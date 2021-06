Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"677139b8-5c7e-468e-9c91-2c890cab19e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi azzal védekezett a rendőröknek, hogy filmszakadás közeli élményben volt része: az utolsó képe egy pálinka a kezében, a következő pedig a bilincs a kezén.\r

","shortLead":"A férfi azzal védekezett a rendőröknek, hogy filmszakadás közeli élményben volt része: az utolsó képe egy pálinka...","id":"20210612_Aramot_vezetett_felesegebe_majd_kessel_akarta_leszurni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=677139b8-5c7e-468e-9c91-2c890cab19e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4167c71-2e26-4da5-b3e2-2c8a68aeba9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_Aramot_vezetett_felesegebe_majd_kessel_akarta_leszurni","timestamp":"2021. június. 12. 09:26","title":"Áramot vezetett feleségébe, majd késsel akarta leszúrni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az olasz bajnokság közvetítési jogainak megszerzéséért viszont le kellett mondaniuk a Bundesligáról.","shortLead":"Az olasz bajnokság közvetítési jogainak megszerzéséért viszont le kellett mondaniuk a Bundesligáról.","id":"20210610_sport_tv_bajnokok_ligaja_serie_a","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621d6a74-955f-451d-bbdc-53bb64c2e25a","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_sport_tv_bajnokok_ligaja_serie_a","timestamp":"2021. június. 10. 16:48","title":"Visszatérnek a BL- és a Serie A-meccsek Sport TV-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538fb3fc-149d-4976-961f-3ff6cf3f1e60","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Kalocsa-Paks a 20. híd lesz a folyó magyarországi szakaszán.","shortLead":"A Kalocsa-Paks a 20. híd lesz a folyó magyarországi szakaszán.","id":"20210610_Letettek_az_uj_Dunahid_alapkovet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=538fb3fc-149d-4976-961f-3ff6cf3f1e60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1f92f2-5d97-4831-8eb6-550767ff81f6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210610_Letettek_az_uj_Dunahid_alapkovet","timestamp":"2021. június. 10. 18:16","title":"Letették az új Duna-híd alapkövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad006d50-d397-4ea1-9840-f88b3933120c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság felgyorsította a jogállamisági mechanizmussal kapcsolatos munkát, miután az Európai Parlament úgy döntött, beperli az intézményt a késlekedés miatt.","shortLead":"Az Európai Bizottság felgyorsította a jogállamisági mechanizmussal kapcsolatos munkát, miután az Európai Parlament...","id":"20210611_jogallamisagi_mechanizmus_osszel_indul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad006d50-d397-4ea1-9840-f88b3933120c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caabcb4f-0dd2-462b-ac45-16a33df01e90","keywords":null,"link":"/eurologus/20210611_jogallamisagi_mechanizmus_osszel_indul","timestamp":"2021. június. 11. 11:01","title":"Ősz elején jöhetnek az első, uniós pénzek megvonásával járó ügyek – Magyarország is a célkeresztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szinte teljes az egység az ellenzék egyik legellentmondásosabb figurája mögött, 500 millió Pfizer vakcinát vásárolt az USA a rászoruló országoknak, megváltozott a bérlakás-törvényjavaslat, letartóztatták a focimeccsek biztosításában megkerülhetetlen \"problémamegoldót\". Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója","shortLead":"Szinte teljes az egység az ellenzék egyik legellentmondásosabb figurája mögött, 500 millió Pfizer vakcinát vásárolt...","id":"20210611_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7e5a80-c317-4aef-aae7-568ba7e5ea1f","keywords":null,"link":"/360/20210611_Radar360","timestamp":"2021. június. 11. 08:10","title":"Radar360: \"Migránshadak dörömbölnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8280cf8-69bd-4eb7-9b12-c89b9f7aaca9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti konzultáció lezárta után, de még a választások előtt megkérdezné az embereket a főpolgármester. ","shortLead":"A budapesti konzultáció lezárta után, de még a választások előtt megkérdezné az embereket a főpolgármester. ","id":"20210611_Karacsony_Gergely_orszagos_nepszavazas_Fudan_Egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8280cf8-69bd-4eb7-9b12-c89b9f7aaca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e018471-1040-4840-921e-9e18d9d56d30","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_Karacsony_Gergely_orszagos_nepszavazas_Fudan_Egyetem","timestamp":"2021. június. 11. 17:17","title":"Karácsony országos népszavazást kezdeményez a Fudan Egyetem ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f356d61-8b01-4f51-837b-59310cbf3451","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Akár szabadtéri környezetismeret és biológiaórák színteréül is szolgálhat a 123 madárfajt bemutató tanösvény, amelyet a megújult kis botanikus kert mellett alakítottak ki.","shortLead":"Akár szabadtéri környezetismeret és biológiaórák színteréül is szolgálhat a 123 madárfajt bemutató tanösvény, amelyet...","id":"20210610_varosliget_madararat_tanosveny_botanikus_kert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f356d61-8b01-4f51-837b-59310cbf3451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f6b0a9-5b5d-460e-a19f-52d1d7fae282","keywords":null,"link":"/zhvg/20210610_varosliget_madararat_tanosveny_botanikus_kert","timestamp":"2021. június. 10. 16:45","title":"Madárbarát tanösvény nyílt a Városligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534a5818-70ee-4979-ba24-c241d2669b57","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Játszottak az R.E.M. előtt, de az énekesnek nem tudtak adni CD-t, mert nem volt náluk. Cannes-ban vettek át egy rangos díjat, de leginkább a tengerparti borozásra emlékeznek az egészből, a legnagyobb, a kereskedelmi rádiókba is bekerült slágereik szinte véletlenül születtek. A Heaven Street Seven fontosságára sokan csak akkor döbbentek rá, amikor hat éve látványosan búcsúztak a közönségtől. Tavaly a járvány miatt elmaradt a nagy visszatérés, idén viszont, úgy tűnik, július 16-án a Budapest Parkban és augusztusban a Fishing on Orfűn tényleg fellép az „univerzálisan alternatív” zenekar. Szűcs Krisztián frontemberrel beszélgettünk. ","shortLead":"Játszottak az R.E.M. előtt, de az énekesnek nem tudtak adni CD-t, mert nem volt náluk. Cannes-ban vettek át egy rangos...","id":"20210610_interju_a_HS7_visszatereserol_Szucs_Krisztiannal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=534a5818-70ee-4979-ba24-c241d2669b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d9cbef-497b-44b5-a489-d2cafad93b93","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_interju_a_HS7_visszatereserol_Szucs_Krisztiannal","timestamp":"2021. június. 10. 20:00","title":"„Na, ezért oszlottunk fel!” – interjú a HS7 visszatéréséről Szűcs Krisztiánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]