany_magyarok_kifutyultek_leterdelo_ir_jatekos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f042a095-b02d-4486-9f57-2d856c42d011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5e4bed-09a9-4b6f-b5b1-73ef8ba0e8a4","keywords":null,"link":"/sport/20210609_ir_kapitany_magyarok_kifutyultek_leterdelo_ir_jatekos","timestamp":"2021. június. 09. 12:11","title":"Érthetetlennek nevezte az ír kapitány, hogy a magyar drukkerek kifütyülték a letérdelő játékosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1ee05f-6e43-4d52-98b2-7ba1b6b48043","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az ITM szerint 100-120 ezer ember kérheti az összeget.","shortLead":"Az ITM szerint 100-120 ezer ember kérheti az összeget.","id":"20210608_Tamogatast_kaphatnak_az_onfoglakoztatok_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed1ee05f-6e43-4d52-98b2-7ba1b6b48043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b55886f-40d8-4c59-8609-0c1d5eb5ac29","keywords":null,"link":"/kkv/20210608_Tamogatast_kaphatnak_az_onfoglakoztatok_is","timestamp":"2021. június. 08. 08:44","title":"219 ezer forint támogatást kaphatnak az önfoglalkoztatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f855be6a-0695-4cef-9f5c-ad4f4200e51c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyelőre nem látni, milyen tervei lennének az ellenzéknek a kultúrával, de már vannak emberek, akiket kinéztek az irányítására – írja a HVG hetilap.","shortLead":"Egyelőre nem látni, milyen tervei lennének az ellenzéknek a kultúrával, de már vannak emberek, akiket kinéztek...","id":"20210609_kulturpolitika_ellenzek_hiller","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f855be6a-0695-4cef-9f5c-ad4f4200e51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65762df9-2f00-4cd1-81d2-52c9e68e82dc","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_kulturpolitika_ellenzek_hiller","timestamp":"2021. június. 09. 17:46","title":"Ha győz az ellenzék 2022-ben, Hiller Istvánra bízhatják a kultúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeefc08a-fccf-47e6-bad1-98757df91f2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobiltelefonok és táblagépek után a vezeték nélküli töltők piacát is felforgatná az iPhone-gyártó. Most remélhetőleg a korábbiaknál nagyobb sikerrel.","shortLead":"A mobiltelefonok és táblagépek után a vezeték nélküli töltők piacát is felforgatná az iPhone-gyártó. Most remélhetőleg...","id":"20210609_vezetek_nelkuli_toltes_tolto_iphone_apple_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeefc08a-fccf-47e6-bad1-98757df91f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d15b1d-fd4d-497a-a989-603d60cd3214","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_vezetek_nelkuli_toltes_tolto_iphone_apple_kutatas","timestamp":"2021. június. 09. 10:03","title":"Állítólag az Apple megcsinálja az igazi, teljesen vezeték nélküli töltést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2d7887-4c41-4dff-93ad-6a3f1cd98502","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az énekesnő a jövőre megjelenő albumának anyagát koncerteken is bemutatja. ","shortLead":"Az énekesnő a jövőre megjelenő albumának anyagát koncerteken is bemutatja. ","id":"20210609_Sinead_OConnor_visszavonulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa2d7887-4c41-4dff-93ad-6a3f1cd98502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30557e89-71bb-49a3-a4fb-f40d45749614","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_Sinead_OConnor_visszavonulas","timestamp":"2021. június. 09. 11:50","title":"„Hazudtam, hogy túl vagyok a csúcson” – Sinéad O'Connor mégsem vonul vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik munkást kettészakította a hibásan működő futószalag.","shortLead":"Az egyik munkást kettészakította a hibásan működő futószalag.","id":"20210608_vademeles_munkahelyi_baleset_dabas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39221e4c-5353-4eda-b8e8-008fa9542571","keywords":null,"link":"/kkv/20210608_vademeles_munkahelyi_baleset_dabas","timestamp":"2021. június. 08. 11:33","title":"Egy betonüzemben történt horrorbaleset miatt emeltek vádat két férfi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06214fda-4cd9-4851-bccd-c7ced745f72f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az aktuális Octavia legsportosabb változata egy picit közelebb került az aszfalthoz. ","shortLead":"Az aktuális Octavia legsportosabb változata egy picit közelebb került az aszfalthoz. ","id":"20210609_szolid_tuningot_kapott_az_uj_skoda_octavia_rs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06214fda-4cd9-4851-bccd-c7ced745f72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ade0e2c-1113-4b17-acc9-293d6b62809f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_szolid_tuningot_kapott_az_uj_skoda_octavia_rs","timestamp":"2021. június. 09. 06:41","title":"Szolid tuningot kapott az új Skoda Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]