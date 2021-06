Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5a9fecfd-8102-432f-9d60-5144a838842e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többek között a katonai és védelmi ipari együttműködés volt napirenden.","shortLead":"Többek között a katonai és védelmi ipari együttműködés volt napirenden.","id":"20210613_recep_tayyip_erdogan_orban_viktor_nato_targyalas_brusszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a9fecfd-8102-432f-9d60-5144a838842e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164bb022-c846-48c6-91e2-57f268ca33c6","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_recep_tayyip_erdogan_orban_viktor_nato_targyalas_brusszel","timestamp":"2021. június. 13. 20:31","title":"Erdogannal tárgyalt Orbán a NATO-csúcs előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa929e2-e81a-4e73-9162-d45e8399b095","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Naftali Bennett a szavazás utáni percekben le is tette a hivatali esküt.","shortLead":"Naftali Bennett a szavazás utáni percekben le is tette a hivatali esküt.","id":"20210613_Tobbseg_parlament_izraeli_kormany_szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afa929e2-e81a-4e73-9162-d45e8399b095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad44c5da-1d8c-4e8d-8532-7f70270949b0","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Tobbseg_parlament_izraeli_kormany_szavazas","timestamp":"2021. június. 13. 20:30","title":"Megvan a többség az új izraeli kormánynak, Netanjahu 12 év után távozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02ffcb4-4159-493c-b6a9-aa7e15e86c6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hétvégén Nagybecskereken tüntettek az ott épülő kínai gumiabroncsgyár ellen, a befektetőnek ingyen adott az állam 100 hektár termőföldet.","shortLead":"A hétvégén Nagybecskereken tüntettek az ott épülő kínai gumiabroncsgyár ellen, a befektetőnek ingyen adott az állam 100...","id":"20210614_Szerbiaban_sem_orul_mindenki_a_kinai_beruhazasoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d02ffcb4-4159-493c-b6a9-aa7e15e86c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7795bab0-b3f2-4938-8abb-51e667e930bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210614_Szerbiaban_sem_orul_mindenki_a_kinai_beruhazasoknak","timestamp":"2021. június. 14. 15:39","title":"Szerbiában sem örül mindenki a kínai beruházásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbf4eb1-d58c-494f-b42a-3415b997f200","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A döntetlen is sok pénzt hozna, a portugál diadalra viszont nem érdemes tenni.","shortLead":"A döntetlen is sok pénzt hozna, a portugál diadalra viszont nem érdemes tenni.","id":"20210615_Magyar_portugal_fogadoiroda_odds","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbbf4eb1-d58c-494f-b42a-3415b997f200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29dbe57c-844b-4f7b-8a4a-5831b2f3fbd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210615_Magyar_portugal_fogadoiroda_odds","timestamp":"2021. június. 15. 14:05","title":"Magyar–portugál: ennyi pénzt nyerhetünk, ha magyar győzelemre fogadunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c27938-7fa1-4e13-9dd7-209efaf21e9d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött egy videoklip a hamarosan mozikba kerülő Űrpiknik című filmhez. 