Migránshadak dörömbölnek Európa kapuján – jelentette ki Orbán Viktor kormányfő a Kossuth Rádiónak adott szokásos péntek reggeli interjújában. Mint mondta,

tavaly ilyenkor az illegális határátlépések száma a déli határon 10 ezer körül volt, most már eddig 38 ezer, vagyis a migrációs nyomás nő.

Keményíteni szeretném a magyar álláspontot: világos, elutasító álláspontunk van, de nem csak az illegális migrációt kell elutasítani. A járvány miatt a migráció járvány idején különösen veszélyes, azt javasolnám, hogy két évig semmilyen migrációt ne engedjünk - mondta.

Kőből van-e a szivünk, ha nem engedjük be őket az országunkba, vagy hús-vér emberek vagyunk-e - tette fel a kérdést Orbán, majd meg is válaszolta: a migráció eleve filozófiailag rossz dolog, nincs jó migráció, csak rossz migráció van.

A migráció is témája lesz a hamarosan induló nemzeti konzultációnak, de az szja-visszatérítés is, amihez hasonlít a nyugdíjpérmium kérdése - hangzott el. Utóbbi Orbán szerint arról szól, hogy ha növekszik a gazdaság, akkor kapjanak az idősek prémiumot, mert "nekik köszönhetjük, hogy az ország eljutott oda, ahol most van". Ha magas a növekedés, akkor ez az összeg is magasabb, jó esély van arra, hogy ha az újraindítás sikerül, magasabb lesz a nyugdíjprémium - mondta.

“Most még olyan nagyon jól nem megy az országnak, de a gazdaság újraindítása még lehet igazán sikeres”, így az a kérdés, mi legyen a plusz erőforrásokkal, pénzzel. A legegyszerűbb, "ha visszaadjuk azoknak, akik megdolgoztak érte, különösen azoknak, akik a válság idején a legnagyobb terhet vitték és ezek a családosok voltak" - mondta Orbán.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy sem a világgazdaság, sem az európai gazdaság nem az lesz a válság után, ami volt, nagy változások lesznek. Ráadásul fel kell készülni arra, hogy ez a járvány nem az egyetlen volt az életünkben. "A járványok és a népvándorlások korát éljük, és ezekre fel kell készülni" - mondta.

Visszatérve a járványra és a gazdaság újraindítására, Nagy Katalin azt kérdezte, mennyit számított a magyar gazdaságnak, hogy előbb tudtunk nyitni. Észrevette azt is, hogy a vállalkozók is szolidárisak voltak egymással. Orbán szerint a szűkösség és nem bezárkózást eredményez, hanem hirtelen az emberek közötti kapcsolatrendszerek is szeretetteljesebbek lettek, jobban lehet számítani a szomszédra, a munkatársa. Mint mondta, a vállalkozók világában is van valami, ami arról szól, hogy nem egyenként kell boldogulni, hanem segítséget is kell nyújtani egymásnak. A kereskedelmi és iparkamarának ebben elengedhetetlen érdemei vannak, ők dolgozták ki a javaslatokat, hogyan tudna a kormány segíteni nekik. Ilyenek a fix kamatozású, olcsó hitelek.

A járvány elleni védekezésben részt vevők 10 nap fizetett szabadságáról azt mondta a miniszterelnök: vegyék ki, rájuk fér, és megjegyezte:

ő is sokat 16 órázott és ez "megeszi az embert".

A minimálbér-emelésről szólva a kormányfő jelezte: az összegen többször is "nagyot" emeltek, de ez "még mindig nem elég". Szerinte akik a legkevesebbet keresnak, mindig azok vannak a legnagyobb veszélyben például a mostani járványhoz hasonló helyzetben, ezért őket kell segíteni. A magasabb minimálbérbe a nagyvállalatok nem mennek tönkre, viszont a kis- és középvállalkozásoknál emiatt sokan elveszíthetik az állásukat, mert a munkáltatójuk nem tudja kigazdálkodni a magasabb minimálbér járulékterheit, ezért kell egyszerre az emeléssel valamilyen könnyítést adni a munkáltatóknak.

A 200 ezer forintos minimálbérről néhány éve nem is gondoltuk volna, hogy elérhető, ráadásul a garantált bérminimum még ennél is magasabb lesz, ennek a kettőnek az emelése pedig minden más bért is "fel fog nyomni" Orbán szerint.

A ma kezdődő foci Eb-ről Orbán azt mondta: "nehéz ide bekerülni, de most sikerült". Felhívta a figyelmet: itthon el lehet menni a meccsekre annak, aki beoltotta magát, míg ez más országokban nem feltétlenül van így. Szerinte nemcsak a járvány fenyegeti a játékokat, hanem a "térdeplés" ideológiai kérdése is. Megjegyezte: egykori rabszolgatartó államok a saját terhüket cipelve próbálják a morális leliismerei problémáikat ezzel kezelni, de szerinte Magyarországnak ilyen problémái nincsenek. "Állva kell maghalni a pályán, ha kell, és nem térdepelni kell, az egész térdeplősdi elhibázott ötlet."