Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cf0a8869-65bc-43f5-9c2d-ba6bf105d478","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány üzemanyagrúd károsodása miatt megnőtt a sugárzási szint, de annyira nem, hogy az a megengedett felső határt átlépje. Legalábbis ezt állítják.","shortLead":"Néhány üzemanyagrúd károsodása miatt megnőtt a sugárzási szint, de annyira nem, hogy az a megengedett felső határt...","id":"20210616_kina_tajsan_atomeromu_sugarzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf0a8869-65bc-43f5-9c2d-ba6bf105d478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b900d9c-73a1-4e59-973f-7177d6a553c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_kina_tajsan_atomeromu_sugarzas","timestamp":"2021. június. 16. 11:53","title":"Kína beismerte: tényleg gond volt egy atomerőművel, de sugárveszélyről nincs szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség rendbontás és garázdaság miatt intézkedett a Puskás Arénában. ","shortLead":"A rendőrség rendbontás és garázdaság miatt intézkedett a Puskás Arénában. ","id":"20210616_euro_2020_foci_eb_palyara_szalado_ember_rendorseg_valasz_eloallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527a3a36-0d6c-4cb5-9928-a3ac4b17937f","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_euro_2020_foci_eb_palyara_szalado_ember_rendorseg_valasz_eloallitas","timestamp":"2021. június. 16. 17:09","title":"Három néző is bejutott a pályára a magyar–portugál meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság elnökét aggasztja a jogszabály, azt írta, hogy nem lenne szabad senkit sem szexuális irányultsága alapján megkülönböztetni.

","shortLead":"Az Európai Bizottság elnökét aggasztja a jogszabály, azt írta, hogy nem lenne szabad senkit sem szexuális irányultsága...","id":"20210616_ursula_von_der_leyen_melegellenes_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0883aff2-cbf5-4cca-8e5b-60bf28c22e33","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_ursula_von_der_leyen_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 16. 20:52","title":"Ursula von der Leyen: Megvizsgáljuk, sérti-e az uniós jogot a melegellenes törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombattól hőségriasztás lép életbe.","shortLead":"Szombattól hőségriasztás lép életbe.","id":"20210618_hoseg_pentek_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4643ed31-e2ae-42b2-91fa-466392b21332","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_hoseg_pentek_idojaras","timestamp":"2021. június. 18. 06:03","title":"Akár 35 fok is lehet pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Regeneron nevű amerikai cég antitestkoktélja a súlyosabb állapotban lévő koronavírusos betegeknek jelenthet segítséget. Az első nagyobb kutatás alapján működő terápiáról van szó, de egyhamar nem fog elterjedni.","shortLead":"A Regeneron nevű amerikai cég antitestkoktélja a súlyosabb állapotban lévő koronavírusos betegeknek jelenthet...","id":"20210617_koronavirus_antitest_kezeles_gyogyszer_regeneron_regen_cov","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb0feec-18db-4030-b50e-ca47175d0024","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_koronavirus_antitest_kezeles_gyogyszer_regeneron_regen_cov","timestamp":"2021. június. 17. 16:08","title":"Drága, kevés van belőle, de működik: itt a koronavírus-betegség elleni újabb fegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47bc0c06-ec3f-4b79-9823-d36ee560d111","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hírcsatorna nem helyettesíthető tokenekként értékesíti archívumának tartalmát.","shortLead":"A hírcsatorna nem helyettesíthető tokenekként értékesíti archívumának tartalmát.","id":"20210617_Most_barki_megveheti_a_CNN_tortenelmi_tudositasait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47bc0c06-ec3f-4b79-9823-d36ee560d111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be1cf2c-0a96-4d31-b786-89e121a4b4f5","keywords":null,"link":"/elet/20210617_Most_barki_megveheti_a_CNN_tortenelmi_tudositasait","timestamp":"2021. június. 17. 14:36","title":"Most bárki megveheti a CNN történelmi tudósításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f451acc-f082-40d3-9897-50efabde82a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Christiane Amanpour a kamerák előtt jelentette be, hogy petefészekrákja van.","shortLead":"Christiane Amanpour a kamerák előtt jelentette be, hogy petefészekrákja van.","id":"20210616_Rakbeteg_a_vilag_egyik_legismertebb_riportere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f451acc-f082-40d3-9897-50efabde82a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094f4412-8e15-4ccb-8690-286c9473b2de","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Rakbeteg_a_vilag_egyik_legismertebb_riportere","timestamp":"2021. június. 16. 09:42","title":"Rákbeteg a világ egyik legismertebb riportere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1574fa03-92b4-452e-bb63-249573910625","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Székely Kriszta, a színház rendezője saját melegségének megéléséről, a „középkorú, nős, fehér férfiak szexuális zaklatásairól” írt.","shortLead":"Székely Kriszta, a színház rendezője saját melegségének megéléséről, a „középkorú, nős, fehér férfiak szexuális...","id":"20210616_Sulyos_a_tarsadalomra_veszelyes_hazugsag__A_Katona_Jozsef_Szinhaz_is_kiall_a_homofobtorveny_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1574fa03-92b4-452e-bb63-249573910625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab783eb2-2848-46ee-a975-e7f08accff96","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Sulyos_a_tarsadalomra_veszelyes_hazugsag__A_Katona_Jozsef_Szinhaz_is_kiall_a_homofobtorveny_ellen","timestamp":"2021. június. 16. 14:19","title":"„Súlyos, a társadalomra veszélyes hazugság” – A Katona József Színház is kiáll a homofóbtörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]