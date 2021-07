Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f0c6899d-6ea9-491a-a592-9dbd228f056c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Háromszázezer dollárért (89 millió forintért) kelt el Indina Jones egyik híres fedora kalapja kedden egy Los Angeles-i árverésen. Korábban egy másik kalapért 500 ezret is adtak.



","shortLead":"Háromszázezer dollárért (89 millió forintért) kelt el Indina Jones egyik híres fedora kalapja kedden egy Los Angeles-i...","id":"20210630_Indiana_Jones_egyik_kalapja_haromszazezer_dollarert_kelt_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0c6899d-6ea9-491a-a592-9dbd228f056c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b226d89b-7bc4-4539-af64-a0b5f8890e98","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Indiana_Jones_egyik_kalapja_haromszazezer_dollarert_kelt_el","timestamp":"2021. június. 30. 09:48","title":"Inflálódik Indiana Jones kalapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f555442-203c-42a5-afe2-292c1a362984","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eközben gyorsan terjed a delta variáns, de még mindig a brit mutáns dominál.\r

\r

","shortLead":"Eközben gyorsan terjed a delta variáns, de még mindig a brit mutáns dominál.\r

\r

","id":"20210629_csehorszag_koronavirus_lambda_varians","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f555442-203c-42a5-afe2-292c1a362984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d638b171-8f5d-4b77-ada6-3259f62c1c17","keywords":null,"link":"/vilag/20210629_csehorszag_koronavirus_lambda_varians","timestamp":"2021. június. 29. 20:26","title":"Már a koronavírus lambda variánsa is fertőz Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c48a68-2c22-4842-bacc-acc47d13a606","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismeretlenről, akivel szemben súlyos testi sértés miatt nyomoznak, felvételt is megosztott a police.hu.","shortLead":"Az ismeretlenről, akivel szemben súlyos testi sértés miatt nyomoznak, felvételt is megosztott a police.hu.","id":"20210630_rendorok_keresik_sulyos_testi_sertes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3c48a68-2c22-4842-bacc-acc47d13a606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af15adf-b9f9-44a5-9118-f2fc5b5fbdab","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_rendorok_keresik_sulyos_testi_sertes","timestamp":"2021. június. 30. 15:53","title":"Ezt a férfit keresik a rendőrök: fellökött és megrugdalt valakit a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57cf0a63-410e-464b-a368-14c43f9bfaf7","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Több uniós és nemzetközi szerv, intézmény, illetve civil szervezetek is készítenek jelentést azzal kapcsolatban, hogy a Coviddal kapcsolatos lezárások hogyan érintették a börtönöket. Kiderült, egyrészt a fogvatartási intézmények digitálisan sokat fejlődtek, másrészt lázadásokat is levertek.","shortLead":"Több uniós és nemzetközi szerv, intézmény, illetve civil szervezetek is készítenek jelentést azzal kapcsolatban...","id":"20210629_Borton_a_jarvany_idejen_lazadasok_es_eroszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57cf0a63-410e-464b-a368-14c43f9bfaf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe048cb-12e7-4ba1-ba91-c0b3182be847","keywords":null,"link":"/eurologus/20210629_Borton_a_jarvany_idejen_lazadasok_es_eroszak","timestamp":"2021. június. 29. 13:37","title":"Börtön a járvány idején: lázadások és erőszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfd13ae-b631-4be2-8705-8f368a2dbff8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anglia-Németország a Wembley-ben - a focitörténelem egyik, ha nem a legnagyobb presztízsű meccse 2-0-s angol sikerrel ért véget. Késő este aztán a Svédország-Ukrajna összecsapással lett teljes a negyeddöntő mezőnye. Az Európa-bajnokság keddi eseményeit itt követtük percről percre.","shortLead":"Anglia-Németország a Wembley-ben - a focitörténelem egyik, ha nem a legnagyobb presztízsű meccse 2-0-s angol sikerrel...","id":"20210629_Eb_percrol_percre_angol_nemet_sved_ukran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dfd13ae-b631-4be2-8705-8f368a2dbff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28206e68-ab2a-4aa4-90b4-2c7789d18e57","keywords":null,"link":"/sport/20210629_Eb_percrol_percre_angol_nemet_sved_ukran","timestamp":"2021. június. 29. 15:19","title":"Anglia bedarálta a németeket, Ukrajna a 121. percben lőtt góllal ejtette ki Svédországot - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bb081e-29e5-4aa9-96b6-5b5044565ee5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Luca Loutenbach érti, hogyan kell kihasználni a gyorsan jött hírnevet.","shortLead":"Luca Loutenbach érti, hogyan kell kihasználni a gyorsan jött hírnevet.","id":"20210630_Swiss_svajci_szurkolo_negyeddonto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0bb081e-29e5-4aa9-96b6-5b5044565ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11ca388-09bf-4139-955d-dee3028698eb","keywords":null,"link":"/sport/20210630_Swiss_svajci_szurkolo_negyeddonto","timestamp":"2021. június. 30. 17:27","title":"Elviheti a Swiss légitársaság a mémmé vált svájci szurkolót a szentpétervári negyeddöntőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2241c248-077c-4968-a06a-93d5e431b4a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt nem tudni, mi volt pontosan a súlyos incidens, de feltételezhető, hogy a járványhoz lesz köze.","shortLead":"Azt nem tudni, mi volt pontosan a súlyos incidens, de feltételezhető, hogy a járványhoz lesz köze.","id":"20210630_kim_dzsong_un_megrovas_eszak_korea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2241c248-077c-4968-a06a-93d5e431b4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9d7138-dcbd-47a7-846b-505d46872e10","keywords":null,"link":"/vilag/20210630_kim_dzsong_un_megrovas_eszak_korea","timestamp":"2021. június. 30. 05:05","title":"Kim Dzsong Un súlyos incidensről beszél a járványkezelés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bde37d-5ca6-45fe-8fdd-a7cfa25805d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot ugrott az utóbbi időben mind a bankkártyás fizetések száma, mind az online vásárlások aránya. Nem mindegy tehát, hogy milyen benyomások érik webshopokba özönlő felhasználók szépen bővülő tömegeit. Ehhez adunk néhány tippet.","shortLead":"Nagyot ugrott az utóbbi időben mind a bankkártyás fizetések száma, mind az online vásárlások aránya. Nem mindegy tehát...","id":"20210630_online_fizetes_webshopok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35bde37d-5ca6-45fe-8fdd-a7cfa25805d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6263e86-0c45-4cae-be53-fae36cd2d146","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_online_fizetes_webshopok","timestamp":"2021. június. 30. 10:50","title":"Mit tehetnek a webshopok azért, hogy a vásárlók őket válasszák – és ne is meneküljenek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]