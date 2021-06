A közelmúltban volt szerencsénk alaposan kipróbálni a Hisense egyik ár/érték bajnok televíziókészülékét, a 65A7500F típusjelzésű modellt, mely a maga 65 colos, vagyis 164 centiméteres képátlója révén kicsinek semmiképp sem mondható. Akadhatnak azonban olyanok, akik ennél is nagyobb képernyőre vágynak: számukra készül a 75 colos mérete ellenére mindössze 280 ezer forintba kerülő 75A7100F, illetve jelen tesztalanyunk, a kereken 100 colos képátlójú lézertévé.

Ez már akkora méret, hogy nem a tesztkészülék jött el hozzánk, hanem mi mentünk el hozzá, az egyik budai elektronikai nagyáruházba.

Fotón nem igazán jön át a hatalmas képátló © László Ferenc

Nagyon más

Rögtön első blikkre átjön, hogy a Hisense 100L5F nem egy hagyományos tévé, hiszen nem egy, hanem két komolyabb részegységből áll. A 2,54 méteres képátlójú kijelzőszerű panelhez nincs állvány, azt mindenképpen a falra kell felszerelnünk, előtte pedig helyet kell találnunk a rendszer projektorjellegű "agyának".

Igen, ez egy ultrarövid vetítési távolságú DLP projektor, ami nem normál vászonra vetít, viszont komplett okostévé funkcionalitással rendelkezik. A két személy által 1-2 óra alatt felszerelhető, illetve üzembe helyezhető készüléknek bőven kell a hely, és nemcsak a komoly felület, hanem a bőven 3 méter feletti ideális nézési távolság miatt is.

Alulnézetben © László Ferenc

A szinte teljesen hangtalan működésű projektort kevesebb, mint 30 centiméterrel a képernyő előtt kell elhelyezni, és az üzembe helyezés során be kell kalibrálni. A nappaliban tébláboló gyerekeket pedig meg kell kérni arra, hogy ne nagyon nyúljanak hozzá a "vetítőhöz", mert ha az esetleg elmozdul a helyéről, akkor újra kell kalibrálni a rendszert.

A 100 colos passzív bionic kijelzőnek nem kell áram, ennek a különleges felületű, vékony kávájú hatalmas képernyőnek annyi a dolga, hogy elnyelje a környezeti fényt, illetve, hogy a projektorból érkező fényt továbbítsa a szemünk felé.

A kávák vastagsága miatt nem kell aggódni © László Ferenc

Előnyök, hátrányok

Az indirekt képelőállítás előnye, hogy a lézertévé névre keresztelt technológia nem fárasztja annyira a szemet, mint a normál tévék. De mi van akkor, ha a gyerkőc közel megy a projektorhoz és kíváncsiságból belenéz a fényforrásba? Ilyenkor akcióba lép a közelségérzékelő, ami a biztonság érdekében azonnal visszaveszi a fényerőt, de persze emellett érdemes elmagyarázni a kicsiknek, hogy miért nem ajánlott közvetlenül belenézni a fénybe.

Bár az áruházi próba során messze nem voltak ideálisak a fényviszonyok, a Hisense hatalmas új tévéje elég jól szerepelt. A legjobb eredményt besötétített szobában lehet elérni, de a technika akkor sem igazán jön zavarba, ha nincs teljesen sötét.

Szemből nézve érhető el a legjobb képminőség © László Ferenc

A tükröződések sokkal kevésbé zavaróak, mint egy normál tévé esetében, a mozgásmegjelenítés tökéletesen sima és folyamatos, a kontrasztarány és a betekintési szögek azonban messze nincsenek például OLED-szinten. Más kérdés, hogy egy ekkora méretű OLED tévéért már kisebb vagyonokat kellene fizetni.

A 3840x2160 pixeles Ultra HD 4K felbontás természetesen adott és 100 colhoz illik is ilyen tartalmakról gondoskodni. 4-5 méterről még egész jól mutatnak a felskálázott Full HD anyagok, a 720p HD, illetve SD tartalmakat azonban érdemes inkább hanyagolni. 254 centiméteres képátlóhoz már jól passzolna a 8K felbontás, ám ilyen tévéje egyelőre még nincs a gyártónak, illetve jelenleg még igen ritkán a 8K tartalmak.

