[{"available":true,"c_guid":"95bf9312-953c-4440-8e46-4635eadb4cfe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kihajózott kedd hajnalban az angliai Plymouthból a Mayflower nevű robothajó, amely legénység és utasok nélkül fogja átszelni az Atlanti-óceánt, hogy végighajózzon a 401 évvel ezelőtt Angliából Amerikába útnak indult szintén Mayflower nevű vitorlás útvonalán.","shortLead":"Kihajózott kedd hajnalban az angliai Plymouthból a Mayflower nevű robothajó, amely legénység és utasok nélkül fogja...","id":"20210615_robothajo_mayflower_vitorlas_atlanti_oceani_atkelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95bf9312-953c-4440-8e46-4635eadb4cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f51eebf-7a7b-4acd-a037-e3fbab4e9b0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_robothajo_mayflower_vitorlas_atlanti_oceani_atkelese","timestamp":"2021. június. 15. 21:43","title":"401 évvel később: Ma elindult egy robothajó, hogy eljusson Angliából Amerikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A New Land Mediának annyi bevétele és nyeresége volt tavaly, mint az összes többi Top 10-es ügynökségnek együtt – derül ki a Kreatív összesítéséből.","shortLead":"A New Land Mediának annyi bevétele és nyeresége volt tavaly, mint az összes többi Top 10-es ügynökségnek együtt – derül...","id":"20210614_Piaci_szereplokkormany_kedvenc_mediaugynoksege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4cbf6c8-5254-4dee-9c2b-394e7b7b5a7b","keywords":null,"link":"/kkv/20210614_Piaci_szereplokkormany_kedvenc_mediaugynoksege","timestamp":"2021. június. 14. 18:45","title":"Labdába sem rúgnak a piaci szereplők a kormány kedvenc médiaügynöksége mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint tragédia lenne, ha Alekszej Navalnij meghalna a börtönben. ","shortLead":"Az amerikai elnök szerint tragédia lenne, ha Alekszej Navalnij meghalna a börtönben. ","id":"20210615_joe_biden_vlagyimir_putyin_nato_csucs_alekszej_navalnij_oroszorszag_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3062acee-f04a-43e8-b8a1-2d4ad0ef0093","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_joe_biden_vlagyimir_putyin_nato_csucs_alekszej_navalnij_oroszorszag_kina","timestamp":"2021. június. 15. 05:48","title":"Biden válaszlépéseket ígért Oroszország ártalmas tevékenységére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc34e62-8f9c-416a-b605-028f5dffaeaf","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag.ingatlan","description":"7 százalékosnál is nagyobb visszaesést mértek az építőiparban.","shortLead":"7 százalékosnál is nagyobb visszaesést mértek az építőiparban.","id":"20210615_epitopiar_epitkezes_valsag_ksh_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcc34e62-8f9c-416a-b605-028f5dffaeaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4acfc921-c2aa-4082-82cb-06b16c161e1c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210615_epitopiar_epitkezes_valsag_ksh_statisztika","timestamp":"2021. június. 15. 09:07","title":"Hiába tartunk kifelé a válságból, a magyar építőipar nagyon gyengén teljesít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbánék a közvéleményre apellálnak a homofóbtörvénnyel, Szalaiék szembeszállnak Ronaldóékkal, mégsem nyitnak a britek. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Orbánék a közvéleményre apellálnak a homofóbtörvénnyel, Szalaiék szembeszállnak Ronaldóékkal, mégsem nyitnak a britek...","id":"20210615_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9912b8-9d44-4a1c-9c03-0112707c033a","keywords":null,"link":"/360/20210615_Radar360","timestamp":"2021. június. 15. 08:00","title":"Radar360: A melegeken és az ellenzéken is fojtófogást alkalmaz a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp olyan sok kreativitással, amit talán elképzelni sem merünk, mégpedig a zseniális John Cleese jóvoltából. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210615_Foci_helyett_Keruljunk_kozel_a_tudattalanunkhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fcad533-194e-42e3-b543-ce0a1fb881db","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Foci_helyett_Keruljunk_kozel_a_tudattalanunkhoz","timestamp":"2021. június. 15. 09:30","title":"Foci helyett: Kerüljünk közel a tudattalanunkhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72d2fd5-9734-4a57-86cf-67a0e62d6f6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány hónapja mutatkozott be a BMW i4, egy négyajtós Gran Coupé, bajorok újgenerációs elektromos limuzinja.","shortLead":"Néhány hónapja mutatkozott be a BMW i4, egy négyajtós Gran Coupé, bajorok újgenerációs elektromos limuzinja.","id":"20210616_Epphogy_20_millio_forint_alatt_nyit_itthon_az_BMW_elektromos_sportlimuzinja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c72d2fd5-9734-4a57-86cf-67a0e62d6f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d726669d-1d56-4286-b6ca-4b64e87ea666","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_Epphogy_20_millio_forint_alatt_nyit_itthon_az_BMW_elektromos_sportlimuzinja","timestamp":"2021. június. 16. 07:20","title":"Épphogy 20 millió forint alatt nyit itthon az BMW elektromos sportlimuzinja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a88f873-11d4-449b-a416-db32cb0dcab8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook három újdonság érkezését jelentette be a Messengerhez, ebből kettőt már az európai felhasználók is nyomogathatnak.","shortLead":"A Facebook három újdonság érkezését jelentette be a Messengerhez, ebből kettőt már az európai felhasználók is...","id":"20210615_facebook_messenger_alkalmazas_frissites_uj_tema_funkcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a88f873-11d4-449b-a416-db32cb0dcab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f159ed-8864-42d4-89a6-812079976c9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_facebook_messenger_alkalmazas_frissites_uj_tema_funkcio","timestamp":"2021. június. 15. 08:03","title":"Frissítsen rá a Facebook Messengerre, új színeket és funkciót is kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]