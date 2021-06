Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előző hónaphoz és az előző év azonos időszakához képest is nőtt a foglalkoztatás májusban a KSH adatai szerint.","shortLead":"Az előző hónaphoz és az előző év azonos időszakához képest is nőtt a foglalkoztatás májusban a KSH adatai szerint.","id":"20210629_47_ezer_embernek_lett_munkaja_majusban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b90a838-7672-4c25-a232-cfda7f85d107","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_47_ezer_embernek_lett_munkaja_majusban","timestamp":"2021. június. 29. 09:31","title":"47 ezer embernek lett munkája májusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"706275eb-71f1-4a17-9123-da80370fb33e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 36 éves sofőrt őrizetbe vették, és közúti veszélyeztetés miatt indult ellene eljárás. ","shortLead":"A 36 éves sofőrt őrizetbe vették, és közúti veszélyeztetés miatt indult ellene eljárás. ","id":"20210629_Elkaptak_a_8as_uton_amokfutast_rendezo_autost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=706275eb-71f1-4a17-9123-da80370fb33e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43708d2-9b3b-4c6f-8f9a-c39a9d64d1f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_Elkaptak_a_8as_uton_amokfutast_rendezo_autost","timestamp":"2021. június. 29. 14:45","title":"Elkapták a 8-as úton ámokfutó autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Naponta nagyjából tízezer ember kapja meg az első oltását, a hétvégén pedig ennél is sokkal kevesebben. Ez nemcsak azt jelenti, hogy nemzetközi összehasonlításban sorra érik be és hagyják le más országok a magyar oltottsági arányt, hanem azt is, hogy nagyon lassan haladunk a lazítás következő lépcsőfokaként megjelölt 5,5 milliós határ felé.","shortLead":"Naponta nagyjából tízezer ember kapja meg az első oltását, a hétvégén pedig ennél is sokkal kevesebben. Ez nemcsak azt...","id":"20210628_oltas_lazitas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b976f6-6f71-4072-8640-e5848bf46789","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_oltas_lazitas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 28. 10:44","title":"Csak a hét vége felé jöhet az újabb lazítás, ha ennyire lassan halad tovább az oltási program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb72f10a-c8e4-42ce-a840-46601d22b645","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar törvényt kommentálta Milos Zeman. ","shortLead":"A magyar törvényt kommentálta Milos Zeman. ","id":"20210627_Undoritonak_tartja_a_transznemueket_a_cseh_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb72f10a-c8e4-42ce-a840-46601d22b645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133a1bb3-eaa2-46d6-844d-677d9267ea3c","keywords":null,"link":"/elet/20210627_Undoritonak_tartja_a_transznemueket_a_cseh_miniszterelnok","timestamp":"2021. június. 27. 21:31","title":"Undorítónak tartja a transzneműeket a cseh elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db","c_author":"Bojár Gábor","category":"360","description":"Nyugaton már elég régen szívesebben látnák az Orbán vezette Magyarországot az EU-n és a NATO-n kívül, ezért nekik nem érdekük taktikai okokból visszafogni a felháborító törvény elleni fellépést, írja szerzőnk.","shortLead":"Nyugaton már elég régen szívesebben látnák az Orbán vezette Magyarországot az EU-n és a NATO-n kívül, ezért nekik nem...","id":"20210628_Bojar_Gabor_A_homofobtorveny_Orban_provokacioja_es_nem_csak_hazai_hasznalatra_szol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ed1117-269f-4623-9c63-129cc02180dc","keywords":null,"link":"/360/20210628_Bojar_Gabor_A_homofobtorveny_Orban_provokacioja_es_nem_csak_hazai_hasznalatra_szol","timestamp":"2021. június. 28. 18:00","title":"Bojár Gábor: A homofóbtörvény Orbán provokációja, és nem csak hazai használatra szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Fogadják el, hogy igenis mindennek lehet egy kis helye a környezetünkben” – üzente Cser-Palkovics András.","shortLead":"„Fogadják el, hogy igenis mindennek lehet egy kis helye a környezetünkben” – üzente Cser-Palkovics András.","id":"20210629_cser_palkovics_andras_fidelitas_kaszalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbb0638-ec2b-4c13-9a8e-3a5315e0c351","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_cser_palkovics_andras_fidelitas_kaszalas","timestamp":"2021. június. 29. 11:27","title":"Fideszes polgármester szúrt oda a kaszáló Fidelitasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e48f5ec-3ac4-46c8-82f7-1b35b2febd49","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznek van már négy lánya, most született egy fia.","shortLead":"A színésznek van már négy lánya, most született egy fia.","id":"20210628_Ismet_apa_lett_Ewan_McGregor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e48f5ec-3ac4-46c8-82f7-1b35b2febd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a91af00-a778-4873-a42c-4bf43ed5544f","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Ismet_apa_lett_Ewan_McGregor","timestamp":"2021. június. 28. 15:02","title":"Ismét apa lett Ewan McGregor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b9e033-9c08-4305-a2f2-5127d69d3ddc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem fogadható el olyan fizetett politikai hirdetés, amely ennyire szabadon bánik a tényekkel – így magyarázta a La Libre Belgique azt, hogy nem közölte le a magyar miniszterelnök hirdetését. Más lap annyit reagált, hogy nem fért össze a hirdetés az általuk képviselt értékekkel.","shortLead":"Nem fogadható el olyan fizetett politikai hirdetés, amely ennyire szabadon bánik a tényekkel – így magyarázta a La...","id":"20210628_orban_hirdetes_ujsagok_belga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9b9e033-9c08-4305-a2f2-5127d69d3ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c211ddd9-76ad-4c68-85e2-71cf5ce89730","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_orban_hirdetes_ujsagok_belga","timestamp":"2021. június. 28. 08:11","title":"Több külföldi újság visszautasította Orbán fizetett hirdetését, mert az „hadilábon állt az igazsággal”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]