[{"available":true,"c_guid":"d72913c2-ddf5-4e49-b16c-91b1e41eeb49","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az egészségügyért is felelős Kásler Miklós rendelete péntektől érvényes.","shortLead":"Az egészségügyért is felelős Kásler Miklós rendelete péntektől érvényes.","id":"20210630_haziorvos_ugyelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d72913c2-ddf5-4e49-b16c-91b1e41eeb49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46ed767-976c-46b7-9458-bcddf0c58e06","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_haziorvos_ugyelet","timestamp":"2021. június. 30. 08:58","title":"Orvosi végzettség nélkül is részt lehet venni a háziorvosi ügyeletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2b6751-cc5b-4d70-9bbb-e73097596b39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden hírközlési szolgáltatónak jogszabályi kötelezettsége vezetni az emelt díjas telefon- és SMS-szolgáltatásainak hiteles és naprakész listáját, felelős fogyasztóként pedig két egyszerű kereséssel előzetesen ellenőrizhetjük ezeket a számokat – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH).","shortLead":"Minden hírközlési szolgáltatónak jogszabályi kötelezettsége vezetni az emelt díjas telefon- és SMS-szolgáltatásainak...","id":"20210701_emelt_dijas_telefonszamok_keresoje_nmhh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f2b6751-cc5b-4d70-9bbb-e73097596b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a145f9f9-b24f-4234-b450-18be80d003c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_emelt_dijas_telefonszamok_keresoje_nmhh","timestamp":"2021. július. 01. 12:03","title":"Ha gyanús egy telefonszám, itt kikeresheti, fel szabad-e hívnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eaf0155-daf6-4f0b-a44d-b32682435e1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Horst Seehofer meg akarja mutatni, hogy az unió nem tétlenkedik, de aligha vágják meg a támogatást.","shortLead":"Horst Seehofer meg akarja mutatni, hogy az unió nem tétlenkedik, de aligha vágják meg a támogatást.","id":"20210630_Magyarorszag_unios_penz_nemet_belugyminiszter_homofobtorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eaf0155-daf6-4f0b-a44d-b32682435e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e99644d-349c-460d-8d25-d1685cebb4b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_Magyarorszag_unios_penz_nemet_belugyminiszter_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 30. 13:37","title":"Csökkentené a Magyarországnak adott uniós pénzeket a német belügyminiszter a melegellenes törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f5ff65-f1c1-41a6-a8a3-075320d5d389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen eseteket, mint az új magyar törvény, nem láttak előre a jogalkotók, amikor a jogállamisági mechanizmus szabályainak szövegét írták. Kötelezettségszegési eljárás azonban indulhat.","shortLead":"Ilyen eseteket, mint az új magyar törvény, nem láttak előre a jogalkotók, amikor a jogállamisági mechanizmus...","id":"20210630_Jourova_jogallamisagi_mechanizmus_melegellenes_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3f5ff65-f1c1-41a6-a8a3-075320d5d389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0756c906-d22a-40e7-94dd-7fee8b2a17d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Jourova_jogallamisagi_mechanizmus_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 30. 18:47","title":"Jourová: Nem alkalmazható a jogállamisági mechanizmus a magyar melegellenes törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0461fc2d-0fe9-428a-8684-3c9c7ff4216a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esetről készült videón jól látszik, hogy a kocsi közelében szinte azonnal felcsaptak a lángok. A sofőrnek azonban nem lett komolyabb baja.","shortLead":"Az esetről készült videón jól látszik, hogy a kocsi közelében szinte azonnal felcsaptak a lángok. A sofőrnek azonban...","id":"20210630_benzinkut_kalifornia_baleset_toltoallomas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0461fc2d-0fe9-428a-8684-3c9c7ff4216a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602aa380-5262-4ed8-8221-9797bc6f82d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_benzinkut_kalifornia_baleset_toltoallomas","timestamp":"2021. június. 30. 10:39","title":"Kirobbant a helyéről a töltőállomás, olyan erővel csapódott egy autós a benzinkútba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc81a2a-afac-421d-966e-b082d120b14d","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Reményt ad a katalán válság rendezésére, hogy a madridi kormány kiengedte a börtönből a függetlenségpárti barcelonai politikusokat. Az autonómia ügye ezzel azonban nem oldódott meg, és ingatag maradt a madridi baloldali kabinet helyzete is.","shortLead":"Reményt ad a katalán válság rendezésére, hogy a madridi kormány kiengedte a börtönből a függetlenségpárti barcelonai...","id":"20210629_Kegyelmes_urak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dc81a2a-afac-421d-966e-b082d120b14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c7222a-a218-41df-98b7-0fcc8e3f018c","keywords":null,"link":"/360/20210629_Kegyelmes_urak","timestamp":"2021. június. 30. 17:00","title":"Most nem az elszakadásról, hanem az együttélésről szólnak a spanyol-katalán tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8964497-1071-4559-860e-0a77e877090d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minden ország járványügyi besorolásától függetlenül védettségi igazolvány kell a beutazáshoz déli szomszédunkba.","shortLead":"Minden ország járványügyi besorolásától függetlenül védettségi igazolvány kell a beutazáshoz déli szomszédunkba.","id":"20210701_Horvatorszag_hataratlepes_julius","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8964497-1071-4559-860e-0a77e877090d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541a093f-d701-4d08-85e5-75a42eeb9476","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_Horvatorszag_hataratlepes_julius","timestamp":"2021. július. 01. 16:04","title":"Horvátországban új határátlépési feltételek léptek érvénybe július 1-jétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2729481-0290-4b75-b4d4-9de51175c675","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A skót falu a 20. század elején néptelenedett el.","shortLead":"A skót falu a 20. század elején néptelenedett el.","id":"20210630_falu_skocia_lawers","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2729481-0290-4b75-b4d4-9de51175c675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfacface-46a8-42d3-9a13-09bdd0037b44","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210630_falu_skocia_lawers","timestamp":"2021. június. 30. 06:02","title":"51 millió forintért vihető egy kísértetjárta falu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]