Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f2fe12ea-97af-45ab-828f-73a28b362925","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202125_szenvedelybetegsegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2fe12ea-97af-45ab-828f-73a28b362925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fea4926-4d4c-420c-9942-9d0cc833348a","keywords":null,"link":"/itthon/202125_szenvedelybetegsegek","timestamp":"2021. június. 24. 17:45","title":"Farkas Zoltán: Szenvedélybetegségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e628a59-acfd-42ed-88a5-1d25aff67896","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lövedék a Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményét gazdagítja majd.","shortLead":"A lövedék a Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményét gazdagítja majd.","id":"20210625_torok_kori_agyugolyo_lanchid_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e628a59-acfd-42ed-88a5-1d25aff67896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e55012-beda-412e-9180-add934ebf469","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210625_torok_kori_agyugolyo_lanchid_felujitas","timestamp":"2021. június. 25. 17:35","title":"Hatalmas török kori ágyúgolyót találtak a Lánchídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d5ce48-74fc-43ad-8d40-826fd5b5e9b2","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"Az igeidő-használat ebben az esetben fontos: a Fidesz a rendszerváltás idején még valóban kiállt a szexuális kisebbségekért.","shortLead":"Az igeidő-használat ebben az esetben fontos: a Fidesz a rendszerváltás idején még valóban kiállt a szexuális...","id":"20210624_Orban_Viktor_lmbtq_brusszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30d5ce48-74fc-43ad-8d40-826fd5b5e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6860179b-2e6e-490f-ac3c-d623c7f0e6cf","keywords":null,"link":"/360/20210624_Orban_Viktor_lmbtq_brusszel","timestamp":"2021. június. 24. 18:40","title":"Egy betű eltéréssel igaz, amit Orbán Viktor Brüsszelben mondott arról: védi a melegek jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c0efe1-30f6-4d12-bcd5-c42d350e09af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világhírű kutatóbiológus, biokémikus is megkapta az Asztúria hercegnője-díjat tudomány és technológia kategóriában. Az elismerést a spanyol Nobel-díjként emlegetik.","shortLead":"A világhírű kutatóbiológus, biokémikus is megkapta az Asztúria hercegnője-díjat tudomány és technológia kategóriában...","id":"20210624_kariko_katalin_aszturia_hercegnoje_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6c0efe1-30f6-4d12-bcd5-c42d350e09af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea7d994-3941-4443-8d24-e29f4bbdfa53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_kariko_katalin_aszturia_hercegnoje_dij","timestamp":"2021. június. 24. 07:28","title":"A spanyoloknál már Nobel-díjasként ünneplik Karikó Katalint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0e4c58-fede-4284-9576-438bdb39ee3a","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Óriási tévhit, hogy Ausztria csak télen tartogat meglepetéseket. A melegebb hónapokban legalább annyi izgalmat találunk, mint a hófödte hegycsúcsok szezonjában. Sőt! Salzburg környéke az egész család vagy társaság számára tökéletes úti cél: elveszhetünk a történelmi városrészek forgatagában, beleszerethetünk az e-bike-os túrákba, végigehetjük a fogadók helyi kínálatát, hogy aztán a zöld rétek látványában üljük végig a naplementét. ","shortLead":"Óriási tévhit, hogy Ausztria csak télen tartogat meglepetéseket. A melegebb hónapokban legalább annyi izgalmat...","id":"feelaustria_20210614_Ezert_elunk_irany_Salzburg_tartomany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca0e4c58-fede-4284-9576-438bdb39ee3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30602902-22fb-4325-8247-5096b58f9b13","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20210614_Ezert_elunk_irany_Salzburg_tartomany","timestamp":"2021. június. 24. 07:30","title":"Ezért élünk: irány Salzburg tartomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"8c0a2d8f-54d6-4b63-880f-b0e1f0daf401","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"38f5bb47-c519-40a6-a42e-8cfeead69995","c_author":"Oroszi Babett, Gergely Márton","category":"360","description":"Orbán Viktor azt reméli, a szerény körülmények közt élő miniszterelnök imázsával 2022-ben választást tud nyerni. Amilyen serényen dolgozik ezen a Fidesz kommunikációs stábja, úgy sürögnek az építőmunkások a kormányfő valódi arcát mutató hatvanpusztai birtokon. A főhercegi majorság – sokmilliárdos beruházást követően – a nyáron elnyeri végső formáját. ","shortLead":"Orbán Viktor azt reméli, a szerény körülmények közt élő miniszterelnök imázsával 2022-ben választást tud nyerni...","id":"202125__hatvanpusztai_epitkezes__azorban_csalad_alma__melygarazs_azugaron__sajat_labon_forgo_palota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38f5bb47-c519-40a6-a42e-8cfeead69995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93caf0c4-9a3b-446d-93c5-7f02cc8d2f36","keywords":null,"link":"/360/202125__hatvanpusztai_epitkezes__azorban_csalad_alma__melygarazs_azugaron__sajat_labon_forgo_palota","timestamp":"2021. június. 24. 06:30","title":"Saját lábon forgó palota – feltártuk a hatvanpusztai Orbán-uradalom titkait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425ad4d1-7b89-4663-81f7-f62585a47de1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210624_Marabu_Feknyuz_Ellenseges_hadsereg_tamadja_Magyarorszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=425ad4d1-7b89-4663-81f7-f62585a47de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e912cd3-8abd-4976-8a46-d4405b9406ba","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Marabu_Feknyuz_Ellenseges_hadsereg_tamadja_Magyarorszagot","timestamp":"2021. június. 24. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ellenséges hadsereg támadja Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a7ba93-b25d-496c-a058-c1270d542412","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Januárban még nagyon sürgős volt, hogy a szenátusokon átverjék a modellváltást néhány egyetemen, de most csigalassúsággal alakulnak az alapítványok. Ez pedig bizonytalan helyzetet teremt a dolgozók számára.","shortLead":"Januárban még nagyon sürgős volt, hogy a szenátusokon átverjék a modellváltást néhány egyetemen, de most...","id":"20210624_egyetemek_alapitvanyok_felsooktatasi_modellvaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7a7ba93-b25d-496c-a058-c1270d542412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a77c36-b9dd-449c-a987-963b93a02734","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_egyetemek_alapitvanyok_felsooktatasi_modellvaltas","timestamp":"2021. június. 24. 17:30","title":"Nincs jele, hogy megalakultak volna az egyetemeket átvevő alapítványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]