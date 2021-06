Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5978e787-ff6b-4714-a5ec-19613ee00977","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Környezetvédők szerint vissza kell adnunk a folyóknak az ártereiket.","shortLead":"Környezetvédők szerint vissza kell adnunk a folyóknak az ártereiket.","id":"20210627_Sivatagga_valhatunk_az_arterekre_telepitett_fejlesztesek_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5978e787-ff6b-4714-a5ec-19613ee00977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fda5f0e-91e0-4d93-8cbf-a68951ae5209","keywords":null,"link":"/zhvg/20210627_Sivatagga_valhatunk_az_arterekre_telepitett_fejlesztesek_miatt","timestamp":"2021. június. 27. 21:26","title":"Sivataggá válhatunk az árterekre telepített fejlesztések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"757b0ee9-adce-4234-8eac-c0600fd683af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sok házra nem kötöttek biztosítást.","shortLead":"Sok házra nem kötöttek biztosítást.","id":"20210627_Tobbszaz_millios_lehet_a_jegkar_Kadarkuton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=757b0ee9-adce-4234-8eac-c0600fd683af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afbab52-d72b-477e-8da8-420c57640b28","keywords":null,"link":"/zhvg/20210627_Tobbszaz_millios_lehet_a_jegkar_Kadarkuton","timestamp":"2021. június. 27. 20:37","title":"Több száz milliós lehet a jégkár Kadarkúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három autó rongálódott meg, amikor kidőlt egy platánfa szombaton délután Budapesten a Móricz Zsigmond körtéren - tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t.

","shortLead":"Három autó rongálódott meg, amikor kidőlt egy platánfa szombaton délután Budapesten a Móricz Zsigmond körtéren...","id":"20210626_Autokra_dolt_egy_20_meteres_platanfa_a_Moricz_Zsigmond_korteren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332b0e26-20fe-42b0-95d1-9057e2e3730d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210626_Autokra_dolt_egy_20_meteres_platanfa_a_Moricz_Zsigmond_korteren","timestamp":"2021. június. 26. 14:39","title":"Autókra dőlt egy 20 méteres platánfa a Móricz Zsigmond körtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403becdf-14cf-41a8-acb4-3042291287a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután távozott az egykori polgármester, nem maradt befolyásos politikusa a kormánypártnak a IX. kerületben.","shortLead":"Miután távozott az egykori polgármester, nem maradt befolyásos politikusa a kormánypártnak a IX. kerületben.","id":"20210628_fidesz_ferencvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=403becdf-14cf-41a8-acb4-3042291287a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb587c2d-be9b-43cd-b4b3-a9239f5818e7","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_fidesz_ferencvaros","timestamp":"2021. június. 28. 10:40","title":"Erős ember nélkül maradt a Fidesz Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb72f10a-c8e4-42ce-a840-46601d22b645","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar törvényt kommentálta Milos Zeman. ","shortLead":"A magyar törvényt kommentálta Milos Zeman. ","id":"20210627_Undoritonak_tartja_a_transznemueket_a_cseh_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb72f10a-c8e4-42ce-a840-46601d22b645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133a1bb3-eaa2-46d6-844d-677d9267ea3c","keywords":null,"link":"/elet/20210627_Undoritonak_tartja_a_transznemueket_a_cseh_miniszterelnok","timestamp":"2021. június. 27. 21:31","title":"Undorítónak tartja a transzneműeket a cseh elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02994c54-61ac-4d48-accb-bdfca2e8d8aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dánia remek játékkal jutott a negyeddöntőbe, azonban most Olaszországon, vagy Ausztrián van a sor. Kezdőcsapataik már nyilvánosak, meg is mutatjuk őket. ","shortLead":"Dánia remek játékkal jutott a negyeddöntőbe, azonban most Olaszországon, vagy Ausztrián van a sor. Kezdőcsapataik már...","id":"20210626_olasz_osztrak_kezdok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02994c54-61ac-4d48-accb-bdfca2e8d8aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a37cf2-151b-4c5f-9f32-a9297b2e78c4","keywords":null,"link":"/sport/20210626_olasz_osztrak_kezdok","timestamp":"2021. június. 26. 19:42","title":"Mutatjuk az olasz-osztrák meccs kezdőcsapatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467e88df-3b0c-4cd7-b3ba-58d5c0d5357e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Idaho államban élő Tom Adams végleg lemondott iPhone-járól, amikor egy baleset következtében egy erős sodrású folyóba ejtette. Kár volt: a készülék megkerült, és kutya baja.","shortLead":"Az Idaho államban élő Tom Adams végleg lemondott iPhone-járól, amikor egy baleset következtében egy erős sodrású...","id":"20210628_vizbe_esett_iphone_idaho_folyo_vizallosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=467e88df-3b0c-4cd7-b3ba-58d5c0d5357e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bdc14f-33e1-4bb1-8c72-a34e964f55c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_vizbe_esett_iphone_idaho_folyo_vizallosag","timestamp":"2021. június. 28. 08:03","title":"Még mindig ébresztett az iPhone, amely három napon át volt egy három méter mély folyóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyarok fele használ még vezetékes telefont, bár kétharmaduk szerint a mobiltelefon tökéletesen helyettesíti azt. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) legutóbb publikált reprezentatív kutatása a háztartásokat és a 14 éves és annál idősebb lakosságot kérdezte a vezetékes telefonhoz fűződő viszonyáról.","shortLead":"A magyarok fele használ még vezetékes telefont, bár kétharmaduk szerint a mobiltelefon tökéletesen helyettesíti azt...","id":"20210628_nmhh_vezetekes_telefon_hasznalati_szokasok_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da03ce69-2e5a-4aea-aa90-3ebab20de994","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_nmhh_vezetekes_telefon_hasznalati_szokasok_kutatas","timestamp":"2021. június. 28. 11:03","title":"Egyáltalán ki használ még Magyarországon vezetékes telefont? És miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]