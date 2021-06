Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9b9edb41-8c31-4880-a8ce-de8786c05a31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tíz fertőzött tizenötnek adja tovább a vírust Izraelben, ahol megjelent a delta variáns is. Az orvosi kezelésre szoruló fertőzöttek 20 százaléka kapott védőoltást korábban. ","shortLead":"Tíz fertőzött tizenötnek adja tovább a vírust Izraelben, ahol megjelent a delta variáns is. Az orvosi kezelésre szoruló...","id":"20210623_izrael_koronavirus_delta_varians","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b9edb41-8c31-4880-a8ce-de8786c05a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993775d9-d7c4-411b-a7dd-2976a4d2b070","keywords":null,"link":"/vilag/20210623_izrael_koronavirus_delta_varians","timestamp":"2021. június. 23. 15:50","title":"Elérte az ötödik járványhullám Izraelt, az oltás ellenére is sokaknak kell orvosi segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c97df0-f4f9-4d5f-832f-8edcb4dba6bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lánczi András június 30-áig marad, Takáts Előd augusztus 1-től kezdi meg a munkát.","shortLead":"Lánczi András június 30-áig marad, Takáts Előd augusztus 1-től kezdi meg a munkát.","id":"20210624_Uj_rektora_lesz_a_Corvinus_Egyetemnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0c97df0-f4f9-4d5f-832f-8edcb4dba6bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abfaff9-f9c6-42d2-9778-f49aba6ee44e","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Uj_rektora_lesz_a_Corvinus_Egyetemnek","timestamp":"2021. június. 24. 20:05","title":"Új rektora lesz a Corvinus Egyetemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a388f4-77de-4a72-ad01-1eb3ce98f5e8","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Lego-csoport bemutatta az újrahasznosított műanyagból készült kocka prototípusát.","shortLead":"A Lego-csoport bemutatta az újrahasznosított műanyagból készült kocka prototípusát.","id":"20210623_A_Lego_uj_kornyezetbarat_kockaval_rukkolt_elo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2a388f4-77de-4a72-ad01-1eb3ce98f5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47cf501f-f1ae-40c7-9532-8eb442a031d2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210623_A_Lego_uj_kornyezetbarat_kockaval_rukkolt_elo","timestamp":"2021. június. 23. 15:46","title":"A Lego új, környezetbarát kockával rukkolt elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rablás miatt elítélt nőt 5 éve keresték, Kolbermoorban élt álnéven.","shortLead":"A rablás miatt elítélt nőt 5 éve keresték, Kolbermoorban élt álnéven.","id":"20210625_oop_50_magyar_bunozo_bajororszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5863823b-ec8d-4c8e-b084-2d96b70f766d","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_oop_50_magyar_bunozo_bajororszag","timestamp":"2021. június. 25. 07:52","title":"Top 50-es magyar bűnözőt fogtak el Bajorországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411b9c2f-2d85-4596-8cbe-26702c5a410e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többek kapnak majd a MÁV-Volán, a Magyar Posta és a Vízmű dolgozói is.","shortLead":"Többek kapnak majd a MÁV-Volán, a Magyar Posta és a Vízmű dolgozói is.","id":"20210625_beremeles_allami_kozszolgaltatok_mager_andrea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=411b9c2f-2d85-4596-8cbe-26702c5a410e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0eb88d8-31c9-4188-bc9d-db8794c133ba","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_beremeles_allami_kozszolgaltatok_mager_andrea","timestamp":"2021. június. 25. 14:01","title":"Megállapodtak a béremelésről a legnagyobb állami közszolgáltatóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f84f64-da44-482e-acfb-99306a9a4646","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány eltalálta a német–magyar döntetlent is a hvg.hu tippjátékában, Majka azt is bemondta, hogy 2-2 lesz, sőt a három magyar meccs eredményeire leadott tippek összesítésében is ők ketten lettek a legjobbak. Merkely Béla hozott össze különleges bravúrt: ugyan egy magyar meccs eredményét sem találta el, ő volt a 11 játékos közül az egyetlen, aki a csoportunk helyezéseit precízen leírta már az első meccs előtt.","shortLead":"A szövetségi kapitány eltalálta a német–magyar döntetlent is a hvg.hu tippjátékában, Majka azt is bemondta, hogy 2-2...","id":"20210624_Kezdo_tizenegy_magyar_eredmenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9f84f64-da44-482e-acfb-99306a9a4646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce759418-c1fd-482c-8818-956836ebf18d","keywords":null,"link":"/sport/20210624_Kezdo_tizenegy_magyar_eredmenyek","timestamp":"2021. június. 24. 13:05","title":"Kezdő tizenegy: Marco Rossinál és Majkánál senki nem tudott jobban tippelni a magyar csapat eredményére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf412f05-57af-4ef3-8d3d-5d4ff0aeb846","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupersportos típusból alig több, mint 500 példány hagyta el a gyártósort.","shortLead":"A szupersportos típusból alig több, mint 500 példány hagyta el a gyártósort.","id":"20210624_a_dtm_hoskorszakaba_repit_vissza_ez_az_alig_hasznalt_elado_mercedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf412f05-57af-4ef3-8d3d-5d4ff0aeb846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba79d64c-ae46-4a88-8326-e367d6c2675f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210624_a_dtm_hoskorszakaba_repit_vissza_ez_az_alig_hasznalt_elado_mercedes","timestamp":"2021. június. 24. 06:41","title":"A DTM hőskorszakába repít vissza ez az alig használt eladó Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf77fec-1bdb-4fc4-a9db-957d0ec2b583","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az elefántok jó 500 kilométert vándoroltak eddig, láthatóan céltalanul. Viselkedésük nem csak ezért nagyon szokatlan: útközben fialt le több nőstény is, a felnőtt állatok pedig fekve pihentek. A kutatók csak abban biztosak, hogy nem klasszikus vándorlásról van szó, illetve hogy az állatok kimerültek és stresszesek.\r

","shortLead":"Az elefántok jó 500 kilométert vándoroltak eddig, láthatóan céltalanul. Viselkedésük nem csak ezért nagyon szokatlan...","id":"20210623_vandorlo_elefantcsorda_elefant_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bf77fec-1bdb-4fc4-a9db-957d0ec2b583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b2a0a9-e973-4ce1-b63a-261c2d55ba87","keywords":null,"link":"/zhvg/20210623_vandorlo_elefantcsorda_elefant_kina","timestamp":"2021. június. 23. 16:51","title":"Feladja a leckét az elefántkutatóknak a Kínát keresztül-kasul bejáró csorda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]