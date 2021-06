Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a9b60638-87bf-4b2e-944e-9c2a37511fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet szerint az akkor hatályos szabályzat szerint Karácsony nem taníthatott volna az egyetemen. ","shortLead":"A Magyar Nemzet szerint az akkor hatályos szabályzat szerint Karácsony nem taníthatott volna az egyetemen. ","id":"20210610_corvinus_karacsony_gergely_nyelvvizsga_magyar_nemzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9b60638-87bf-4b2e-944e-9c2a37511fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f7c31f-71fd-43b1-81a0-aa4a2b479f83","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_corvinus_karacsony_gergely_nyelvvizsga_magyar_nemzet","timestamp":"2021. június. 10. 18:29","title":"Reagált a Corvinus Karácsony Gergely nyelvvizsgája ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053a24c9-26b0-44f3-9fa7-fbbf1f24bc94","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A törvény a kihirdetése utáni napon máris hatályba lép. Gulyás Gergely korábban arról beszélt, hogy ügy közéleti vitára alkalmas formában pillanatnyilag nem létezik, tervek sem állnak rendelkezésre.\r

","shortLead":"A törvény a kihirdetése utáni napon máris hatályba lép. Gulyás Gergely korábban arról beszélt, hogy ügy közéleti vitára...","id":"20210610_orszaggyules_kinai_egyetem_fudan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=053a24c9-26b0-44f3-9fa7-fbbf1f24bc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed0d836-8061-44ee-b2d2-353b09ec74bf","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_orszaggyules_kinai_egyetem_fudan","timestamp":"2021. június. 10. 14:31","title":"Szavaz a kínai egyetemről az Országgyűlés jövő kedden ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb62273d-c5c3-4c12-8448-df48019c218f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A személyautó motorja kiszakadt a helyéről.","shortLead":"A személyautó motorja kiszakadt a helyéről.","id":"20210611_kamion_halalos_baleset_vac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb62273d-c5c3-4c12-8448-df48019c218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57067aa9-248a-4992-a6b8-90644503ec7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_kamion_halalos_baleset_vac","timestamp":"2021. június. 11. 08:26","title":"Kamionnal ütközött egy autó Vácon, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ede2b3-fbaa-4211-8c34-4303bae971d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenség csak bizonyos területeken látványos, de szerencsére többen is közvetítik.","shortLead":"A jelenség csak bizonyos területeken látványos, de szerencsére többen is közvetítik.","id":"20210610_gyurus_napfogyatkozas_elo_video_junius_10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51ede2b3-fbaa-4211-8c34-4303bae971d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838b5e19-6629-46eb-850b-627537a79b32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_gyurus_napfogyatkozas_elo_video_junius_10","timestamp":"2021. június. 10. 12:58","title":"Élő videókat indítottak, ezeken keresztül is követheti a mai gyűrűs napfogyatkozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd76ebbb-0e86-4c4a-9e13-b5a5d1383bbb","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A magas ingatlanárak miatt egyre többen keresnek a hagyományostól eltérő, alternatív megoldásokat a megfizethető lakhatásra. Ennek az egyik módja az Amerikai Egyesült Államokban, illetve a skandináv országokban elterjedtebb könnyűszerkezetes házak építése vagy vásárlása, melyek egyszerűbbek és költséghatékonyabbak téglából épült társaiknál. A Bank360 elemzői annak jártak utána, hogy a hitelintézetek hogyan állnak a könnyűszerkezetes házak finanszírozásához.","shortLead":"A magas ingatlanárak miatt egyre többen keresnek a hagyományostól eltérő, alternatív megoldásokat a megfizethető...","id":"20210610_Fel_lehet_venni_lakashitelt_konnyuszerkezetes_hazra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd76ebbb-0e86-4c4a-9e13-b5a5d1383bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0a4f37-c05d-4618-a0f5-5e71956a38db","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210610_Fel_lehet_venni_lakashitelt_konnyuszerkezetes_hazra","timestamp":"2021. június. 10. 10:32","title":"Fel lehet venni lakáshitelt könnyűszerkezetes házra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3960c817-35e8-4fab-8ae2-0a2d79a830e6","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Gyurcsány Ferenc 2006. június 10-én hirdette meg gazdasági megszorító programját, amelyről a tavaszi választások előtt nem beszélt. A halogatás és a hamarosan kirobbant világválság miatt a csomag teljes kudarcot vallott.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc 2006. június 10-én hirdette meg gazdasági megszorító programját, amelyről a tavaszi választások előtt...","id":"20210610_Nem_kell_felni_nem_fog_fajni_2006_Gyurcsany_Ferenc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3960c817-35e8-4fab-8ae2-0a2d79a830e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c318a800-f516-41f2-a8fc-ab0d37324278","keywords":null,"link":"/360/20210610_Nem_kell_felni_nem_fog_fajni_2006_Gyurcsany_Ferenc","timestamp":"2021. június. 10. 17:00","title":"\"Nem kell félni, nem fog fájni\" – 15 éve indult el Gyurcsány a bukásához vezető lejtőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b532da4-fbc0-4d46-b5c5-ff8cd65acdd4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Egy biztos: azt megtanultam tőle, hogy a játék komoly dolog, de akkor is csak játék. ","shortLead":"Egy biztos: azt megtanultam tőle, hogy a játék komoly dolog, de akkor is csak játék. ","id":"20210611_Melyik_csapatnak_szurkolna_apam_ha_elne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b532da4-fbc0-4d46-b5c5-ff8cd65acdd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91e95e2-794b-44ae-a3bd-329b3d83df8c","keywords":null,"link":"/elet/20210611_Melyik_csapatnak_szurkolna_apam_ha_elne","timestamp":"2021. június. 11. 18:30","title":"Vándor Éva: Melyik csapatnak szurkolna apám, ha élne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910481bc-c98f-4045-8251-6fa84af0bbdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boeing 24 sikeres tesztrepülés után a 25. alkalommal már élesben is kipróbálta, hogyan tudja egy pilóta nélküli repülőgép megtankolni az amerikai légierő egyik vadászrepülőgépét.","shortLead":"A Boeing 24 sikeres tesztrepülés után a 25. alkalommal már élesben is kipróbálta, hogyan tudja egy pilóta nélküli...","id":"20210611_boeing_mq_25_t1_pilota_nelkuli_repulogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=910481bc-c98f-4045-8251-6fa84af0bbdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd98c4f1-5356-426f-87d5-c2e9fc46f915","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_boeing_mq_25_t1_pilota_nelkuli_repulogep","timestamp":"2021. június. 11. 09:33","title":"Történelmet írt a Boeing, újfajta módon tankolták meg az amerikai vadászrepülőgépet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]