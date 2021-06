Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"85910400-c455-4b85-a249-6d29449c6634","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És nem szabad felülni a németek „provokációjának” sem. A fociultrákat képviselő Carpathian Brigade leírta, mi mindenre kell figyelni a német–magyar meccsen.","shortLead":"És nem szabad felülni a németek „provokációjának” sem. A fociultrákat képviselő Carpathian Brigade leírta, mi mindenre...","id":"20210623_A_magyar_ultrak_figyelmeztetnek_el_kell_takarni_a_Nemetorszagban_buntetendo_tetovalasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85910400-c455-4b85-a249-6d29449c6634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe8b9e3-4711-4869-ac32-ec1d3b39909a","keywords":null,"link":"/elet/20210623_A_magyar_ultrak_figyelmeztetnek_el_kell_takarni_a_Nemetorszagban_buntetendo_tetovalasokat","timestamp":"2021. június. 23. 11:57","title":"A magyar ultrák figyelmeztetnek: el kell takarni a Németországban büntetendő tetoválásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4b9c97-7a3e-43b1-86bd-8cbe91abac30","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mikor 2020 márciusában be kellett zárniuk a színházaknak, hamar nyilvánvalóvá vált, hogy sokáig nem fogadhatnak nézőket a járványveszély miatt. Az azóta eltelt időszakról mesélnek az Örkény Színház alkotói ebben a dokumentumfilmben, amelyből azt is megtudjuk, hogyan élték meg az eddig folyamatosan dolgozó színészek, hogy lett egy kis szabadidejük. Örkény Közeli, első rész. ","shortLead":"Mikor 2020 márciusában be kellett zárniuk a színházaknak, hamar nyilvánvalóvá vált, hogy sokáig nem fogadhatnak nézőket...","id":"20210622_Doku360_Orkeny_Kozeli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a4b9c97-7a3e-43b1-86bd-8cbe91abac30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7630b871-7695-4d59-939c-aff0b82eb5b9","keywords":null,"link":"/360/20210622_Doku360_Orkeny_Kozeli","timestamp":"2021. június. 22. 19:00","title":"Doku360: „Föllélegeztem, hogy kevesebb stressz van, de közben függők vagyunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c117c04a-4754-4003-b262-f85b0e438740","c_author":"NEXON","category":"brandcontent","description":"„Már megint sok a túlóra, hárman is fenyegetőznek azzal, hogy kilépnek, csináljatok már valamit, mert így is alig tudtunk felvenni embert.” Ilyen, és ehhez hasonló üzeneteket gyakran kapnak a vállalati HR-sek a menedzsment részéről. Szerencsére ma már vannak olyan mutatószámok, amelyek segítenek felmérni, mely területen vannak tartósan betöltetlen állások, akik elmentek, miért mondtak fel, például azért, mert elégedetlenek voltak a munkakörülményekkel, vagy azért szívta el őket a konkurencia, mert nem kaptak elég fizetést.","shortLead":"„Már megint sok a túlóra, hárman is fenyegetőznek azzal, hogy kilépnek, csináljatok már valamit, mert így is alig...","id":"20210622_Miert_fontos_hogy_ne_csak_a_vallalatnak_hanem_a_HRnek_is_legyen_strategiaja_NEXON","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c117c04a-4754-4003-b262-f85b0e438740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4946e610-2052-408d-b442-f3926e758be7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210622_Miert_fontos_hogy_ne_csak_a_vallalatnak_hanem_a_HRnek_is_legyen_strategiaja_NEXON","timestamp":"2021. június. 23. 11:30","title":"Miért fontos, hogy ne csak a vállalatnak, hanem a HR-nek is legyen stratégiája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polgárnál gyulladt ki a jármű.","shortLead":"Polgárnál gyulladt ki a jármű.","id":"20210622_busz_m3_as_tuzolto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d950127-7dcf-48a5-998b-bbbd7bd3c28f","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_busz_m3_as_tuzolto","timestamp":"2021. június. 22. 15:51","title":"Egy egész busz lángolt az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86337936-7943-4fd4-86ad-29d05e2654f6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mostantól a máriapócsi kegyhely és búcsú, az 1568-as vallásszabadsági törvény, a karikás ostor is hungarikumnak számít. ","shortLead":"Mostantól a máriapócsi kegyhely és búcsú, az 1568-as vallásszabadsági törvény, a karikás ostor is hungarikumnak számít. ","id":"20210622_Uj_hungarikumokrol_dontottek_kiemelkedo_nemzeti_ertek_lett_a_teqball_es_a_Rakoczituros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86337936-7943-4fd4-86ad-29d05e2654f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c1b606-d29c-44de-9e09-ce71d82b496f","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Uj_hungarikumokrol_dontottek_kiemelkedo_nemzeti_ertek_lett_a_teqball_es_a_Rakoczituros","timestamp":"2021. június. 22. 14:15","title":"Új hungarikumokról döntöttek, kiemelkedő nemzeti érték lett a teqball és a Rákóczi-túrós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Bár évek óta a másság elfogadásáért kampányol a európai fociszövetség, azt nem engedheti meg magának, hogy belpolitikai döntéseket kommentáljon. Messzire vezetne, aligha vállalják be.","shortLead":"Bár évek óta a másság elfogadásáért kampányol a európai fociszövetség, azt nem engedheti meg magának, hogy belpolitikai...","id":"20210621_munchen_szivarvany_stadion_eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51c7696-124c-4a8c-b5f7-054ed47f060a","keywords":null,"link":"/sport/20210621_munchen_szivarvany_stadion_eb","timestamp":"2021. június. 21. 19:58","title":"Miért nem valószínű, hogy az UEFA belemegy a müncheni stadion szivárványos kivilágításába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986f1bdc-de0d-4090-88b2-e8a346d1a5d9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szerdán a Bayern München stadionjában csap össze a magyar válogatott a németekkel, az MLSZ pedig összeszedte azokat a tudnivalókat, amikkel feltétlenül érdemes tisztában lennie annak, aki a helyszínen készül a válogatott buzdítására. ","shortLead":"Szerdán a Bayern München stadionjában csap össze a magyar válogatott a németekkel, az MLSZ pedig összeszedte azokat...","id":"20210622_Munchen_stadion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=986f1bdc-de0d-4090-88b2-e8a346d1a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1ba020-ae93-4a67-b87e-741a43524b77","keywords":null,"link":"/sport/20210622_Munchen_stadion","timestamp":"2021. június. 22. 11:40","title":"Érdemes tisztában lenni pár dologgal, mielőtt Münchenbe indulnánk szurkolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c48b943-d618-4557-b4f4-889f4df501df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kihalt óriás orrszarvú fosszíliáira bukkantak az északnyugat-kínai Kanszu tartományban, paleontológusok megállapították, hogy a több mint 26 millió éve élt állat az óriás orrszarvúk egy új faja.","shortLead":"A kihalt óriás orrszarvú fosszíliáira bukkantak az északnyugat-kínai Kanszu tartományban, paleontológusok...","id":"20210622_paraceratherium_linxiaense_kihalt_orias_orrszarvu_fosszilia_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c48b943-d618-4557-b4f4-889f4df501df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f10c98-ab55-4de7-ab60-32637224f5d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_paraceratherium_linxiaense_kihalt_orias_orrszarvu_fosszilia_kina","timestamp":"2021. június. 22. 11:03","title":"20 000 kilót nyomott az orrszarvú, amelynek most megtalálták a csontjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]