[{"available":true,"c_guid":"03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bátrabb iskolaigazgatókra és bérrendezésre lenne szükség – mondta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke, aki állítja, a homoszexualitást senki nem „népszerűsíti” az iskolákban.



","shortLead":"Bátrabb iskolaigazgatókra és bérrendezésre lenne szükség – mondta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke...","id":"20210628_Par_ev_mulva_kezelhetetlen_lesz_a_tanarhiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4b0e03-e6e4-4aa9-aa7e-d009d86445b4","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Par_ev_mulva_kezelhetetlen_lesz_a_tanarhiany","timestamp":"2021. június. 28. 20:01","title":"Horváth Péter: Nem lesz hatása a pedofiltörvénynek az iskolákra, mert eddig sem népszerűsítette senki a homoszexualitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c563049d-ff47-4aee-a66e-00d1838fecea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzines és dízel meghajtású személyautók napjai a jelek szerint meg vannak számlálva.","shortLead":"A benzines és dízel meghajtású személyautók napjai a jelek szerint meg vannak számlálva.","id":"20210628_a_vw_2035_utan_nem_arul_tobb_belsoegesu_motoros_autot_europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c563049d-ff47-4aee-a66e-00d1838fecea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53de383c-2e83-47c9-82aa-df1bf34f72f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_a_vw_2035_utan_nem_arul_tobb_belsoegesu_motoros_autot_europaban","timestamp":"2021. június. 28. 07:59","title":"A VW 2035 után nem árul több belsőégésű motoros autót Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2241c248-077c-4968-a06a-93d5e431b4a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A phenjani utca emberét mélységesen megrázta a vezér \"soványsága\" – ez derült ki az észak-koreai közmédia tudósításából. ","shortLead":"A phenjani utca emberét mélységesen megrázta a vezér \"soványsága\" – ez derült ki az észak-koreai közmédia...","id":"20210628_Furcsa_interjut_kozolt_az_eszakkoreai_kozteve_Kim_Dzsong_Un_hirtelen_fogyasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2241c248-077c-4968-a06a-93d5e431b4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e28b59-b770-49e4-8f6e-210a2b57834b","keywords":null,"link":"/elet/20210628_Furcsa_interjut_kozolt_az_eszakkoreai_kozteve_Kim_Dzsong_Un_hirtelen_fogyasarol","timestamp":"2021. június. 28. 15:42","title":"Furcsa interjút közölt az észak-koreai köztévé Kim Dzsong Un hirtelen fogyásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5365c701-b58b-434a-bfea-83dcc0ea6bea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A beszélgetés jót tesz” néven magányos embereknek indítottak segélyvonalat Bécsben. A több szervezet együttműködésében megvalósuló kezdeményezésben először harminc operátor dolgozik, a szolgáltatás török nyelven is elérhető. Tervben van a bosnyák, szerb és horvát verzió is.



","shortLead":"„A beszélgetés jót tesz” néven magányos embereknek indítottak segélyvonalat Bécsben. A több szervezet együttműködésében...","id":"20210628_A_becsiek_majdnem_fel_szingli__maganyvonalat_inditottak_szamukra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5365c701-b58b-434a-bfea-83dcc0ea6bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee5a9e4-7e31-4025-a0a7-ab745296cede","keywords":null,"link":"/elet/20210628_A_becsiek_majdnem_fel_szingli__maganyvonalat_inditottak_szamukra","timestamp":"2021. június. 28. 11:15","title":"A bécsiek majdnem fele szingli – magányvonalat indítottak számukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d1bcd8-e025-474b-9fbe-4907599ad9e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még a végén gyorsan bevezetik az eurót, márpedig az csak bajt hozna a fejünkre.","shortLead":"Még a végén gyorsan bevezetik az eurót, márpedig az csak bajt hozna a fejünkre.","id":"20210628_matolcsy_gyorgy_euro_eurocsatlakozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2d1bcd8-e025-474b-9fbe-4907599ad9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de29bdff-8f05-4737-8119-4811a7af365d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_matolcsy_gyorgy_euro_eurocsatlakozas","timestamp":"2021. június. 28. 16:11","title":"Matolcsy gazdasági katasztrófától tart, ha az ellenzék győz 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"727506fa-2fd5-4f44-a80a-1275a2c1daf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kulcsokat vissza fogják adni, de előbb még akcióznak velük.","shortLead":"A kulcsokat vissza fogják adni, de előbb még akcióznak velük.","id":"20210628_Feljelentette_a_Greenpeacet_a_Volkswagen_mert_az_aktivistak_elloptak_1500_kocsi_kulcsot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=727506fa-2fd5-4f44-a80a-1275a2c1daf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119c76a9-e72c-408a-bbc3-e08386c882dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_Feljelentette_a_Greenpeacet_a_Volkswagen_mert_az_aktivistak_elloptak_1500_kocsi_kulcsot","timestamp":"2021. június. 28. 16:53","title":"Feljelentette a Greenpeace-t a Volkswagen, mert az aktivisták elloptak rengeteg kocsikulcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98df362c-feb2-430e-9c2b-6a862cd31d8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a munkaszervezési szokások változnak nagyot, az irodabérlés árait is újra kell gondolnia sok cégnek.","shortLead":"Nem csak a munkaszervezési szokások változnak nagyot, az irodabérlés árait is újra kell gondolnia sok cégnek.","id":"20210628_home_office_tavmunka_gki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98df362c-feb2-430e-9c2b-6a862cd31d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a87aff0-b1e2-4b6b-b48f-d2e28c109b3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_home_office_tavmunka_gki","timestamp":"2021. június. 28. 12:16","title":"Otthonról szeretne dolgozni a home office-ban lévők többsége a járvány után is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A decemberben őrizetbe vett – azóta menesztett – tisztségviselő két ügyben is érintett az ügyészség szerint.","shortLead":"A decemberben őrizetbe vett – azóta menesztett – tisztségviselő két ügyben is érintett az ügyészség szerint.","id":"20210629_vademeles_helyettes_allamtitkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579fb38d-3b59-42b8-9807-0fd4287ac605","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_vademeles_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2021. június. 29. 11:49","title":"Vádat emeltek az Agrárminisztérium volt helyettes államtitkára ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]