[{"available":true,"c_guid":"02ff3867-1dad-4e8f-aaac-2bb8d5aa612f","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"A magyar politikában tényleg vízválasztó volt a 2006-os év. 2005-ben ugyanis semmi nem utalt arra, hogy az ország élete olyan irányt vesz, mint amilyent 2006-tól kezdődően látunk. Vélemény.\r

","shortLead":"A magyar politikában tényleg vízválasztó volt a 2006-os év. 2005-ben ugyanis semmi nem utalt arra, hogy az ország élete...","id":"20210609_Csizmadia_Ervin_Miert_tudjuk_hogy_mi_volt_2006ban_es_miert_nem_mi_volt_2005ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02ff3867-1dad-4e8f-aaac-2bb8d5aa612f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d3fc76-57d8-4b85-9bf7-9b2f68345e75","keywords":null,"link":"/360/20210609_Csizmadia_Ervin_Miert_tudjuk_hogy_mi_volt_2006ban_es_miert_nem_mi_volt_2005ben","timestamp":"2021. június. 09. 17:00","title":"Csizmadia Ervin: Miért tudjuk, hogy mi volt 2006-ban, és miért nem, mi volt 2005-ben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534a5818-70ee-4979-ba24-c241d2669b57","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Játszottak az R.E.M. előtt, de az énekesnek nem tudtak adni CD-t, mert nem volt náluk. Cannes-ban vettek át egy rangos díjat, de leginkább a tengerparti borozásra emlékeznek az egészből, a legnagyobb, a kereskedelmi rádiókba is bekerült slágereik szinte véletlenül születtek. A Heaven Street Seven fontosságára sokan csak akkor döbbentek rá, amikor hat éve látványosan búcsúztak a közönségtől. Tavaly a járvány miatt elmaradt a nagy visszatérés, idén viszont, úgy tűnik, július 16-án a Budapest Parkban és augusztusban a Fishing on Orfűn tényleg fellép az „univerzálisan alternatív” zenekar. Szűcs Krisztián frontemberrel beszélgettünk. ","shortLead":"Játszottak az R.E.M. előtt, de az énekesnek nem tudtak adni CD-t, mert nem volt náluk. Cannes-ban vettek át egy rangos...","id":"20210610_interju_a_HS7_visszatereserol_Szucs_Krisztiannal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=534a5818-70ee-4979-ba24-c241d2669b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d9cbef-497b-44b5-a489-d2cafad93b93","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_interju_a_HS7_visszatereserol_Szucs_Krisztiannal","timestamp":"2021. június. 10. 20:00","title":"„Na, ezért oszlottunk fel!” – interjú a HS7 visszatéréséről Szűcs Krisztiánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új hídsarukat építenek be, hogy biztosítható legyen a híd közép- és hosszú távú biztonságos műszaki állapota.","shortLead":"Új hídsarukat építenek be, hogy biztosítható legyen a híd közép- és hosszú távú biztonságos műszaki állapota.","id":"20210609_egesz_nyarra_lezarjak_az_M0s_hidjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9aff03-d3fa-472f-8332-20ab4daea619","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_egesz_nyarra_lezarjak_az_M0s_hidjat","timestamp":"2021. június. 09. 16:16","title":"Egész nyárra lezárják az M0-s nemrég felújított hídját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az unió jogrendje érinthetetlen, így amit az EU megkövetel Magyarországtól és Lengyelországtól, azt számon kell kérnie a német kormányon is – írja külföldre sugárzó német közszolgálati média, a Deutsche Welle. Merthogy minden tagállamra azonos jogok vonatkoznak. És ha Brüsszel teljes joggal szóvá teszi a demokratikus hiányosságokat Budapestnél és Varsónál, akkor nem hallgathat akkor sem, amikor történetesen Berlinnel van gond.\r

