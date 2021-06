Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a7b429f3-6512-4e85-9fca-91efb97a69f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított videós előadássorozatot Fábri György. Az első rész, amely az egyetemi autonómia értelmét és értelmezését járja körül, már a hvg.hu-n is megnézhető.



","shortLead":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított videós előadássorozatot Fábri György. Az első...","id":"20210629_Hajnalhasadas_1__Az_egyetemi_autonomia_ertelme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7b429f3-6512-4e85-9fca-91efb97a69f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5382645c-b9cf-4659-bb13-fd68e0fce423","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Hajnalhasadas_1__Az_egyetemi_autonomia_ertelme","timestamp":"2021. június. 29. 12:20","title":"Hajnalhasadás 1. – Az egyetemi autonómia értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15479b73-86d5-431f-821b-f9c0197bc274","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PhoneBuff csapata ezúttal az első és a legutóbbi iPhone-ok képességét mérte össze, hogy kiderüljön, mennyivel lassabb az első készülék az iPhone 12-höz képest.","shortLead":"A PhoneBuff csapata ezúttal az első és a legutóbbi iPhone-ok képességét mérte össze, hogy kiderüljön, mennyivel lassabb...","id":"20210628_apple_iphone_iphone_12_sebessegteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15479b73-86d5-431f-821b-f9c0197bc274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2b1960-0dfa-4f19-b3de-2b7ac79f1eea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_apple_iphone_iphone_12_sebessegteszt","timestamp":"2021. június. 28. 14:03","title":"Videó: összemérték az első iPhone és az iPhone 12 sebességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8fad1b-7998-4090-85f9-893556d61563","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Ugyan kinek jutna eszébe az, hogy Dánia bejut a negyeddöntőbe az Eb-n, Portugália viszont nem? Naná, hogy Marco Rossinak! És Bárdos Andrásnak, aki amúgy is vezette a tippversenyünket, azóta viszont csak megerősítette az első helyét. De Csehország negyeddöntőjére is érkezett tipp a hvg.hu játékában, a Kezdő tizenegyben, bár akkor már azt is tegyük hozzá, hogy négy játékosunk az oroszokat, valamint a lengyeleket is bejuttatta a negyeddöntőbe. A tippeket még az Európa-bajnokság kezdése előtt kértük el – nézzük most ez alapján, hogy kit várnak az Eb meglepetéscsapatának!","shortLead":"Ugyan kinek jutna eszébe az, hogy Dánia bejut a negyeddöntőbe az Eb-n, Portugália viszont nem? Naná, hogy Marco...","id":"20210628_Kezdo_tizenegy_Eb_meglepetescsapat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d8fad1b-7998-4090-85f9-893556d61563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91f7dd9-a13c-4d62-8753-ff2a4f4b44d7","keywords":null,"link":"/sport/20210628_Kezdo_tizenegy_Eb_meglepetescsapat","timestamp":"2021. június. 28. 15:10","title":"Csehország, Dánia, vagy valaki más? Melyik lesz az Eb meglepetéscsapata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f85b24b-7a97-4e13-94b7-0d50a64571c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 17 éves fiú egy I. kerületi lakás ablakából ugrott ki tavaly májusban.","shortLead":"Egy 17 éves fiú egy I. kerületi lakás ablakából ugrott ki tavaly májusban.","id":"20210627_A_Kabitoszerellenes_Vilagnapon_fiatalok_megrazo_riportban_meselnek_baratjuk_elveszteserol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f85b24b-7a97-4e13-94b7-0d50a64571c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf3a2f0-4dee-444f-a9c5-a2ad55b523be","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_A_Kabitoszerellenes_Vilagnapon_fiatalok_megrazo_riportban_meselnek_baratjuk_elveszteserol","timestamp":"2021. június. 27. 15:44","title":"A Kábítószer-ellenes Világnapon fiatalok megrázó riportban mesélnek barátjuk elvesztéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb59154-203a-4489-8e23-858f692dcb02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség most kapta el a gyanúsítottakat.","shortLead":"A rendőrség most kapta el a gyanúsítottakat.","id":"20210627_Apa_es_fia_tamadt_ket_nemet_nore_a_szerdai_Ebmeccsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cb59154-203a-4489-8e23-858f692dcb02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c65f98-5802-4f15-bb38-9a29d3c7dd38","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Apa_es_fia_tamadt_ket_nemet_nore_a_szerdai_Ebmeccsen","timestamp":"2021. június. 27. 18:55","title":"Apa és fia támadhatott két német nőre a szerdai Eb-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b45badc-e7b2-4fef-9f32-52575cc2faf5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négyen utaztak a kocsiban, mindenki nagyon élvezte. ","shortLead":"Négyen utaztak a kocsiban, mindenki nagyon élvezte. ","id":"20210627_240_kmoraval_hajtott_egy_autos_az_M1esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b45badc-e7b2-4fef-9f32-52575cc2faf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae11a42c-6089-45a5-99d6-064ebbb47a47","keywords":null,"link":"/cegauto/20210627_240_kmoraval_hajtott_egy_autos_az_M1esen","timestamp":"2021. június. 27. 20:24","title":"240 km/órával hajtott egy autós az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fegyházbüntetést kért rá az ügyészség.","shortLead":"Fegyházbüntetést kért rá az ügyészség.","id":"20210629_emberoles_vademeles_apolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e2b7c4-d5fb-4f9b-912b-c8ebc9d35dc0","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_emberoles_vademeles_apolas","timestamp":"2021. június. 29. 11:05","title":"Emberölés miatt felelhet az a nő, aki nem ápolta az idős édesanyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi 16 ezer airbnb-s lakásból csak hatezer maradt, a többi megjelent a hosszú távra kiadók között. ","shortLead":"A korábbi 16 ezer airbnb-s lakásból csak hatezer maradt, a többi megjelent a hosszú távra kiadók között. ","id":"20210628_kiado_lakas_alberlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b81cbc9-a22b-4359-a14d-6f8af394f9af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_kiado_lakas_alberlet","timestamp":"2021. június. 28. 13:37","title":"Soha nem válogathattak annyi kiadó lakás közül az egyetemisták, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]