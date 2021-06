Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a7dd007a-71dd-491a-a6b1-6ae2f20bbbbd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az esetleges atombombatesztek észlelésére használt víz alatti mikrofonok révén fedezték fel a törpe kék bálnák egy eddig ismeretlen populációját az Indiai-óceánban az ausztrál Új-dél-walesi Egyetem szakemberei.","shortLead":"Az esetleges atombombatesztek észlelésére használt víz alatti mikrofonok révén fedezték fel a törpe kék bálnák...","id":"20210613_viz_alatti_bombadetektorok_torpe_kek_balnak_uj_populacioja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7dd007a-71dd-491a-a6b1-6ae2f20bbbbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80432557-5bca-4fd8-964c-3d6fadca9705","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_viz_alatti_bombadetektorok_torpe_kek_balnak_uj_populacioja","timestamp":"2021. június. 13. 14:03","title":"Atombomba-robbanást kerestek, ismeretlen bálnákat találtak Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6212c3d7-0db1-4ecf-9c37-f037465f67a7","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Valószínűleg igen – de egészen pontosan egyelőre nem tudja a tudomány, mi történik, ha az egyik koronavírus-vakcina után másfajtát adnak be másodiknak, netán harmadiknak. ","shortLead":"Valószínűleg igen – de egészen pontosan egyelőre nem tudja a tudomány, mi történik, ha az egyik koronavírus-vakcina...","id":"20210614_Sinopharm_szabade_keverni_az_oltasokat_Pfizer_Moderna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6212c3d7-0db1-4ecf-9c37-f037465f67a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5401da80-4666-4db8-8b95-e3a6f2c407cc","keywords":null,"link":"/360/20210614_Sinopharm_szabade_keverni_az_oltasokat_Pfizer_Moderna","timestamp":"2021. június. 14. 11:00","title":"Nem csak a Sinopharm miatt érdekes: szabad-e keverni az oltásokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37e041ac-dba5-4b29-82c7-a032ed33f2bb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bár a kutyaorr remek detektora lehetne a koronavírus-fertőzésnek, de több információ kellene arról, hogy valóban tökéletesen jelzi-e a vírus jelenlétét.","shortLead":"Bár a kutyaorr remek detektora lehetne a koronavírus-fertőzésnek, de több információ kellene arról, hogy valóban...","id":"20210614_Miert_nem_szimatoltatjuk_ki_kutyakkal_a_Covidot_ha_egyszer_alkalmas_ra_az_orruk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37e041ac-dba5-4b29-82c7-a032ed33f2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"385d877b-3abd-4e82-8ed7-417d2ec370c1","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Miert_nem_szimatoltatjuk_ki_kutyakkal_a_Covidot_ha_egyszer_alkalmas_ra_az_orruk","timestamp":"2021. június. 14. 09:47","title":"Miért nem szimatoltatjuk ki kutyákkal a Covidot, ha egyszer alkalmas rá az orruk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc960170-9737-47a2-bb47-582dd23fa06c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bukáshatáron állóknak segíthet a szóbeli, illetve az írásbelikről önhibájukon kívül távolmaradók pótolhatnak.","shortLead":"A bukáshatáron állóknak segíthet a szóbeli, illetve az írásbelikről önhibájukon kívül távolmaradók pótolhatnak.","id":"20210614_Ma_kezdodnek_a_szobeli_erettsegik_igaz_iden_ez_nem_sok_diakot_erint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc960170-9737-47a2-bb47-582dd23fa06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2202f812-02b8-45c2-998d-646449dea5d1","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Ma_kezdodnek_a_szobeli_erettsegik_igaz_iden_ez_nem_sok_diakot_erint","timestamp":"2021. június. 14. 09:39","title":"Ma kezdődnek a szóbeli érettségik, igaz, idén ez nem sok diákot érint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ba95e3-34d3-4495-a5cc-852412d8be51","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Morning Show első évadának vége rengeteg kérdést vetett fel; már nem kell sokáig várni a válaszokra.","shortLead":"A The Morning Show első évadának vége rengeteg kérdést vetett fel; már nem kell sokáig várni a válaszokra.","id":"20210614_Az_embereknek_tudniuk_kell_az_igazsagot__Folytatodik_Jennifer_Aniston_sikersorozata_the_morning_show_elozetes_trailer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77ba95e3-34d3-4495-a5cc-852412d8be51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c7c19e-1ed4-466b-a2a6-8ac528c7ab71","keywords":null,"link":"/kultura/20210614_Az_embereknek_tudniuk_kell_az_igazsagot__Folytatodik_Jennifer_Aniston_sikersorozata_the_morning_show_elozetes_trailer","timestamp":"2021. június. 14. 17:18","title":"„Az embereknek tudniuk kell az igazságot!” – Folytatódik Jennifer Aniston sikersorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az átlagos sörfogyasztó férfi, 47 éves és középfokú végzettséggel rendelkezik.","shortLead":"Az átlagos sörfogyasztó férfi, 47 éves és középfokú végzettséggel rendelkezik.","id":"20210614_sor_fogyasztas_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0313bd-7c95-42c2-8e37-2bee5e7b9359","keywords":null,"link":"/elet/20210614_sor_fogyasztas_ksh","timestamp":"2021. június. 14. 17:05","title":"Több sört isznak azok a magyarok, akik házasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc34e62-8f9c-416a-b605-028f5dffaeaf","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag.ingatlan","description":"7 százalékosnál is nagyobb visszaesést mértek az építőiparban.","shortLead":"7 százalékosnál is nagyobb visszaesést mértek az építőiparban.","id":"20210615_epitopiar_epitkezes_valsag_ksh_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcc34e62-8f9c-416a-b605-028f5dffaeaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4acfc921-c2aa-4082-82cb-06b16c161e1c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210615_epitopiar_epitkezes_valsag_ksh_statisztika","timestamp":"2021. június. 15. 09:07","title":"Hiába tartunk kifelé a válságból, a magyar építőipar nagyon gyengén teljesít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d220f21-c943-4064-9dcd-e2529a797e1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstráció szervezői azt kérik a döntéshozóktól, vonják vissza a tervezetet. ","shortLead":"A demonstráció szervezői azt kérik a döntéshozóktól, vonják vissza a tervezetet. ","id":"20210613_Tuntetes_meddosegi_klinikak_kezelesek_Kossuth_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d220f21-c943-4064-9dcd-e2529a797e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5091fc-0415-49be-8bf8-aa18a10eba9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Tuntetes_meddosegi_klinikak_kezelesek_Kossuth_ter","timestamp":"2021. június. 13. 17:02","title":"\"Ennél nem is lehetne semmi családellenesebb\" - tüntettek a meddőségi klinikák államosítása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]