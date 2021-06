Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9d673e96-4f4d-477a-b0dd-b0232759dc97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bizarr, elegáns, vicces kalapok minden mennyiségben. ","shortLead":"Bizarr, elegáns, vicces kalapok minden mennyiségben. ","id":"20210617_Megkezdodott_a_brit_arisztokracia_divatshowja_az_ascoti_derbi__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d673e96-4f4d-477a-b0dd-b0232759dc97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93095689-74f6-4104-9a5b-a6d0c493ec45","keywords":null,"link":"/elet/20210617_Megkezdodott_a_brit_arisztokracia_divatshowja_az_ascoti_derbi__fotok","timestamp":"2021. június. 17. 10:30","title":"Megkezdődött a brit arisztokrácia divatshow-ja, az ascoti derbi – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69b965d-9aee-40aa-9373-737a9c60b8a6","c_author":"K. B. ","category":"kultura","description":"A Nemzeti Filmalap azt állítja, a dolognak nincs köze ahhoz, hogy a kormány betiltotta a „nemváltás bemutatását” a tizennyolc éven aluliaknak.","shortLead":"A Nemzeti Filmalap azt állítja, a dolognak nincs köze ahhoz, hogy a kormány betiltotta a „nemváltás bemutatását”...","id":"20210617_Kikerult_a_transznemu_fiatalrol_szolo_film_a_Magyar_Mozgokep_Fesztival_programjabol_tobi_szinei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c69b965d-9aee-40aa-9373-737a9c60b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172225a2-58e3-432b-a45f-3802f0060422","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Kikerult_a_transznemu_fiatalrol_szolo_film_a_Magyar_Mozgokep_Fesztival_programjabol_tobi_szinei","timestamp":"2021. június. 17. 16:05","title":"Kikerült a transznemű fiatalról szóló film a Magyar Mozgókép Fesztivál programjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a Nature-ben megjelent tanulmányt tekintett át Kemenesi Gábor virológus.","shortLead":"Egy, a Nature-ben megjelent tanulmányt tekintett át Kemenesi Gábor virológus.","id":"20210616_koronavirus_vedettseg_mrns_vakcina_kemenesi_gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e5b38b-fdc1-4479-bcd1-8475a0750d63","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_koronavirus_vedettseg_mrns_vakcina_kemenesi_gabor","timestamp":"2021. június. 16. 14:31","title":"Úgy tűnik, legalább egy évig védettek azok, akik elkapták a koronavírust, és mRNS-vakcinával vannak oltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51b1c3d-07e9-4b2d-aba6-1503c7ae22f4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Különösebb gond nélkül győzte le Hollandia Ausztriát, és már biztos, hogy a C csoport élén végez.","shortLead":"Különösebb gond nélkül győzte le Hollandia Ausztriát, és már biztos, hogy a C csoport élén végez.","id":"20210617_Hollandia_Ausztria_Eb_uefa_euro2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c51b1c3d-07e9-4b2d-aba6-1503c7ae22f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd689f1b-5a58-4d91-ba40-c601e5251238","keywords":null,"link":"/sport/20210617_Hollandia_Ausztria_Eb_uefa_euro2020","timestamp":"2021. június. 17. 22:57","title":"Hollandia bejutott a legjobb 16 közé, Budapesten játssza a nyolcaddöntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8e54c0-6a5e-4f10-89d7-f409d2159aa7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 369 méter magas felhőkarcoló oldalán fognak haladni az üvegkalitkák. A belső dizájnt ugyanaz az építésziroda tervezi, mint amelyik a Diákvárost magában foglaló Budapest Déli Városkapu városrész mestertervét is készítette. ","shortLead":"Egy 369 méter magas felhőkarcoló oldalán fognak haladni az üvegkalitkák. A belső dizájnt ugyanaz az építésziroda...","id":"20210618_Szedito_elmeny_uveglift_fog_kozlekedni_New_York_felhokarcolojanak_oldalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb8e54c0-6a5e-4f10-89d7-f409d2159aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2922d8b1-7d56-4371-bd1e-ce7ae66ffa7c","keywords":null,"link":"/elet/20210618_Szedito_elmeny_uveglift_fog_kozlekedni_New_York_felhokarcolojanak_oldalan","timestamp":"2021. június. 18. 10:18","title":"Szédítő élmény: üvegliftek fognak közlekedni New York felhőkarcolójának oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3b1658-44f2-4449-a0ae-346ff3b2f032","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 320 beteget ápolnak, 45-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Kórházban 320 beteget ápolnak, 45-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210617_Elhunyt_4_beteg_113_az_uj_fertozottet_azonositottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be3b1658-44f2-4449-a0ae-346ff3b2f032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ad6929-e2ce-4be5-818c-5ff586d86781","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_Elhunyt_4_beteg_113_az_uj_fertozottet_azonositottak","timestamp":"2021. június. 17. 09:07","title":"Elhunyt 4 beteg, 113 új fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09dc43e1-db5d-4ba8-ae6c-1e5a4430b02f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília és Gál Kristóf egy évvel ezelőtti ölelkezése mozgatta meg a miniszterelnököt, még egy Kovács Ákos-dalszöveget is kaptak a követői.","shortLead":"Müller Cecília és Gál Kristóf egy évvel ezelőtti ölelkezése mozgatta meg a miniszterelnököt, még egy Kovács...","id":"20210617_Orban_Viktor_annyira_kul_hogy_meg_a_visszanezos_csutortokot_sem_felejtette_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09dc43e1-db5d-4ba8-ae6c-1e5a4430b02f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce13160a-c229-4d32-a5ac-01a53173c2d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_Orban_Viktor_annyira_kul_hogy_meg_a_visszanezos_csutortokot_sem_felejtette_el","timestamp":"2021. június. 17. 17:07","title":"Orbán Viktor annyira kúl, hogy még a visszanézős csütörtököt sem felejtette el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"803b2f3c-c611-4e56-bc86-3e90d2d6c354","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint több szülő és nagyszülő is jelezte nekik, hogy a kormánypárt Karácsony Gergely lejárató reklámjai a gyermekműsorok alatt is futnak.","shortLead":"A párt szerint több szülő és nagyszülő is jelezte nekik, hogy a kormánypárt Karácsony Gergely lejárató reklámjai...","id":"20210616_momentum_feljelentes_fideszt_youtube_reklama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=803b2f3c-c611-4e56-bc86-3e90d2d6c354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce489aa-0e9f-4be7-87fa-5e13332fb8c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_momentum_feljelentes_fideszt_youtube_reklama","timestamp":"2021. június. 16. 18:07","title":"A Momentum feljelentette a Fideszt a Youtube-reklámai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]