Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"08dc03dd-ec63-4c73-adf8-ed5145e57b4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jön az a fajta időjárás, amikor már érdemes nézni a tavaink hőmérsékletét is.","shortLead":"Jön az a fajta időjárás, amikor már érdemes nézni a tavaink hőmérsékletét is.","id":"20210614_kanikula_junius_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08dc03dd-ec63-4c73-adf8-ed5145e57b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f022f764-68f7-4ce5-a2ab-4614e7855cc0","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_kanikula_junius_elorejelzes","timestamp":"2021. június. 14. 07:21","title":"Ma van utoljára enyhe nyár, hétvégére 36 fok is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a879eec7-0543-417f-9d70-af0121dc1a13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető súlyosan megsérült egy focimeccsen, a sporttól nem ment el a kedve, de úgy érzi, sok mindenben vissza kell vennie.



","shortLead":"A műsorvezető súlyosan megsérült egy focimeccsen, a sporttól nem ment el a kedve, de úgy érzi, sok mindenben vissza...","id":"20210614_Istenes_Bence_Lassitanom_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a879eec7-0543-417f-9d70-af0121dc1a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9de0a7-d8d3-4967-ae93-e0a792324a3d","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Istenes_Bence_Lassitanom_kell","timestamp":"2021. június. 14. 09:16","title":"Istenes Bence: „Lassítanom kell”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dán labdarúgót további vizsgálatokra benn tartják. ","shortLead":"A dán labdarúgót további vizsgálatokra benn tartják. ","id":"20210613_christian_eriksen_korhaz_uzenet_foci_eb_dan_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aed3965-d684-401f-89f2-4a81d31ba198","keywords":null,"link":"/elet/20210613_christian_eriksen_korhaz_uzenet_foci_eb_dan_valogatott","timestamp":"2021. június. 13. 12:56","title":"Üzent a kórházból Christian Eriksen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f5dff9f-2718-4142-8320-4e2b4c8f0634","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Forráshiány miatt.","shortLead":"Forráshiány miatt.","id":"20210614_autopalya_utfelujitas_koncesszios_eljaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f5dff9f-2718-4142-8320-4e2b4c8f0634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72453b6-855f-44f3-96c4-ea6148d4b963","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210614_autopalya_utfelujitas_koncesszios_eljaras","timestamp":"2021. június. 14. 12:29","title":"35 évre adnák koncesszióba a magyar autópályákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81cf78c1-7b2b-4b14-bd70-ddf279ab489e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Veszelovszki László a dohányiparon és az információtechnológián kívül más ágazatokban is jelen van.","shortLead":"Veszelovszki László a dohányiparon és az információtechnológián kívül más ágazatokban is jelen van.","id":"202123_oneon_technologies_trafikprofit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81cf78c1-7b2b-4b14-bd70-ddf279ab489e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02806f8b-edb7-4394-8915-d73bfa0943ba","keywords":null,"link":"/360/202123_oneon_technologies_trafikprofit","timestamp":"2021. június. 14. 12:00","title":"Újabb informatikai üzletből szakítana dohányt a trafikügyek egyik nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8790be2a-2fba-4b76-adcf-33e76b14be8c","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A szocialista hiánygazdaságban a szovjet Fiat-klónt tömegek jegyezték elő, ami még inkább felhajtotta a kínálat sokszorosára rúgó keresletet.","shortLead":"A szocialista hiánygazdaságban a szovjet Fiat-klónt tömegek jegyezték elő, ami még inkább felhajtotta a kínálat...","id":"202123__zsiguli_magyarorszagon__markaszociologia__ahitott_ezerocsi__sorszamosdi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8790be2a-2fba-4b76-adcf-33e76b14be8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afcd1dd0-4deb-400e-83f1-dea1d2d19948","keywords":null,"link":"/360/202123__zsiguli_magyarorszagon__markaszociologia__ahitott_ezerocsi__sorszamosdi","timestamp":"2021. június. 14. 17:00","title":"50 éve jelent meg nálunk a Zsiguli, és átrendezte a magyar autópicot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kjaer kezdte meg csapattársa újraélesztését, és ő kérte a játékosokat, hogy állják körbe a földön fekvő középpályást.","shortLead":"Kjaer kezdte meg csapattársa újraélesztését, és ő kérte a játékosokat, hogy állják körbe a földön fekvő középpályást.","id":"20210613_A_danok_csapatkapitanya_menthette_meg_Christian_Eriksen_eletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8825c5f-fbc2-40f9-b7ed-e384b71f5d30","keywords":null,"link":"/sport/20210613_A_danok_csapatkapitanya_menthette_meg_Christian_Eriksen_eletet","timestamp":"2021. június. 13. 09:18","title":"A dánok csapatkapitánya menthette meg Christian Eriksen életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb2a332-b927-4df3-80b6-9c78d456f71d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Mohamed Deif tette a palesztin Hamászt veszélyes terrorcsoporttá. Politikai ambíciói nincsenek, de a terrorista szervezetnél állítólag mindig övé az utolsó szó. Mindig bujkál. Egyszer adott interjút, de maszkban. ","shortLead":"Mohamed Deif tette a palesztin Hamászt veszélyes terrorcsoporttá. Politikai ambíciói nincsenek, de a terrorista...","id":"202123_mohamed_deif_apalesztin_binladen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fb2a332-b927-4df3-80b6-9c78d456f71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b2036b-d83e-403f-a474-b72d7c2a5dd7","keywords":null,"link":"/360/202123_mohamed_deif_apalesztin_binladen","timestamp":"2021. június. 14. 13:00","title":"Három végtagját is elveszíthette a terrorista fantom, de Izrael nem tudja elkapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]