A cikk írója 184 centiméter magas © László Ferenc

A HDR és HDR10 támogatás adott, a Dolby Visionról viszont le kell mondanunk. A 60 Hz-es képmegjelenítést biztosító projektor fényforrása 25 ezer órára van méretezve, azaz, ha minden nap 4 órát tévézünk, akkor is 17 évnyi üzemidőre számíthatunk. A villanyszámla barátságosan alakul, ugyanis a gyártó szerint a készülék mintegy 60 százalékkal kevesebb energiát fogyaszt, mint egy hasonló méretű LED-es LCD tévé.

Az 50 colos modelleknél 300 százalékkal, de még a 65 colos tévéknél is közel 140 százalékkal nagyobb képet biztosító 100 colos lézertévé kétszer 15 W-os hangforrása a projektor egységbe került, a hangminőség közepesnek mondható. Aki ennél jobb hangzásra vágyik, annak házimozi rendszert kell csatlakoztatnia, vagy érdemes inkább a 88 colos lézertévét választania, utóbbinak ugyanis a képernyője szolgál aktív hangkeltő eszközként.

Felülnézetből © László Ferenc

Egyebek

A központi egység hátoldalán négy darab HDMI 2.0 port található, tehát a HDMI 2.1 egyelőre még a jövő zenéje. Kapunk továbbá két USB 2.0 aljzatot, egy optikai hangkimenetet, valamint egy Ethernet dugaljt, illetve természetesen a kétsávos wifi és bluetooth támogatás is adott.

Szoftverfronton ugyanazt a negyedik generációs Vidaa operációs rendszert kapjuk, mint ami a gyártó normál okostévéiről ismerős lehet. A hamarosan ötös verzióra frissülő szoftver gyorsan teszi a dolgát és egyszerűen kezelhető, tudás tekintetében azonban még nincs a nagy riválisok szintjén. Negatívum, hogy az alkalmazások többsége nem frissíthető egyesével, hanem kizárólag csomagban, a tévé vezérlőszoftverével együtt kaphatnak update-eket.

Áttekinthető rendszer, relatíve kevés alkalmazással © László Ferenc

A DVB-T2, -C és -S tunerek mellett említést érdemel a natív Netflix, Amazon Prime Video és YouTube támogatás. Az HBO Go appal továbbra is adós a Hisense: információink szerint a gyártó most már inkább átugorja az HBO Gót és kapásból HBO Maxen fog nyitni. Van játék üzemmód, de a nem túl alacsony késleltetési idő miatt ezt a tévét nem igazán ajánljuk a játékgépek szerelmeseinek.

A fémházas távirányító jó minőségű és egyszerű kezelhetőséget tesz lehetővé, ezenkívül pedig akár hangutasítással is vezérelhető az Amazon Alexával kompatibilis tévé.

Minőségi távirányító © László Ferenc

Konklúzió, árak

+ : hatalmas méret, hamisítatlan moziélmény, nem fárasztja a szemet, alig tükröződik, relatíve keveset fogyaszt. –: a kontraszt és a betekintési szög lehetne nagyobb, nincs Dolby Vision és HDMI 2.1, nagy szobát igényel.

Ha igazán hatalmas tévére, valódi moziélményre vágyunk, és megfelelő méretű, könnyen sötétíthető szobával rendelkezünk, akkor jó választás lehet a Hisense 100 colos lézertévéje, amely alaposan túlmutat az egyszerű projektoros megoldásokon.

A legjobb képminőségre vágyók továbbra is egy high-end kategóriás OLED tévével járnak a legjobban, ám az ilyen technológiájú nagyképernyős tévék ára akár a 8-10 millió forintot is elérheti. A Hisense 100L5F ennek töredékébe kerül, cikkünk írásakor mintegy 1,35 millió forint ellenében vihető haza. Ez relatíve jó ár, bár megjegyzendő, hogy a belépő szintű 82-85 colos hagyományos tévék akár már 400-600 ezer forint körül is beszerezhetők.

Információink szerint a Hisense az év második felében hozza el Magyarországra a legújabb felsőkategóriás OLED tévéit, valamint érkezőben a gyártó első mini LED-es modelljei is, valamint az ár/érték bajnok tévék is meg fognak újulni a kínálatban.

© László Ferenc