","shortLead":"Az unió jogrendje érinthetetlen, így amit az EU megkövetel Magyarországtól és Lengyelországtól, azt számon kell kérnie...","id":"20210610_Deutsche_Welle_Az_EU_jogrendje_a_tet_a_BrusszelBerlin_csorteben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62291076-2e21-4a41-bd1a-db1f27193ce2","keywords":null,"link":"/360/20210610_Deutsche_Welle_Az_EU_jogrendje_a_tet_a_BrusszelBerlin_csorteben","timestamp":"2021. június. 10. 07:33","title":"Deutsche Welle: Az EU jogrendje a tét a Brüsszel-Berlin csörtében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymás után már második napja van tíz alatt az áldozatok száma, ilyen tavaly ősz óta nem volt.","shortLead":"Egymás után már második napja van tíz alatt az áldozatok száma, ilyen tavaly ősz óta nem volt.","id":"20210610_koronavirus_jarvany_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccda6d23-31e4-49c9-940f-fc6560d68ebf","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_koronavirus_jarvany_szamok","timestamp":"2021. június. 10. 09:23","title":"Hét koronavírusos beteg hunyt el, 206 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48258ddd-c192-4efc-83fd-612d078616e6","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A biztató járványadatok és a megnyíló határok sok családot sarkallhatnak arra, hogy külföldön nyaraljanak. Bár korábban is meglehetősen pórul járhatott az az utazó, aki utasbiztosítás nélkül indult külföldre, a járvány miatt még több olyan helyzettel találhatja szemben magát, amikor jó, ha az előre nem várt költségeit nem zsebből kell kifizetni. Mutatjuk, mire érdemes odafigyelni, mielőtt utasbiztosítást köt egy külföldi nyaralás előtt.","shortLead":"A biztató járványadatok és a megnyíló határok sok családot sarkallhatnak arra, hogy külföldön nyaraljanak. Bár korábban...","id":"20210609_51_szempont_amit_mindig_gondoljon_vegig_mielott_utasbiztositast_kot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48258ddd-c192-4efc-83fd-612d078616e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f14569c-1be9-4729-a4f1-ba5b43aed510","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_51_szempont_amit_mindig_gondoljon_vegig_mielott_utasbiztositast_kot","timestamp":"2021. június. 09. 11:42","title":"5+1 szempont, amit mindig gondoljon végig, mielőtt utasbiztosítást köt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b60638-87bf-4b2e-944e-9c2a37511fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet szerint az akkor hatályos szabályzat szerint Karácsony nem taníthatott volna az egyetemen. ","shortLead":"A Magyar Nemzet szerint az akkor hatályos szabályzat szerint Karácsony nem taníthatott volna az egyetemen. ","id":"20210610_corvinus_karacsony_gergely_nyelvvizsga_magyar_nemzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9b60638-87bf-4b2e-944e-9c2a37511fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f7c31f-71fd-43b1-81a0-aa4a2b479f83","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_corvinus_karacsony_gergely_nyelvvizsga_magyar_nemzet","timestamp":"2021. június. 10. 18:29","title":"Reagált a Corvinus Karácsony Gergely nyelvvizsgája ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"130f0f9f-87cc-4c6c-b622-ed98af44e4bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Katarba küldik Korom Ferenc vezérezredest, aki a közel-keleti arab emírség fővárosában, Dohában nagyköveti posztot tölt majd be – értesült a hvg.hu. A Honvédség volt főparancsnokának távozása körül még sok a kérdőjel, de Orbán Viktor éppen ma méltatta úgy, hogy “kiváló ember”.","shortLead":"Katarba küldik Korom Ferenc vezérezredest, aki a közel-keleti arab emírség fővárosában, Dohában nagyköveti posztot tölt...","id":"20210610_Doha_nagykovet_Korom_Honvedseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=130f0f9f-87cc-4c6c-b622-ed98af44e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224b601e-70d3-42ed-bc50-c0218ef36ad9","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_Doha_nagykovet_Korom_Honvedseg","timestamp":"2021. június. 10. 15:40","title":"A Magyar Honvédség távozó főparancsnoka nagykövet lesz Katarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]