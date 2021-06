Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"54202694-db19-4547-8e61-c1540f28d372","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"Személyiségi botrány rázta meg a német és a nemzetközi futballközösséget, miután kiderült: a VFB Stuttgart 22 éves szupertehetsége, Silas Wamangituka hosszú évek óta a menedzsere árnyékában él, hamis névvel és papírokkal, kiszolgáltatva. A klub és a futballközösség a játékos mögött áll, az ügynek pedig segít feneket keríteni az az abszurd tény, hogy egy 19 éves brit YouTuber közbenjárásával az interneten kultuszhőssé nőtte ki magát valódi nevén Silas Kaptompa Mvumpa. ","shortLead":"Személyiségi botrány rázta meg a német és a nemzetközi futballközösséget, miután kiderült: a VFB Stuttgart 22 éves...","id":"20210627_Silas_Katompa_Mvumpa_Stuttgart_Wamangituka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54202694-db19-4547-8e61-c1540f28d372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b68b2f7-e569-4556-93ac-1a5f4e18815a","keywords":null,"link":"/sport/20210627_Silas_Katompa_Mvumpa_Stuttgart_Wamangituka","timestamp":"2021. június. 27. 17:00","title":"Hamis név és lenyúlt bankszámlák: éveken át az ügynöke irányította a Stuttgart játékosának életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b4f552-5d49-482d-adc1-3e5d026091c9","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Szinte véletlenül került a pályára, ám azóta a skandináv irodalom egyik legfontosabb hazai interpretátora Patat Bence, akivel a műfordítói munkáról, az északi alkotók sikeréről, a skandináv művek sajátos ízéről, valamint az öntörvényű norvég sztáríró, Karl Ove Knausgård Harcom-regényfolyamának megjelenés előtt álló utolsó kötetéről, és az abban található grandiózus Mein Kampf-esszéről beszélgettünk.","shortLead":"Szinte véletlenül került a pályára, ám azóta a skandináv irodalom egyik legfontosabb hazai interpretátora Patat Bence...","id":"20210626_Patat_Bence_mufordito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0b4f552-5d49-482d-adc1-3e5d026091c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cafffa71-aeda-4247-b1ed-a546dbf4d243","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Patat_Bence_mufordito","timestamp":"2021. június. 26. 20:00","title":"Patat Bence műfordító: Knausgård regényei körül igazi botrány kerekedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751d4fce-9f97-4b24-b4a5-1a51b0560902","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az előző vb-döntő mindkét résztvevője pályára lép ma. Az Európa-bajnokság legnagyobb esélyesei között emlegetett francia csapat Svájccal találkozik a nyolcaddöntőben, a horvát válogatott pedig a gyatrán kezdő, de az utolsó csoportmeccsen parádézó spanyolokkal találkoznak. Itt követjük a nap eseményeit.","shortLead":"Az előző vb-döntő mindkét résztvevője pályára lép ma. Az Európa-bajnokság legnagyobb esélyesei között emlegetett...","id":"20210628_Horvatspanyol_es_franciasvajci_meccsekkel_folytatodnak_a_nyolcaddontok__percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=751d4fce-9f97-4b24-b4a5-1a51b0560902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd7f09e-81f6-4a42-87a4-6858b61a603b","keywords":null,"link":"/sport/20210628_Horvatspanyol_es_franciasvajci_meccsekkel_folytatodnak_a_nyolcaddontok__percrol_percre","timestamp":"2021. június. 28. 11:00","title":"Horvát-spanyol és francia-svájci meccsel folytatódnak a nyolcaddöntők - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b646a17-ba31-490b-86fe-eb381940cfb5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke arra kérte a szurkolókat, hogy tartózkodjanak a himnuszok kifütyülésétől, továbbá minden kirekesztő megnyilvánulástól.","shortLead":"Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke arra kérte a szurkolókat, hogy tartózkodjanak a himnuszok...","id":"20210626_Csanyi_azt_keri_a_szurkoloktol_hogy_tartozkodjanak_a_rasszista_homofob_soviniszta_megnyilvanulasoktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b646a17-ba31-490b-86fe-eb381940cfb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05622854-f6f8-49d7-890e-32efdda90dfe","keywords":null,"link":"/sport/20210626_Csanyi_azt_keri_a_szurkoloktol_hogy_tartozkodjanak_a_rasszista_homofob_soviniszta_megnyilvanulasoktol","timestamp":"2021. június. 26. 21:10","title":"Csányi azt kéri a szurkolóktól, hogy tartózkodjanak a rasszista, homofób és soviniszta megnyilvánulásoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz Napoli is a magyar válogatott védő kérői között van.","shortLead":"Az olasz Napoli is a magyar válogatott védő kérői között van.","id":"20210628_west_ham_szalai_attila_atigazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194de72b-563f-4ca9-b1be-80c874c6ba90","keywords":null,"link":"/sport/20210628_west_ham_szalai_attila_atigazolas","timestamp":"2021. június. 28. 12:31","title":"12 millió eurós ajánlatot tett a West Ham Szalai Attiláért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c354af2b-678e-4860-94df-d01632700cb6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például egy letűnt világgal, amelyet néhány mozdulat idéz meg.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210628_Foci_helyett_Balett_az_eltunt_ido_nyomaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c354af2b-678e-4860-94df-d01632700cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83796c93-c9aa-4169-960e-a9664a147d53","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Foci_helyett_Balett_az_eltunt_ido_nyomaban","timestamp":"2021. június. 28. 09:30","title":"Foci helyett: Balett az eltűnt idő nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legnagyobb szárazság alatt kaszálták le a zöldfelületet.","shortLead":"A legnagyobb szárazság alatt kaszálták le a zöldfelületet.","id":"20210628_Fidelitas_Vadviragos_Budapest_kaszalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ef4053-5ff8-4324-8999-6577558b816c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210628_Fidelitas_Vadviragos_Budapest_kaszalas","timestamp":"2021. június. 28. 07:56","title":"Gaznak nézte a Fidelitas a Vadvirágos Budapest program egy gyepét, és lekaszálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151203c1-58d4-4f7c-9529-a75fc4843ece","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kalapácsvető Gwen Berry azt mondta, a himnusz nem szólítja meg, soha nem is jelentett neki semmit.","shortLead":"A kalapácsvető Gwen Berry azt mondta, a himnusz nem szólítja meg, soha nem is jelentett neki semmit.","id":"20210628_A_himnusz_alatt_hatat_forditott_az_amerikai_zaszlonak_egy_fekete_sportolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=151203c1-58d4-4f7c-9529-a75fc4843ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6f63cb-20fc-4fca-88b0-b7713cfc8506","keywords":null,"link":"/elet/20210628_A_himnusz_alatt_hatat_forditott_az_amerikai_zaszlonak_egy_fekete_sportolo","timestamp":"2021. június. 28. 13:50","title":"A himnusz alatt hátat fordított az amerikai zászlónak egy fekete sportoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]