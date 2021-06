Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"251aa35d-eb83-461e-8284-deae000a5f23","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kormány úgynevezett pedofiltörvényére reagált a Duma Aktuál a maga sajátos módján: a homoszexualitás népszerűsítését tiltó passzusokat igyekeztek szó szerint venni és megszegni a szabályokat. ","shortLead":"A kormány úgynevezett pedofiltörvényére reagált a Duma Aktuál a maga sajátos módján: a homoszexualitás népszerűsítését...","id":"20210628_Duma_Aktual_Homofob_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=251aa35d-eb83-461e-8284-deae000a5f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939dff08-2d62-4179-8599-2af30530efba","keywords":null,"link":"/360/20210628_Duma_Aktual_Homofob_torveny","timestamp":"2021. június. 28. 19:00","title":"Aktív időskor, teherautók és egy csehszlovák tsz-elnök – a homoszexualitást népszerűsíti a Duma Aktuál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e7f191a-3d19-441d-b432-578c6fa0da89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A túl nagy sebesség miatt beszitált a lakókocsi, és a szalagkorlátnak csapódott az autó.","shortLead":"A túl nagy sebesség miatt beszitált a lakókocsi, és a szalagkorlátnak csapódott az autó.","id":"20210629_lakokocsit_baleset_m3_autopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e7f191a-3d19-441d-b432-578c6fa0da89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281ebcd7-63d7-4acf-ad61-5d610987af24","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_lakokocsit_baleset_m3_autopalya","timestamp":"2021. június. 29. 07:57","title":"Videó: rommá tört egy lakókocsit vontató autó az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b4821f-661c-4c29-9e76-c8b21e0b9696","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Idén négyen fulladtak a tóba, ketten valószínűleg rosszul lettek. ","shortLead":"Idén négyen fulladtak a tóba, ketten valószínűleg rosszul lettek. ","id":"20210628_balaton_hetvege_vizimentok_halal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40b4821f-661c-4c29-9e76-c8b21e0b9696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505a6e5b-b5f5-4b34-a673-8a02dbd5b856","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_balaton_hetvege_vizimentok_halal","timestamp":"2021. június. 28. 17:42","title":"A hétvégén ketten fulladtak a Balatonba, a vízirendőrök 21 embert mentettek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A decemberben őrizetbe vett – azóta menesztett – tisztségviselő két ügyben is érintett az ügyészség szerint.","shortLead":"A decemberben őrizetbe vett – azóta menesztett – tisztségviselő két ügyben is érintett az ügyészség szerint.","id":"20210629_vademeles_helyettes_allamtitkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579fb38d-3b59-42b8-9807-0fd4287ac605","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_vademeles_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2021. június. 29. 11:49","title":"Vádat emeltek az Agrárminisztérium volt helyettes államtitkára ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a4ec502-1896-4587-8db6-64fcb12bd276","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bántalmazott lányt kint hagyták a fagyban, édesanyja találta meg.","shortLead":"A bántalmazott lányt kint hagyták a fagyban, édesanyja találta meg.","id":"20210630_Leitatott_veszprem_megyei_fiatal_videora_vettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a4ec502-1896-4587-8db6-64fcb12bd276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2afb1d-a5a0-4ac5-959e-639fd8e1a8b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Leitatott_veszprem_megyei_fiatal_videora_vettek","timestamp":"2021. június. 30. 11:37","title":"Leitatott egy lányt három Veszprém megyei fiatal, majd videóra vették, ahogy megerőszakolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2916e1b8-d3c0-45a0-91b6-fc60f1b2557e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családügyi miniszter megismételte a kormányzati álláspontot, ami szerint a jogszabály csak a kiskorúakat védi.","shortLead":"A családügyi miniszter megismételte a kormányzati álláspontot, ami szerint a jogszabály csak a kiskorúakat védi.","id":"20210630_novak_katalin_pedofiltorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2916e1b8-d3c0-45a0-91b6-fc60f1b2557e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf61107-f866-401b-b8a8-cd7c2f82dbc5","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_novak_katalin_pedofiltorveny","timestamp":"2021. június. 30. 05:50","title":"Novák Katalin szerint a kritikusoknak azért van bajuk a melegellenes törvénnyel, mert szalagcímekből tájékozódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e667cb-bc77-4523-9a2f-d1341bd188c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov olyan nyugati oktatásról beszélt, ahol azt tanítják, Jézus biszexuális volt. Gyorsan kiderült, mire alapozza ismereteit.","shortLead":"Szergej Lavrov olyan nyugati oktatásról beszélt, ahol azt tanítják, Jézus biszexuális volt. Gyorsan kiderült, mire...","id":"20210628_lavrov_homofobtorveny_jezus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76e667cb-bc77-4523-9a2f-d1341bd188c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f70a9cb-c3b3-44c9-aab0-8a392f6ed452","keywords":null,"link":"/vilag/20210628_lavrov_homofobtorveny_jezus","timestamp":"2021. június. 28. 18:43","title":"Az orosz külügyminiszter egy TikTok-videóra hivatkozva védte meg a magyar homofóbtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990a416b-3844-4616-aab4-f0f74235b805","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több kutatás is igazolta, hogy milyen sok kárt okoz a gyerekek fizikai büntetése.","shortLead":"Több kutatás is igazolta, hogy milyen sok kárt okoz a gyerekek fizikai büntetése.","id":"20210630_A_veres_csak_ront_a_gyerekek_viselkedesen_es_komoly_karokat_okoz_nekik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=990a416b-3844-4616-aab4-f0f74235b805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb12ca4-8492-4810-9473-49c67bdb5e13","keywords":null,"link":"/elet/20210630_A_veres_csak_ront_a_gyerekek_viselkedesen_es_komoly_karokat_okoz_nekik","timestamp":"2021. június. 30. 10:16","title":"A verés csak ront a gyerekek viselkedésén és komoly károkat okoz nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]