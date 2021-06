Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"abfc1165-0334-4c93-9d6f-c5a33e9281b6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az európai életmód előmozdításáért felelős biztos nem érti, miért hátrált most meg az UEFA, ami élen járt a kirekesztés és rasszizmus elleni harcban.","shortLead":"Az európai életmód előmozdításáért felelős biztos nem érti, miért hátrált most meg az UEFA, ami élen járt a kirekesztés...","id":"20210623_szkinasz_uefa_nincs_mentseg_szivarvany_kivilagitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abfc1165-0334-4c93-9d6f-c5a33e9281b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a19ba19-2f35-40c5-92bc-690c95e582a6","keywords":null,"link":"/eurologus/20210623_szkinasz_uefa_nincs_mentseg_szivarvany_kivilagitas","timestamp":"2021. június. 23. 12:52","title":"Uniós biztos: Nincs az UEFA-nak mentsége arra, hogy nem engedi a szivárványvilágítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Különvéleményt egyetlen alkotmánybíró sem nyújtott be.","shortLead":"Különvéleményt egyetlen alkotmánybíró sem nyújtott be.","id":"20210623_ab_dontes_kiegyensulyozott_tajekoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2a8dde-34fd-4cce-9d9c-94c2bb889e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_ab_dontes_kiegyensulyozott_tajekoztatas","timestamp":"2021. június. 23. 20:33","title":"Az Ab szerint is elég a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz, ha az ellentétes vélemények egyikét a műsorvezető ismerteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4fb74f-20d4-4946-8e6f-5fa65bbd60d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sérülése miatt több mint fél éve nem játszhatott klubcsapatában, Marco Rossi szövetségi kapitány pedig kénytelen volt kihagyni az Európa-bajnokságon szereplő válogatottból Szoboszlai Dominiket. A játékos reméli, hogy jobb idők következnek a pályafutásában.","shortLead":"Sérülése miatt több mint fél éve nem játszhatott klubcsapatában, Marco Rossi szövetségi kapitány pedig kénytelen volt...","id":"20210623_szoboszlai_dominik_foci_rb_leipzig_magyar_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd4fb74f-20d4-4946-8e6f-5fa65bbd60d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575a987a-35a2-4f0c-99cc-819004b91d82","keywords":null,"link":"/sport/20210623_szoboszlai_dominik_foci_rb_leipzig_magyar_valogatott","timestamp":"2021. június. 23. 14:09","title":"Testileg és lelkileg is nagyon megviselte Szoboszlait a sérülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 13-as számtól való rettegés komolyságát mutatja, hogy néhány Apple-rajongó inkább nem vásárolja meg az új készüléket, ha azt tényleg iPhone 13-nak fogják hívni.","shortLead":"A 13-as számtól való rettegés komolyságát mutatja, hogy néhány Apple-rajongó inkább nem vásárolja meg az új készüléket...","id":"20210623_apple_iphone_13_felmeres_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d78fb5-4dc6-4bbc-8a76-9794e6c9390b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_apple_iphone_13_felmeres_kutatas","timestamp":"2021. június. 23. 12:03","title":"Több Apple-rajongó már most frászt kap az iPhone 13 nevétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed20e1ec-d7d7-4d6f-902d-1b030a2d6e07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sevillában vagy Londonban lépne pályára a magyar válogatott, ha továbbjutna az Eb csoportköréből.","shortLead":"Sevillában vagy Londonban lépne pályára a magyar válogatott, ha továbbjutna az Eb csoportköréből.","id":"20210623_magyar_valogatott_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed20e1ec-d7d7-4d6f-902d-1b030a2d6e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b41589-c72c-42dc-91c8-07e40c5ad22f","keywords":null,"link":"/sport/20210623_magyar_valogatott_budapest","timestamp":"2021. június. 23. 20:36","title":"Már a meccsünk előtt eldőlt: ha továbbjut is a magyar csapat, nem Budapesten játszik a legjobb nyolcba jutásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86f76256-9a5c-40ae-a39e-e16726deffa5","c_author":"Vida Virág","category":"kultura","description":"A Halálos iramban kultikus akciófilm sorozattá érett az elmúlt húsz év során. A kilencedik részben a főszereplő Vin Diesel mellett – eddig a sorozatban soha nem látott testvéreként – Jakob Torreto karakterében John Cena tűnik fel. A színész a kezdetektől rajongója a Fast and Furious filmeknek, mert a száguldás soha nem állt tőle távol magánemberként sem. Az F9 szerepéig az autójában alvástól jutott el és bár lehet, hogy a rendőrök még ma is le tudnák kapcsolni gyorshajtásért, ő mégsem próbálna kibújni a törvények alól, kihasználva ismertségét. John Cenával a Halálos iramban 9 médiaeseményén beszélgettünk a Universal Stúdióban, Los Angelesben. ","shortLead":"A Halálos iramban kultikus akciófilm sorozattá érett az elmúlt húsz év során. A kilencedik részben a főszereplő Vin...","id":"20210624_Egy_ilyen_kezdet_utan_a_Halalos_iramban_9ben_jatszani_tejesen_valoszerutlen_utazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86f76256-9a5c-40ae-a39e-e16726deffa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e5f4a4-e138-407b-abbf-4481ac55f4d5","keywords":null,"link":"/kultura/20210624_Egy_ilyen_kezdet_utan_a_Halalos_iramban_9ben_jatszani_tejesen_valoszerutlen_utazas","timestamp":"2021. június. 24. 13:15","title":"„Egy ilyen kezdet után a Halálos iramban 9-ben játszani… teljesen valószerűtlen utazás”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f60100-2135-4c0e-afca-9e55f56ac05c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem tudni hol lőtték ki a két medvét, csak az a biztos, hogy engedély nélkül tették, és ahogy engedély nélkül készíttették ki a koponyájukat és bundájukat trófeának a preparátorral. Illegálisan kilőtt védett madarakat is találtak egyiküknél. ","shortLead":"Nem tudni hol lőtték ki a két medvét, csak az a biztos, hogy engedély nélkül tették, és ahogy engedély nélkül...","id":"20210624_vadaszok_medvek_illegalis_kiloves_trofea_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6f60100-2135-4c0e-afca-9e55f56ac05c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61d1cfc-0a20-42e0-add1-9eb59841f93e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210624_vadaszok_medvek_illegalis_kiloves_trofea_vademeles","timestamp":"2021. június. 24. 10:19","title":"Engedély nélkül kilőtt medvék miatt emeltek vádat két magyar vadász és egy preparátor ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0195528c-ff2c-41f1-a37f-3cd1459b76bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vadonatúj hibrid hajtásláncú sportmodellnek ezúttal a kombi változatát kapták lencsevégre.","shortLead":"A vadonatúj hibrid hajtásláncú sportmodellnek ezúttal a kombi változatát kapták lencsevégre.","id":"20210623_kemfotokon_a_4_hengeres_motorral_szerelt_uj_mercedesamg_c63","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0195528c-ff2c-41f1-a37f-3cd1459b76bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa4e901-6724-4f0d-a3d3-c207b3d0f1b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210623_kemfotokon_a_4_hengeres_motorral_szerelt_uj_mercedesamg_c63","timestamp":"2021. június. 23. 07:21","title":"Kémfotókon a 4 hengeres motorral szerelt új Mercedes-AMG C63","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]