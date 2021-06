Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"364b79cb-3d86-445c-a7f5-08a9ef72e1d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A holland-cseh meccs miatt nehezebb lesz Budapesten közlekedni. ","shortLead":"A holland-cseh meccs miatt nehezebb lesz Budapesten közlekedni. ","id":"20210627_A_Puskasban_lesz_hatkor_a_meccs_ne_lenduletbol_kozlekedjen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=364b79cb-3d86-445c-a7f5-08a9ef72e1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3df40a6-8064-496e-bbae-09eaeebdfe03","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_A_Puskasban_lesz_hatkor_a_meccs_ne_lenduletbol_kozlekedjen","timestamp":"2021. június. 27. 08:10","title":"A Puskásban lesz hatkor a meccs, ne lendületből közlekedjen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b9e033-9c08-4305-a2f2-5127d69d3ddc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem fogadható el olyan fizetett politikai hirdetés, amely ennyire szabadon bánik a tényekkel – így magyarázta a La Libre Belgique azt, hogy nem közölte le a magyar miniszterelnök hirdetését. Más lap annyit reagált, hogy nem fért össze a hirdetés az általuk képviselt értékekkel.","shortLead":"Nem fogadható el olyan fizetett politikai hirdetés, amely ennyire szabadon bánik a tényekkel – így magyarázta a La...","id":"20210628_orban_hirdetes_ujsagok_belga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9b9e033-9c08-4305-a2f2-5127d69d3ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c211ddd9-76ad-4c68-85e2-71cf5ce89730","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_orban_hirdetes_ujsagok_belga","timestamp":"2021. június. 28. 08:11","title":"Több külföldi újság visszautasította Orbán fizetett hirdetését, mert az „hadilábon állt az igazsággal”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6d96e9-2416-41f7-a6b2-c43341c0840b","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Másutt is szembenállás jellemzi a politikai eliteket, és ahol sikerült az együttműködés, ott sem azért történt, mert bölcsebbek voltak, mint a magyarok. Önreflexióra lenne szükség, és ebben nagy segítséget adhatnának a filmek – mondja Csizmadia Ervin.","shortLead":"Másutt is szembenállás jellemzi a politikai eliteket, és ahol sikerült az együttműködés, ott sem azért történt, mert...","id":"202125__csizmadia_ervin_politologus__ahianyzo_masik_felrol__mint_afilmekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6d96e9-2416-41f7-a6b2-c43341c0840b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8555fab-1452-4e92-a39c-3c985b9a73a9","keywords":null,"link":"/360/202125__csizmadia_ervin_politologus__ahianyzo_masik_felrol__mint_afilmekben","timestamp":"2021. június. 27. 13:30","title":"Csizmadia Ervin: Orbán téved, ha azt gondolja, az EU követni fog bennünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30db2e63-fdcc-4892-9786-8ef92e3a101e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy a magyar kormány, úgy a műsorba meghívott Kovács Tamás Iván nagykövet sem tudott konkrétumokat mondani a homofób módosítóval ellátott pedofiltörvényről, azonban annak nem látja akadályát, hogy a műsor másik vendége, a belga transznemű miniszterelnök-helyettes kiskorúaknak tartson Magyarországon előadást. ","shortLead":"Ahogy a magyar kormány, úgy a műsorba meghívott Kovács Tamás Iván nagykövet sem tudott konkrétumokat mondani a homofób...","id":"20210628_flamand_kozteve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30db2e63-fdcc-4892-9786-8ef92e3a101e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f69b4bb-297a-46a2-bc81-78680c1f24ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_flamand_kozteve","timestamp":"2021. június. 28. 14:18","title":"Húsz percig foglalkozott a homofóbtörvénnyel a flamand köztévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Sosem hallotta meg a tüntetők kérését Áder János, ám kinevezése óta többször élt a törvények szentesítését megállító jogával, mint Göncz Árpád és Mádl Ferenc, de kevesebbszer, mint Sólyom László. ","shortLead":"Sosem hallotta meg a tüntetők kérését Áder János, ám kinevezése óta többször élt a törvények szentesítését megállító...","id":"20210628_Ader_allamfo_veto_torveny_homofobtorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29b641e-c243-4cdd-acf0-bc1bb531d45d","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_Ader_allamfo_veto_torveny_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 28. 16:15","title":"\"Ne írd alá, János!\": mennyit ér az államfő vétója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb59154-203a-4489-8e23-858f692dcb02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség most kapta el a gyanúsítottakat.","shortLead":"A rendőrség most kapta el a gyanúsítottakat.","id":"20210627_Apa_es_fia_tamadt_ket_nemet_nore_a_szerdai_Ebmeccsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cb59154-203a-4489-8e23-858f692dcb02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c65f98-5802-4f15-bb38-9a29d3c7dd38","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Apa_es_fia_tamadt_ket_nemet_nore_a_szerdai_Ebmeccsen","timestamp":"2021. június. 27. 18:55","title":"Apa és fia támadhatott két német nőre a szerdai Eb-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c877b067-8728-4233-9eb4-5aed70b84460","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly csillant fel a remény, hogy a foszfin (PH3) gáz jelenléte a vénuszi légkörben talán mikrobák létére utal.","shortLead":"Tavaly csillant fel a remény, hogy a foszfin (PH3) gáz jelenléte a vénuszi légkörben talán mikrobák létére utal.","id":"20210628_venusz_felhok_foszfin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c877b067-8728-4233-9eb4-5aed70b84460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ea98db-3d89-431f-97a5-5ad9795c939d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_venusz_felhok_foszfin","timestamp":"2021. június. 28. 20:15","title":"Kutatók szerint nem lehet élet a Vénuszon, mert a felhői túl szárazak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c563049d-ff47-4aee-a66e-00d1838fecea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzines és dízel meghajtású személyautók napjai a jelek szerint meg vannak számlálva.","shortLead":"A benzines és dízel meghajtású személyautók napjai a jelek szerint meg vannak számlálva.","id":"20210628_a_vw_2035_utan_nem_arul_tobb_belsoegesu_motoros_autot_europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c563049d-ff47-4aee-a66e-00d1838fecea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53de383c-2e83-47c9-82aa-df1bf34f72f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_a_vw_2035_utan_nem_arul_tobb_belsoegesu_motoros_autot_europaban","timestamp":"2021. június. 28. 07:59","title":"A VW 2035 után nem árul több belsőégésű motoros autót Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]