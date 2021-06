Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"edce04d5-cbea-4ae7-9fde-6bbe7e942bf0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fastly nevű cég egyik ügyfele megváltoztatta a beállításait, ami felszínre hozott egy szoftverhibát.","shortLead":"A Fastly nevű cég egyik ügyfele megváltoztatta a beállításait, ami felszínre hozott egy szoftverhibát.","id":"20210609_fastly_internet_cdn_szolgaltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edce04d5-cbea-4ae7-9fde-6bbe7e942bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af064bd-0754-480f-90d5-38988c2def0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_fastly_internet_cdn_szolgaltatas","timestamp":"2021. június. 09. 18:03","title":"Egy rossz beállítás ütötte ki az internetet kedden délben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a827a16f-f5a6-444a-99c2-83665618b205","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkapta az idézést a képviselő a rendőrségtől.","shortLead":"Megkapta az idézést a képviselő a rendőrségtől.","id":"20210609_kihallgatas_szel_bernadett_free_navalny_felirat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a827a16f-f5a6-444a-99c2-83665618b205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66845161-ad6a-4760-a5b4-97732ec82f9b","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_kihallgatas_szel_bernadett_free_navalny_felirat","timestamp":"2021. június. 09. 18:20","title":"Kihallgatják Szél Bernadettet a Free Navalny felirat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b98ea4a-ef23-4ff0-9d0e-c4b4d3ef39fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi állás szerint az üzemben legkorábban 2022-ben indulhat el a termelés. ","shortLead":"A jelenlegi állás szerint az üzemben legkorábban 2022-ben indulhat el a termelés. ","id":"20210611_Egyelore_tobb_szaz_dizelgenerator_latja_el_arammal_a_Tesla_berlini_gyarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b98ea4a-ef23-4ff0-9d0e-c4b4d3ef39fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffdb5a2-16ce-4a07-9bb4-065b7ec6e3f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_Egyelore_tobb_szaz_dizelgenerator_latja_el_arammal_a_Tesla_berlini_gyarat","timestamp":"2021. június. 11. 11:16","title":"Több száz dízelgenerátor látja el árammal a Tesla berlini gyárépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram mögött valójában nem egy, hanem több algoritmus dolgozik, hogy mindenki számára személyre szabottan válogassák ki a bejegyzéseket.","shortLead":"Az Instagram mögött valójában nem egy, hanem több algoritmus dolgozik, hogy mindenki számára személyre szabottan...","id":"20210609_instagram_algoritmus_rangsorolas_adam_moseri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a180c23-17b9-456b-b81f-5e3e09593cd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_instagram_algoritmus_rangsorolas_adam_moseri","timestamp":"2021. június. 09. 17:03","title":"Elárulta a titkot az Instagram-vezér: így tálalja a felhasználóknak a bejegyzéseket a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c884dbeb-c720-429b-8538-35adaf886bbf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A májusi eladási listán dobogós lett G. Fodor Gábor\r



","shortLead":"A májusi eladási listán dobogós lett G. Fodor Gábor\r

\r

","id":"20210609_Nagyon_bejott_az_Orbankonyv_majdnem_megszorongatta_Leiner_Laurat_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c884dbeb-c720-429b-8538-35adaf886bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4739ee42-86f6-4feb-8353-19d7819152a0","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_Nagyon_bejott_az_Orbankonyv_majdnem_megszorongatta_Leiner_Laurat_is","timestamp":"2021. június. 09. 13:24","title":"Nagyon bejött az Orbán-könyv, majdnem megszorongatta Leiner Laurát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059278ba-7035-41ea-b055-4885b935cf84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pandémia elleni harcban az álhírek szinte ugyanolyan ádáz ellenségnek bizonyulnak, mint maga a koronavírus. Az interneten terjedő összeesküvés-elméletek és téves információk nagyban hozzájárulnak az egész világon tapasztalható jelentős oltásellenességhez, illetve vírustagadáshoz. A jövőt a kamuhírek terjesztői és az azok ellen küzdők is a mesterséges intelligenciában látják – derül ki a Stylers Group elemzéséből.","shortLead":"A pandémia elleni harcban az álhírek szinte ugyanolyan ádáz ellenségnek bizonyulnak, mint maga a koronavírus...","id":"20210610_mesterseges_intelligencia_fake_news_oltasellenesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=059278ba-7035-41ea-b055-4885b935cf84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8931c86c-b3bc-434a-b31c-4c2418d72f03","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_mesterseges_intelligencia_fake_news_oltasellenesseg","timestamp":"2021. június. 10. 09:03","title":"Miért tombol az oltásellenesség? Mivel lehetne ennek véget vetni? A válasz ugyanaz lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129ca705-5bf6-4ed4-8a56-b74650007b18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a bőven 700 lóerő feletti motorral szerelt kivitel a normál F40-nél is sokkal ritkább.","shortLead":"Ez a bőven 700 lóerő feletti motorral szerelt kivitel a normál F40-nél is sokkal ritkább.","id":"20210610_szuperritka_ferrari_f40_lm_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=129ca705-5bf6-4ed4-8a56-b74650007b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734d7340-66c0-464c-a9d5-748752967e32","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_szuperritka_ferrari_f40_lm_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2021. június. 10. 06:41","title":"Szuperritka Ferrari F40 LM keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da1a2e3c-7688-45fc-97e3-9ed1dd3b0292","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A villamossínre terelik a forgalmat, a Károly körutat lezárták.","shortLead":"A villamossínre terelik a forgalmat, a Károly körutat lezárták.","id":"20210609_baleset_budapest_astoria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da1a2e3c-7688-45fc-97e3-9ed1dd3b0292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0396c9-764a-439e-932e-dcf5324a3b63","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_baleset_budapest_astoria","timestamp":"2021. június. 09. 19:45","title":"Fejre állt egy autó az Astoriánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]