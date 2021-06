Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3e139da7-7c94-4d95-a9ff-6bf7cde13a34","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20210612_Villamosmegallot_zuzott_ossze_egy_Audi_Kispesten__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e139da7-7c94-4d95-a9ff-6bf7cde13a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3493fe9b-d54b-452e-b080-8788bef2f5e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210612_Villamosmegallot_zuzott_ossze_egy_Audi_Kispesten__foto","timestamp":"2021. június. 12. 10:14","title":"Villamosmegállót zúzott össze egy Audi Kispesten - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Covid-járvány megmutatta, mennyire hasznos előrejelzést ad a szennyvíz. Amerikai kutatók most azt is megvizsgálták, mik a határai ennek a módszernek.","shortLead":"A Covid-járvány megmutatta, mennyire hasznos előrejelzést ad a szennyvíz. Amerikai kutatók most azt is megvizsgálták...","id":"202123_virus_aszennyvizben_a_dolgok_lefolyasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cb5fbc-5eb7-499a-a8ed-1919b2631923","keywords":null,"link":"/360/202123_virus_aszennyvizben_a_dolgok_lefolyasa","timestamp":"2021. június. 12. 13:40","title":"Megtalálták a szennyvízalapú járvány-előrejelzés problémás pontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11350bf8-b8e4-4e1e-a752-cb7ec4dc4c46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak azért is Kis Grofó!","shortLead":"Csak azért is Kis Grofó!","id":"20210612_Szijjarto_mintha_csak_a_NERkulturharcos_Szakacs_Arpadot_akarna_heccelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11350bf8-b8e4-4e1e-a752-cb7ec4dc4c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f4095b-c918-4cd5-a4bd-6c72b9402837","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Szijjarto_mintha_csak_a_NERkulturharcos_Szakacs_Arpadot_akarna_heccelni","timestamp":"2021. június. 12. 09:50","title":"Szijjártó mintha csak a NER-kultúrharcos Szakács Árpádot akarná heccelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e488775a-0765-465c-9ef9-90c5e09c8e27","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Már nemcsak itthon terjeszkednek a kormányközeli magyar üzletemberek, hogy állami megrendelésekből felépített kártyaváraik egy választási vereség esetén ne azonnal omoljanak össze.\r

","shortLead":"Már nemcsak itthon terjeszkednek a kormányközeli magyar üzletemberek, hogy állami megrendelésekből felépített...","id":"20210609_Ifju_hoditok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e488775a-0765-465c-9ef9-90c5e09c8e27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3060cea6-46a7-462b-9cc3-a81995164967","keywords":null,"link":"/360/20210609_Ifju_hoditok","timestamp":"2021. június. 11. 15:00","title":"Külföldön sem hagyja az út szélén kedvenc oligarcháit a Fidesz-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f2a39c-e2c9-47fa-b550-75b6d68b61c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő szerint a focistáknak térdelni 2021-ben ugyanaz, mint karlendíteni a náciknak 1938-ban. ","shortLead":"A fideszes képviselő szerint a focistáknak térdelni 2021-ben ugyanaz, mint karlendíteni a náciknak 1938-ban. ","id":"20210613_Hoppal_Peter_szerint_naci_nepirtok_egyenlo_antirasszistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8f2a39c-e2c9-47fa-b550-75b6d68b61c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd0fa43-cc0f-4d45-9017-6d175b4db98b","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Hoppal_Peter_szerint_naci_nepirtok_egyenlo_antirasszistak","timestamp":"2021. június. 13. 10:55","title":"Hoppál Péter párhuzamot vont a náci népirtók és az antirasszisták között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f1cc0b-968d-4060-a1ff-37dddc38f0b1","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ha még a 75-85 colos televíziók sem elég nagyok, akkor ajánlott egy pillantást vetni a Hisense újdonságára, mely kereken 100 colos képátlóval rendelkezik és visszavert fénnyel pihenteti a szemünket.","shortLead":"Ha még a 75-85 colos televíziók sem elég nagyok, akkor ajánlott egy pillantást vetni a Hisense újdonságára, mely...","id":"20210612_hisense_100l5f_lezerteve_teszt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4f1cc0b-968d-4060-a1ff-37dddc38f0b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c864501e-33d2-4e64-a92b-727b3ceeffef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_hisense_100l5f_lezerteve_teszt_velemeny","timestamp":"2021. június. 12. 17:00","title":"Ha igazán nagy képernyő kell: kipróbáltuk a Hisense lézertévéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d1b7a2-2851-4df5-8bdd-402e91192197","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson bejelentette, hogy Nagy-Britannia 430 millió fontos programmal segíti a lányok iskolai oktatását a szegényebb országokban.","shortLead":"Boris Johnson bejelentette, hogy Nagy-Britannia 430 millió fontos programmal segíti a lányok iskolai oktatását...","id":"20210611_Megkezdodott_a_G7ek_csucstalalkozoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70d1b7a2-2851-4df5-8bdd-402e91192197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fddf58-332e-4392-9bb3-45a3771799d4","keywords":null,"link":"/vilag/20210611_Megkezdodott_a_G7ek_csucstalalkozoja","timestamp":"2021. június. 11. 20:15","title":"Megkezdődött a G7-ek csúcstalálkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6f20ad-b54a-42d1-bbd0-ac7cada8b08e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Márki-Zay Péterhez csütörtökön ment el, a hódmezővásárhelyi polgármester úgy tudja, hogy más ellenzéki miniszterelnök-jelöltekhez is ellátogat.","shortLead":"Márki-Zay Péterhez csütörtökön ment el, a hódmezővásárhelyi polgármester úgy tudja, hogy más ellenzéki...","id":"20210611_Parragh_Laszlo_tenyleg_vegiglatogatja_az_ellenzeki_miniszterelnokjelolteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a6f20ad-b54a-42d1-bbd0-ac7cada8b08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c2ded5-9a80-4073-ae3c-9b7fce646b18","keywords":null,"link":"/kkv/20210611_Parragh_Laszlo_tenyleg_vegiglatogatja_az_ellenzeki_miniszterelnokjelolteket","timestamp":"2021. június. 11. 15:53","title":"Úgy néz ki, Parragh László végiglátogatja az ellenzéki miniszterelnök-jelölteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]