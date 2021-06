Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5381a896-c93b-4d8b-a14e-f9da9dd59b82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számítások szerint egy ekkora napelemfarm kiépítéséhez legalább 100 rakétakilövésre lesz szükség. A fejlesztés – már ha megvalósul – 2050-től termelhet gigawatt mennyiségű elektromosságot.","shortLead":"A számítások szerint egy ekkora napelemfarm kiépítéséhez legalább 100 rakétakilövésre lesz szükség. A fejlesztés – már...","id":"20210628_kina_naperomu_hosszu_meneteles_9","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5381a896-c93b-4d8b-a14e-f9da9dd59b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d1c2aa-9bbb-46e0-ac75-26c1481f50e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_kina_naperomu_hosszu_meneteles_9","timestamp":"2021. június. 28. 15:38","title":"Kína gigantikus naperőművet telepítene az űrbe, már 2022-től munkához látnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15daf4a6-95bc-440a-b7f3-f60b4b6f5798","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az UEFA tájékoztatta az MLSZ-t is, hogy be lehet vinni a stadionba szivárványos zászlókat. ","shortLead":"Az UEFA tájékoztatta az MLSZ-t is, hogy be lehet vinni a stadionba szivárványos zászlókat. ","id":"20210627_Az_UEFA_cafolja_hogy_kitiltottak_volna_a_szivarvanyos_zaszlokat_a_szurkoloi_zonabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15daf4a6-95bc-440a-b7f3-f60b4b6f5798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7f8ab7-e2af-4abd-8553-298bb5fd473e","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Az_UEFA_cafolja_hogy_kitiltottak_volna_a_szivarvanyos_zaszlokat_a_szurkoloi_zonabol","timestamp":"2021. június. 27. 19:42","title":"Az UEFA cáfolja, hogy kitiltotta volna a szivárványos zászlókat a holland-cseh meccsről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a37b746-402b-4fc5-a6ea-c6729c3fb1e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész bár nem játszott el mindent, amit szeretett volna, már nem akar visszatérni, és ezért nem is fáj a szíve.","shortLead":"A színész bár nem játszott el mindent, amit szeretett volna, már nem akar visszatérni, és ezért nem is fáj a szíve.","id":"20210627_Elhagyja_a_palyat_Haumann_Peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a37b746-402b-4fc5-a6ea-c6729c3fb1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8855dcf8-2107-4d64-bd54-ba275e7b8ebf","keywords":null,"link":"/kultura/20210627_Elhagyja_a_palyat_Haumann_Peter","timestamp":"2021. június. 27. 14:59","title":"Elhagyja a pályát Haumann Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc95e83-f9b8-45e4-9529-486d8461d6ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy Japán térségében őshonos algafaj fenyegeti a dél-franciaországi Marseille közelében fekvő Calanque standjait - közölték környezetvédelmi szakemberek. Az alga akár mérgező is lehet, ha magas lesz miatta gázkoncentráció, be kell zárni strandokat.","shortLead":"Egy Japán térségében őshonos algafaj fenyegeti a dél-franciaországi Marseille közelében fekvő Calanque standjait...","id":"20210627_Hanyingert_keltoen_budos_alga_telepedett_meg_Marseille_kozeleben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cc95e83-f9b8-45e4-9529-486d8461d6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7ce867-f3d3-4ae0-b7f1-75f498dd0117","keywords":null,"link":"/zhvg/20210627_Hanyingert_keltoen_budos_alga_telepedett_meg_Marseille_kozeleben","timestamp":"2021. június. 27. 16:40","title":"Hányingert keltően büdös alga telepedett meg Marseille közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keleti megyékben a rendkívüli forróság mellett viharok is várhatók.","shortLead":"A keleti megyékben a rendkívüli forróság mellett viharok is várhatók.","id":"20210629_hoseg_zivatarok_veszelyjelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e225b10-9724-4857-a507-9501ab75d246","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_hoseg_zivatarok_veszelyjelzes","timestamp":"2021. június. 29. 05:42","title":"Hőség és zivatarok miatt adtak ki veszélyjelzést keddre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581aa3a3-b759-4968-ad89-1b0136327d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A januári támadáshoz hasonlóan a gödöllői HÉV vonalán történt a támadás.","shortLead":"A januári támadáshoz hasonlóan a gödöllői HÉV vonalán történt a támadás.","id":"20210629_hev_szilasliget_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=581aa3a3-b759-4968-ad89-1b0136327d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a369aa50-ff8b-4303-bce3-e298861ced21","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_hev_szilasliget_tamadas","timestamp":"2021. június. 29. 06:35","title":"Meg akartak erőszakolni egy HÉV-ről leszálló nőt, a rendőrök elfogtak egy férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ee4272-e780-4697-ac42-3fe1cd5b0a67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi, mindössze háromperces, ám annál látványosabb videó összefoglalja a héten bejelentett új operációs rendszer, a Windows 11 újdonságait.","shortLead":"Az alábbi, mindössze háromperces, ám annál látványosabb videó összefoglalja a héten bejelentett új operációs rendszer...","id":"20210627_windows_11_video_uj_funkciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02ee4272-e780-4697-ac42-3fe1cd5b0a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec522813-9d37-49bc-b58e-101e1bd014b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_windows_11_video_uj_funkciok","timestamp":"2021. június. 27. 18:03","title":"Kevés az ideje? 3 percben megnézheti a Windows 11 újdonságait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Német Szintik és Romák Központi Tanácsának elnöke ezzel tiltakozik a homofób elemekkel rendelkező pedofiltörvény ellen.","shortLead":"A Német Szintik és Romák Központi Tanácsának elnöke ezzel tiltakozik a homofób elemekkel rendelkező pedofiltörvény...","id":"20210628_romani_rose_kituntetes_orban_viktor_magyar_erdemrend_homofobtorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d126e96-0e65-4af3-92d5-4f65a6af26a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_romani_rose_kituntetes_orban_viktor_magyar_erdemrend_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 28. 13:45","title":"Romani Rose szégyelli, ezért visszaadja az Orbán-kormánytól kapott kitüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]